Jak na atopický ekzém u dětí. Odpovídá dětská dermatoložka

Za dobu, co zastupujeme dětskou kosmetiku NAÏF, jsme slyšeli a četli stovky příběhů. Příběhy rodičů a jejich dětí, které trápí atopický ekzém, mají hodně společného. Stále se vracející problém, všechna kosmetika pomůže vždy jen na chvíli, nemalé částky investované do všech možných produktů s důvěrou, že tohle už nám přece musí pomoct, snahy vyhnout se používání přípravků s obsahem kortikoidů. Zprvu se nám ani nechtělo věřit, že existuje tolik dětí, které trápí atopický ekzém. O to větší máme radost, když nám přicházejí pozitivní zprávy, že s pomocí naší kosmetiky se stav pokožky zlepšil nebo projevy atopického ekzému úplně vymizely. Účinky kosmetiky NAÏF oceňuje i dětská dermatoložka MUDr. Zuzana Kotlasová: „Ve své klinické praxi mám na produkty NAÏF velmi dobrou odezvu. Skvěle mi pomáhají doplnit lékařskou péči tou neméně důležitou doporučovanou kosmetickou částí.“ Pojďme se na problematiku atopického ekzému podívat podrobněji.

Co je atopický ekzém

Atopický ekzém neboli atopická dermatitida je jednou z nejčastějších kožních potíží, kvůli kterým rodiče vyhledají ambulanci dětského dermatologa. MUDr. Kotlasová popisuje atopický ekzém následovně: „Jedná se o chronické zánětlivé kožní onemocnění charakterizované přemrštěnou, resp. nesprávnou kožní odpovědí na různé antigeny, které se běžně vyskytují okolo nás. Znamená to, že imunitní systém postiženého člověka nesprávně rozlišuje mezi tím, proti čemu je třeba „bojovat“, a co naopak takzvaně „tolerovat“ a vnímat jako běžnou věc.“

Jak vzniká atopický ekzém

To je pravděpodobně nejčastější otázka, kterou si rodiče pokládají. Jak k tomu dojde, že se atopický ekzém u dítěte objeví? Co můžeme udělat proto, aby k tomu nedošlo? Vysvětlení není úplně jednoduché a potvrzuje to i MUDr. Kotlasová: „Proč u konkrétního jedince dojde ke vzniku atopického ekzému, se přesně neví. Ví se ale, že významnou roli hraje genetika. Pokud atopií trpí i jen jeden rodič, je pravděpodobnost vzniku atopie u potomka až 70 %. Spouštěčem reakce pak může být skoro cokoliv. Nejčastěji se jedná o složky stravy nebo různé vdechované částice (prach, pyl, plísně …).“ Je důležité zmínit, že atopický ekzém se může poprvé objevit v jakémkoliv věku, třeba i v dospělosti, i když to bývá méně časté. Atopická dermatitida svým dlouhodobým trváním, kdy se střídají období zlepšení a zhoršení, umí nejednu maminku značně potrápit. Příznivou zprávou je, že většina dětí z projevů atopického ekzému tzv. vyroste. Projevy většinou nepřetrvávají od dětství až do pozdní dospělosti.

MUDr. Zuzana Kotlasová z pražské Kliniky preventivní dermatologie. Foto: Archiv KPD

Jaké jsou nejčastější projevy atopického ekzému

Pro atopický ekzém je typická výrazně suchá kůže nebo ložiska suché kůže, která je zarudlá, hrubá a silně svědí. To je pro děti velice nepříjemné. Snaží se ulevit si škrabáním, kterým stav ještě zhoršují. V noci kvůli nepříjemnému svědění špatné spí, jsou neklidné, pláčou. MUDr. Kotlasová popisuje častý jev, tzv. circulus vitiosus neboli začarovaný kruh: „Projevy ekzému výrazně svědí, svědění nás nutí ke škrábání a škrábáním se ekzém nadále zhoršuje, rozšiřuje a komplikuje, čímž svědí ještě víc.“ U kojenců a malých dětí se projevy atopického ekzému objevují nejvíce a nejčastěji ve tvářích a na krku. Později se přesouvají do míst všeobecně vnímaných jako typická pro atopický ekzém – loketní a podkolenní jamky, zápěstí.

Jak pečovat o atopickou pokožku

Základem pro zvládnutí projevů atopického ekzému je správná péče o pokožku a ta začíná už při koupání. Voda a mýdlo mohou pokožku během koupání vysušovat a narušovat její přirozenou ochrannou vrstvu. Proto doporučujeme do vody přidat NAÏF Mléčný koupelový olej. Vodu ve vaničce promění v mléko, změkčí ji a ochrání pokožku před vysušováním. Při koupání dejte pozor na teplotu vody, která nesmí být příliš horká, a čas koupání zkraťte na minimum. Sedmiminutová koupel bohatě stačí. Koupelový olej pokožku i čistí, není tedy třeba používat žádné další mycí produkty. To potvrzuje i MUDr. Kotlasová: „Mycí produkty bych doporučovala používat až u starších dětí. NAÏF Mléčný koupelový olej obsahuje heřmánek a olej ze semen bavlníku a lze jej přidávat do vody už od narození. Nijak totiž nenarušuje přirozenou ochrannou vrstvu pokožky, a to je obzvláště u nejmenších dětí dost zásadní předpoklad k tomu, abychom pro ně nějaký pěsticí mycí prostředek nebo přísadu do koupele vůbec použili.“

Mléčný koupelový olej ochrání pokožku před vysušováním. Foto: Naïf Care B.V.

Po koupeli dítě jemně osušte měkkým ručníkem nebo osuškou, pokožku zbytečně nedřete. Co nejdříve po koupeli ji promažte výživným mlékem nebo krémem. Především v počátečních fázích ekzému často postačí zintenzivnit promazávání vhodnými produkty. Nejvýraznějšího zlepšení projevů atopického ekzému jsme zaznamenali po používání NAÏF Pečujícího krému. Má bohatou texturu, vyživuje a zklidňuje. Obsahuje olej ze semen bavlníku, sladkých mandlí, avokáda, makadamiových ořechů a také heřmánek. Můžete ho použít na obličej i celé tělo. Promazávání tímto krémem doporučujeme opakovat i vícekrát za den. Pokožku je nutné udržovat hydratovanou a vyživenou, jinak bude nepříjemně svědit. MUDr. Kotlasová dodává: „Promazávací externa volíme podle stavu pokožky, ale také podle ročního období – v létě preferujeme spíše lehčí textury (např. NAÏF Zjemňující tělové mléko), v zimě naopak hutnější konzistence. K plošnému promazávání nevolíme čisté masti, sádlo nebo vazelínu a to proto, že dodají pouze lipidy, ale ne tolik potřebnou hydrataci. Dětská kůže se navíc pod takto hutnými přípravky může výrazněji potit, při plošném hojném nanesení pak může v teple dojít i k přehřátí organismu.“ Pokud vaše dítě trápí zánětlivá ložiska, rozškrabaná místa, která potřebují nejdříve zahojit a zklidnit, doporučujeme doplnit péči o NAÏF Krém na opruzeniny. Díky obsahu heřmánku, zinku a vitamínu E má výrazné hojivé a zklidňující účinky. Aplikuje se lokálně několikrát denně na postižená místa.

Správná péče o pokožku je základem zvládnutí projevů ekzému. Foto: Naïf Care B.V.

Léky na atopický ekzém

MUDr. Kotlasová odpovídá: „Celkové léky se u ekzematiků užívají spíše výjimečně a jsou vyhrazeny pro velmi těžké stavy. Jedná se o různá imunosupresiva, poměrně novou možností v léčbě ekzému jsou pak biologika. U malých dětí při urputném, obzvláště nočním svědění, které může narušovat spánek dítěte, lze užívat první generaci antihistaminik, která mají lehce sedativní účinky a pomohou překlenout nejhorší období. V některých případech přistupujeme k celkové léčbě antibiotiky. Většinou při generalizovaných těžších stavech, a to z důvodu snížení kolonizace zlatým stafylokokem, který je u ekzematiků na pokožce běžným a hojným nálezem. V terapii ekzému a celkovém přístupu hrají také významnou úlohu probiotika, respektive zdraví střev.“

Výsledek po 14 dnech pravidelného používání kosmetiky NAÏF. Foto: Archiv BK Kosmetika

Proč se nebát kortikosteroidů

V pokročilejších fázích ekzému je třeba udělat v onom kruhu a kolotoči pomyslnou „stopku“, která se nejčastěji dělá lokálními kortikosteroidy. Těch se není třeba nijak obávat, v medicíně jsou známé již velmi dlouho a lékař dokáže volit takové, které mají zcela bezpečný profil užití i u dětí. MUDr. Kotlasová dodává: „Neléčený nebo zanedbaný ekzém totiž zdaleka není jen kosmetickou záležitostí. Svým svěděním a urputností může vést k neurotizaci postiženého člověka a k trvalejším změnám na kůži. Existuje celá řada tvrzení podporujících kortikofobii, nicméně v lokálním a správném používání kortikosteroidů však nemají žádná opodstatnění. Zároveň je třeba vědět, co od kortikoidů očekávat a co ne. Kortikosteroidy ekzém nevyléčí, ale pomohou jej výrazně zklidnit a dát nám šanci naskočit se zintenzivněným promazávacím a pečujícím režimem.“

Co zhoršuje projevy ekzému

Ekzém má tendenci se zhoršovat při infekcích, teplotách, při růstu zoubků nebo když se dítě zpotí. U větší části pacientů se zhoršuje na podzim a v zimě, ale jsou i tací, kterým naopak nedělá dobře léto. U nás se začínají množit dotazy na správný výběr produktů na zmírnění projevů atopického ekzému vždy s příchodem podzimu. Velký vliv na rozvoj a zhoršení ekzému má také psychika. Psychická nepohoda a stres projevy ekzému bohužel velmi často zhoršují. Existují také potraviny, které mají tendenci stav spíše zhoršovat a je tedy vhodné se jim minimálně ve fázi zhoršení vyhnout. Jedná se o čokoládu, ořechy, med, citrusy, drobné bobulové ovoce, jako jsou jahody, ale třeba také rajčata nebo petržel, banány, aromatické nebo konzervované potraviny. Proč tomu tak je, vysvětluje MUDr. Kotlasová: „Všechno to jsou totiž buď histaminoliberátory – potraviny, které uvolňují vnitřní histamin, a ten se přímo spoluúčastní na projevech alergických reakcí. Anebo jsou to potraviny, které přímo obsahují vysoké množství histidinu, ze kterého pak histamin vzniká (například taky ryby). U dospělých pak vlivnou roli hraje alkohol, který jednak histamin uvolňuje, a navíc tlumí aktivitu enzymu, který se účastní na metabolizaci histaminu.“

Co je NAÏF

NAÏF je přírodní kosmetika pro děti a miminka. Založili ji dva kamarádi, Jochem Hes a Sjoerd Trompetter, z Nizozemí. Když se stali otci, otevřely se jim dveře do zcela nového světa. Světa péče o miminko. Objevili v něm spoustu krásy, ale také mnoho nástrah. Při nákupech začali studovat etikety a zjistili, že je těžké identifikovat, která kosmetika je opravdu kvalitní a která je něco jako vlk převlečený za beránka. Byli překvapeni nevídaným množstvím škodlivých látek v konvenční dětské kosmetice a zatoužili to změnit. A tak vznikl NAÏF. Bezpečná péče bez nesmyslů, jako jsou minerální oleje, PEG a syntetická pěnidla, sulfáty SLS/SLES, parabeny, silikony, esenciální oleje nebo fenoxyethanol. Produkty jsou vyvíjeny ve spolupráci s dětskou dermatoložkou Ph.D. Elian Brenninkmeijerovou a jsou uzpůsobeny potřebám suché, citlivé a atopické pokožky. Produkty obsahují přírodní ingredience, jako je olej z avokáda, semínek bavlny, slunečnicový olej, olej ze sladkých mandlí, aloe vera nebo také bambucké máslo. NAÏF produkty jsou šetrné nejenom k pokožce dětí a miminek, ale také k naší přírodě. Složení je 100 % veganské a ocean friendly. Při výrobě nejsou používány ingredience, které by negativním způsobem zatěžovaly přírodu. Obaly jsou vyrobeny z bioplastu, konkrétně z cukrové třtiny.

