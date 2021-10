Jak mít opravdu zdravé zuby? Nestačí si kartáček a pastu pouze koupit

Po večírku v baru, při několikadenní turistice, při absenci vlastní koupelny během táboření nebo večer, kdy únavou usneme u televize. Každý zkrátka občas na čištění zubů zapomene. A i když je Nazuby „jen“ internetový obchod se sídlem v Českých Budějovicích, rozhodli se šířit jednu zásadní myšlenku - myslíme na zuby.

Proč myslet #nazuby?

Pravidelné a precizní čištění zubů je ale jedinou správnou cestou ke zdraví úst, zubů a vlastně i celého těla. O tom mluví nejedna studie. Například vědci z Medical Univerzity v Taichungu studovali několik tisícovek pacientů s onemocněním dásní. Na 300 lidí s Alzheimerovou chorobou připadalo 115 osob, které trpěly zánětem dásní. Zároveň měli pacienti se záněty dásní větší sklony k vysokému tlaku nebo depresi. Jak bylo uvedeno v odborném časopisu Alzheimer Research & Therapy, riziko rozvoje demence je o 70 procent vyšší u lidí trpících zánětem dásní než u osob, které tyto problémy se zuby nemají.

„I když je zánět dásní jenom jednou z potíží, kterou se zuby můžeme mít, je u nás tou nejčastější – hned po zubním kazu. Přitom řešením je pravidelné a správné čištění zubů, preventivní ošetření a při už vzniklém zánětu je důležitý včasný zásah zubního lékaře, dentální hygienistky či parodontologa,“ říká Andrea Ivaničová z Nazuby.cz, která vede odbornou poradnu a zároveň webový Magazín. Odpovědi a obsah tvoří přímo s dentálními specialisty.

Připojte se k iniciativě #myslimenazuby

„Lidé u nás nakupují kvalitní pomůcky pro čištění zubů, ale sami víme, jak je důležité, aby je správně používali. Proto myšlenka – myslíme na zuby.“ Aleš Márovec z Nazuby.cz zároveň vysvětluje, že zkrátka nestačí si kartáček na dovolenou sbalit, ale také ho použít. „Abychom na toto upozornili, rozhodli jsme se jít cestou sociálních sítí, vytvořit hashtag #myslimenazuby a vyzýváme všechny, aby se s námi podělili o to, kde oni sami myslí na zuby,“ dodává. Proto se už teď prostřednictvím Instagramu můžete zapojit do soutěže o tři elektrické kartáčky Oral-B iO Series 9, které vám ústní hygienu nakonec můžou ještě vylepšit a zpříjemnit. Veškerá snaha účastníků bude náležitě oceněna slevovým kódem na dopravu zdarma. Stačí do 31. října 2021 přidat na svůj instagramový profil post/fotku s vaší výbavou na čištění zubů, na místě, kde si vy čistíte zuby, a ostatní to tak třeba nemají. Nebo jak to vypadá, když čištění doháníte, protože jste to doma nestihli. Abyste mohli být zařazení do soutěže, je potřeba přidat právě hashtag #myslimenazuby. „Kreativitě se meze nekladou, jde o to upozornit na důležitost zdraví zubů a zároveň se u toho i pobavit,“ vyzývá nakonec Aleš Márovec.