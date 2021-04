Jak může nanotechnologie ulehčit život každému z nás?

Co je to vlastně nanotechnologie?

Úvodem našeho rozhovoru bych předeslal, že se budu snažit vysvětlit toto téma velice jednoduše, aby to byla schopna pochopit třeba i paní v domácnosti. Některé příměry v rámci pochopení tedy nebudou vědecky zcela přesné, ale nebudu zde čtenáře unavovat vědeckými termíny a detailními souvislostmi, přece jen nejsme na vědeckém sympoziu.

Nanotechnologie je věda o něčem velmi malém. Představte si nit a potom ještě tenčí lidský vlas. No a teď si představte něco, co je ještě 50 000x tenčí než lidský vlas a je to ještě navíc duté. Ano, již v roce 2003 byla novinkou nanotrubička, světelný zdroj o těchto rozměrech. A to se netýká jen vláken, ale i částic, které mají takovouto nepředstavitelnou velikost – miliardtina metru.

To je hezké, ale k čemu nám takové malé věci jsou? Není to jen honba za rekordy?

Možná se vám to tak jeví, ale představte si, že budete muset prodělat operační zákrok, kde ve vašich útrobách bude potřeba něco odstranit nebo naopak spojit. Vyberete si tradiční skalpel a řez o délce 7 cm a narkózu? Nebo naopak při vědomí vpich malinkatou jehlou, kde je uvnitř kamera, světlo a případně elektrický vodič například k zatavení poškozené tepny?

Samozřejmě to druhé a všemi deseti, to mě nenapadlo. Ve zdravotnictví, kosmických technologiích a elektronice je to jasné, ale co v běžném životě lidí? Jaké tam mohou mít uplatnění?

Různé – například já zastupuji společnost PIKATEC, která se specializuje na ochranu povrchů a myslím, že v tom vynikáme. Princip ochrany povrchů pomocí nanotechnologie spočívá v tom, že do velmi odolné a přilnavé emulze (takové relativně husté kapaliny) přimícháme kromě dalších aktivních látek ještě jemné nanočástice přírodních materiálů. Jedním z nich je křemík – což je vlastně čistý písek, nebo zirkon. Tyto částice jsou tak malé a jemné, že kdyby se kávová lžička těchto nanočástic rozprostřela do souvislé plochy, tak by pokryla mnoho fotbalových hřišť. Tento přípravek se jednoduše nanese na prakticky jakýkoliv povrch, třeba i sklo nebo lakovaný povrch a rozetře se. Tato emulze po pár hodinách ztvrdne, přilne k povrchu tak, že se prakticky stane jeho součástí. Zároveň nanočástice za pomoci těch dalších ingrediencí vytvoří ve struktuře tohoto povrchu pravidelnou krystalickou mřížku. A ten největší vtip spočívá v tom, že tloušťka celé té ochranné vrstvy je asi 100 000x tenčí než milimetr. Přitom je ale ta vrstva neuvěřitelně tvrdá, protože křemík je mnohokrát tvrdší než nástrojová ocel, a navíc odolává extrémním teplotám až 750°C a také takřka všem chemikáliím včetně kyselin. A navíc není lidským okem vidět!!!

To je neuvěřitelné, ale přitom jednoduché a logické. Tím vlastně významně vylepším vlastnosti toho povrchu, ne?



Samozřejmě, nábytek a vybavení si většinou vybíráme podle jeho vzhledu a až pak se díváme na praktičnost. Krásné laky, zářivé barvy, nádherné přírodní materiály. A my vlastně vytvoříme na tom povrchu takový neviditelný štít, který jej chrání. Jako když máte tvrdý karamel na měkkém pudingu, jen s tím rozdílem, že karamel je na něm vidět. A kromě toho ten štít trvale odpuzuje vodu, prach, nečistoty, obsahuje UV filtry proti slunečním paprskům apod. Stačí jej občas otřít suchým či vlhkým hadrem a ne z něj neustále „drbat“ nečistoty.

To už jistě s takovými produkty nemůžete mít konkurenci, ne? Tradiční ochrany v podobě vosků musí asi blednout závistí.

To je sice na jednu stranu máte pravdu, ale na druhou přísloví praví, že zvyk je železná košile. Mnoho lidí se dnes tvrdošíjně drží starých postupů a zvyků. Mnozí nemají rádi novinky a nechtějí se s nimi vlastně ani seznamovat. To nakonec vidíte i v politice. Lidé stále volí ty stejné, i přesto že v minulosti třeba zklamali. Ale například černobílou televizi už by doma nikdo nechtěl. Nám klientela meziročně roste o desítky procent, hlavně díky dobrým referencím a kladné zkušenosti. Pokud k nám přijede zákazník s autem na ochranu karoserie, celkem pravidelně se stává, že se k nám ještě do týdne vrací s autem manželky a potom svého otce atd. Ti, kteří mají tuto zkušenost, od nás již neodcházejí. A my nikam nespěcháme, práce máme dost, e-shop www.pikatec.cz funguje stále naplno a klienti si k nám cestu stále nacházejí. Máme již stovky tisíc spokojených zákazníků. Vše chce svůj čas a věřím, že právě tohle je způsob, jak si k nám najdou cestu další zákazníci.

Netlačíte na pilu, to je dobře. A co třeba zdravotní závadnost? Co ta karcinogennost? Je třeba se bát?

O tom rádi mluví ti, kteří tomu moc nerozumí. Je třeba si uvědomit, že nanočástice se běžně objevují v přírodě už miliardy let. My ale o existenci takovýchto částic víme jen pár desítek let, poněvadž do světa nano jsme se podívali až s příchodem elektronových mikroskopů. Když někde foukne vítr a zvedne oblak prachu, můžeme pozorovat mikročástice tohoto prachu. Jejich velikost se pohybuje v desítkách mikrometrů. To, co už nevidíme, jsou nanočástice. Těch je samozřejmě mnohem více a my je dýcháme, aniž si to uvědomujeme. A teď k té karcinogennosti. Například uhlík – uhlíkové zplodiny po spalinách jsou karcinogenní, a to ve všech velikostech. Jejich vdechování je škodlivé zdraví a samozřejmě i uhlík se v přírodě nachází v nanočásticích. Tedy platí, že jakákoliv škodlivá látka je škodlivá ve všech svých velikostech. Například křemík, jehož nanočástice používáme, je jedním z hlavních stavebních prvků rostlin. Jíte-li například zeleninu, vězte, že konzumujete i nanočástice křemíku. Křemík je v podobě nanočástic také nezbytnou součástí našeho organismu a v podobě enzymů řídí chemické reakce v našem těle. Nejdůležitějším argumentem ale je, že pokud je jakákoliv nanočástice rozpuštěná v kapalině nebo pevnou součástí nějaké politury, tak samozřejmě nikde nepoletuje a nemůže tedy ani nikoho ohrožovat. Na to jsme si nechali udělat i testy právě pro potravinářský průmysl.

Jaké využití v praxi má nanotechnologie?

Využití je opravdu rozmanité. Nanotechnologie se uplatní všude. My vyrábíme produkty na ochranu vozů, lodí, letadel, vlaků a helikoptér. Pikatec nabízí i produkty na ochranu interiérů i exteriérů, a to pro domácnosti, kancelářské budovy, nemocnice, průmyslové kuchyně apod. Zvláštní kategorií jsou hotely, kde mnozí provozovatelé těchto ubytovacích a stravovacích prostor zjistili, že v době, kdy se špatně shánějí spolehlivé pracovní síly, se jim ochrana, která jim citelně sníží potřeby lidských zdrojů, vyplatí. Další významné využití je v průmyslu, kde pomocí nanotechnologie chráníme různé formy, lopatky vodních elektráren proti korozi, veřejné i soukromé bazény včetně nerezových zábradlí, skleněné portály. Pilotovi Dakaru Martinu Macíkovi již několik let chráníme jeho vůz i některé motorové rotační části, které se po nalepení nečistot rozvažují a případně poškozují.

Takže všichni na trhu, co prodávají nano, mají o budoucnost postaráno, ne? Je nano zárukou, že kupuji správně?



Nemohu přesně říct, zdali mají o budoucnost postaráno. Je to jako v každém oboru. Jsou zde určitě firmy seriózní a jsou tu i takoví, kteří chtějí rychle zbohatnout za každou cenu. Když jsme započali vývoj s Technickou Univerzitou v Liberci, která je lídrem v oboru, dělali jsme test asi 30 dodavatelů nanotechnologií. Předesílám, že se psal rok 2012 či 13. A ze všech těchto provedených testů pouze jeden vzorek obsahoval nanočástice. Pro zákazníka je rozhodně větší zárukou, když si vybere zboží přímo od výrobce. I když na našem trhu je také spousta subjektů, které se jako výrobci tváří a kupují produkty s nedostatečnými vlastnostmi na základě ceny a pak je jen přebalují a pod vzletnými názvy prodávají. Je to jako s jinými výrobky, když si koupím barvu na plot a ta mi po léta vydrží, tak si ji koupím zase. V opačném případě hledám jinde.

Máte nějaké plány do budoucnosti?

Děláme to již mnoho let a myslím, že jsme se dostali opravdu velmi daleko. Každým rokem vyvíjíme a zlepšujeme své produkty a jejich vlastnosti a uvádíme na trh další. V letošním roce se nám po čtyřech letech vývoje snad podaří uvést na trh patentovanou novinku, tak trochu mimo náš dosavadní obor, ale se světovými parametry. Právě dokončujeme servisní a logistické detaily. Ještě to musíme chvíli držet pod pokličkou, tak nám držte palce.