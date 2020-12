Jak na letošní Vánoce? Vyzkoušejte dárky v rozšířené realitě

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Lámete si hlavu nad vánočními dárky a chtěli byste letos vymyslet něco smysluplného, co potěší vaše blízké, ale zároveň bude k užitku druhým? Kvůli zavřeným obchodům to letos bude ještě větší oříšek než obvykle. Co kdybychom vám ale nabídli možnost nakoupit dárky pro celou rodinu na jednom místě?