Jak na domácí výuku? EduKavka naučí, otestuje a rodiči usnadní život

Chytrý pomocník online

Domácí výuka, která letos probíhala několik měsíců, mnoho rodičů vylekala a ukázala jim, jak je učitelská profese těžká a nedoceněná. Mnozí měli problém jak s organizací výuky, tak s vědomostmi samotnými. Naštěstí není třeba ztrácet hlavu a domácí výuky se obávat. Stačí si totiž najít chytrého pomocníka, který je online a stále po ruce. Vzdělávací portál EduKavka.cz pomůže jak v době, kdy je nařízená výuka z domova (která je nyní ostatně zakotvená v zákoně), ale i tehdy, když žák určitý předmět nezvládá a potřebuje výuku dohnat doma. Nejde o nějaký „rychlokvašný“ web, který vznikl jen na základě poptávky v době koronavirové epidemie. Autoři z agentury DESCARTES jsou odborníci, kteří pořádají kurzy pro pedagogické pracovníky už od roku 2000 a o vytvoření pomocníka pro samostudium a domácí výuku uvažovali již delší dobu. Pro využívání Edukavky navíc není třeba žádný další software, zcela stačí počítač či tablet nebo mobilní telefon a jakýkoliv internetový prohlížeč. Na webových stránkách www.edukavka.cz si lze během pár kroků (zadáním e-mailu a nastavením hesla) vytvořit účet a během chviličky se pustit do výuky.

Pro žáky, rodiče a učitele

Komu je EduKavka určená? V první řadě pochopitelně žákům a studentům, zároveň ale také rodičům a učitelům. Žáci a studenti mohou navštěvovat první a druhý stupeň základních škol nebo střední školu. Kurzy jsou rozdělené jednak podle ročníků, dále pak podle předmětů. Učit se lze češtinu a matematiku, dále fyziku, chemii, biologii, přírodovědu, prvouku, vlastivědu, zeměpis, dějepis, angličtinu a němčinu. Po kliknutí na konkrétní ročník školy se zobrazí předměty, které jsou pro něj k dispozici. Dále si lze vybrat konkrétní téma, které si žák přeje procvičovat. Téma se nejprve představí ve videu, připraveny jsou ale také zápisky a testy, které prověří, zda žák pozorně poslouchal a z kurzu si něco odnesl. Za zvládnutí probírané látky je žák ohodnocen, lze si tak snadno ověřit své znalosti. Studijní materiály jsou připravené fundovanými odborníky, zkušenými pedagogy a jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem ČR jak pro základní, tak pro střední školy.

Přehledné ovládání

Ovládání aplikace na stránce je velmi jednoduché. Pro její použití je třeba být vždy přihlášen. Absolvování kurzu se na stránkách ukládá k účtu uživatele, žák najde veškeré lekce, které navštívil, na své Nástěnce. Kurzy a testy jsou přehledně řazené do tabulky, kdykoliv si je lze tedy připomenout a zopakovat. Portál EduKavka.cz obsahuje kurzy, které jsou zpoplatněné, ale také kurzy, které jsou k dispozici zcela zdarma, jde o kurzy pro žáky první třídy. Tyto kurzy obsahují výukové video a test, který znalosti prověří. Cena dalších kurzů se pohybuje od 11 do 28 korun, podle toho, co vše kurzy obsahují. Kompletní výukové materiály zahrnují video, test z probíraného učiva, kurzy pro druhý stupeň a střední školy nabízejí navíc i možnost do studijních materiálů vpisovat své poznámky a ty následně vytisknout. Zakoupené kurzy jsou k dispozici vždy na 90 dnů. Kurzy se zakupují z kreditu, který si lze ke svému účtu zaplatit kreditní kartou. EduKavka umí spolupracovat i s pedagogy ze školy. Pokud si škola zakoupí licenci, může prostřednictvím aplikace zadávat žákům úkoly a testovat je, zda látku pochopili.