Jak na ekologický dům? LOMAX nabízí příslušenství nejen do novostaveb

Společnost LOMAX se už téměř třicet let snaží vylepšováním svých produktů jít naproti udržitelnému rozvoji. I proto pro své zákazníky na jaro připravila speciální akci, jejímž tématem bude ekologie. Ti tak mohou zdarma získat třeba sluneční čidlo či chytrý ovladač.

Větší či menší měrou může k ochraně přírody přispět každý člověk, a to často i způsobem, který by sám za ekologický nepokládal. Takovým příkladem je například výběr správného příslušenství domu či bytu. Špatné zaizolování pláště stavby – oken, vstupních dveří či prostoru garáže – totiž může v chladném období vést nejen k větší potřebě vytápění, ale s tím spojeného vypouštění škodlivin ohrožujících ozonovou vrstvu. Podobná situace může nastat i v létě, kdy naopak kvůli přehřátému interiéru využíváme klimatizaci, která také uvolňuje nemalé množství škodlivin.

LOMAX se svými produkty pokouší snižovat i tato ekologická rizika. S blížícími se teplými měsíci jsou toho příkladem žaluzie a rolety se slunečními čidly. Čidla zaručí, že se žaluzie či rolety automaticky zatáhnou vždy, když na ně začne více svítit slunce. „Do interiéru se tak prakticky nedostane žádný teplý vzduch, což snižuje na minimum nutnost využívat klimatizaci. Obráceně to pak funguje v zimním období, kdy díky slunečním čidlům stínicí technika vpustí do interiéru slunečního světla maximum a sníží tak nároky na jeho vytápění,“ doplňuje Petr Přichystal, marketingový manažer společnosti LOMAX.

Okna však nejsou jediné místo v plášti domu, které je třeba chránit. V zimním období je nutné zabránit únikům tepla. Tento problém nastává při nedostatečné izolaci vstupních částí do domu. Ideálním řešením jsou tak garážová vrata Delta společnosti LOMAX, která se mohou pochlubit nebývalou hustotou PUR pěny. To jim v kombinaci s celoobvodovým těsněním a kvalitními materiály dává do vínku nejlepší tepelnou izolaci na tuzemském trhu!



Ať už jde o hustotu izolační výplně či koeficient prostupu světla, podobně skvělých výsledků dosahují i hliníkové vchodové dveře AKTIV 77. Jejich součástí je také hliníkový práh, který má stejně jako křídlo i rám dveří přerušené tepelné mosty, což dále zlepšuje izolační vlastnosti dveří. Ty jsou přitom zaručeny i v případě volby prosklené varianty, u níž LOMAX využívá zateplený profil s trojsklem o šířce 48 mm.

Pro své zákazníky si navíc společnost LOMAX připravila na jaro speciální akci, která se na ekologicky přívětivé vlastnosti jejích produktů zaměřuje. Od března do května tak zákazníci získají k chytrému stínění sluneční čidlo zdarma, při koupi garážových vrat pak zase chytré ovládání zdarma. U vchodových dveří navíc mohou zákazníci využít bezklíčového ovládání BioKey za polovinu ceny. Až do konce jara si tak mohou díky této akci osadit svůj domov příslušenstvím, které jim nejen poskytne větší komfort, ale bude také nakloněné životnímu prostředí.