Jak mít dostatek vitamínu D po celý rok?

Proč jíst vejce a Dr. Vejce

Vejce jako takové je superpotravina. Obsahuje biologicky nejhodnotnější proteiny (bílkoviny), které jsou stravitelné z 98 až 100 %. Proteinům vajec se tak nevyrovnají ani ty z masa a mléka. Proto by vejce neměla chybět ve vašem jídelníčku a budou vaším cenným pomocníkem i tehdy, když budete chtít zhubnout. Vejce má také nejvyváženější obsah nutričně významných látek a obsahuje řadu vitamínů, včetně vitamínu D. Dr. Vejce pak navíc tohoto vitamínu obsahuje 4× více než to běžné. Tento fakt byl potvrzen měřením certifikované laboratoře EUROFINS. To znamená, že dvě Dr. Vejce vám zajistí jeho denní doporučenou dávku.

Vaječná frittata

Vejce Benedikt

Vitamín D se do Dr. Vejce dostává přírodní cestou, a to speciálními krmnými směsmi. Právě unikátní skladba krmení pro slepičky, která je i patentově chráněná, stojí za čtyřnásobným množstvím vitamínu v Dr. Vejcích v porovnání s běžným vejcem. Pro úplnost dodejme, že Dr. Vejce jsou z podestýlkového chovu.

Dr. Vejce – jahodová roláda

Proč je vitamín D důležitý

Vitamín D je důležitý z řady důvodů. Po celý život ho potřebujeme dostatečné množství pro správnou funkci imunitního systému, je nezbytný i pro zdárný růst kostí u dětí a u dospělých může jeho dlouhodobý nedostatek vést k osteoporóze a řadě dalších onemocnění. Dle tvrzení Státního zdravotního ústavu přes 99 % procent naší populace nenaplní za situace, kdy sluneční záření nezajišťuje jeho potřebné množství, svou potřebu vitamínu D z obvyklé české stravy. Proto je nutné vitamín D doplnit vhodnými potravinami. Stačí třeba dvě Dr. Vejce denně, která zajistí doporučenou denní dávku vitamínu D. Více se o Dr. Vejcích dozvíte na stránkách Dr. Vejce. Kromě Dr. Vajec se zvýšeným obsahem vitamínu D nabízíme také přírodně obohacená vejce s vysokým obsahem jódu a selenu – IQejce.



Zapečená Dr. Vejce