Jak je to s tepelnými čerpadly a staršími domy?

Dnes tu máme novinku od značky Buderus, tepelné čerpadlo Logatherm WLW176i, které všechny tyto požadavky dokáže hravě vyřešit. Podívejte se na rozhovor níže, který jsme sestavili na základě nejčastějších dotazů a požadavků ze strany zákazníků při výběru nového zdroje tepla.

Jak si poradí tepelné čerpadlo s následujícími požadavky?

Zákazník: Přemýšlím o tepelném čerpadle, ale mám doma starší radiátory. Nebude účinnost příliš nízká?

Odborník: To je častý dotaz. Moderní tepelná čerpadla, například Buderus Logatherm WLW176i s chladivem R290 (propan), umí ohřát vodu až na 75 °C. Při výstupní teplotě 55 °C (což je většinou dostatečné i pro starší otopné soustavy) není třeba spínat elektrickou patronu. U většiny domů proto není nutné měnit stávající radiátory.

Zákazník: Bydlím v řadovém domě a mám strach, že čerpadlo bude hlučné a rušit sousedy.

Odborník: To je pochopitelná obava. Kvalitní modely jako Buderus Logatherm WLW176i jsou konstruovány tak, aby byly co nejtišší. Tento model má hlučnost jen 28,5 dB(A) ve vzdálenosti 3 metrů, což je tišší než běžná lednička. To znamená, že ani ve večerních hodinách nebude rušit vás ani vaše sousedy.

Zákazník: Kam mám umístit venkovní jednotku? Nemám moc prostoru a nechci, aby kazila vzhled domu.

Odborník: Moderní venkovní jednotky jako Logatherm WLW176i jsou navrženy tak, aby byly kompaktní a esteticky zapadly do exteriéru. Můžete je umístit pod okno, na boční stěnu domu nebo do zahrady – bez narušení vzhledu vašeho domova.

Zákazník: Moje technická místnost je opravdu malá. Jak velkou vnitřní jednotku budu potřebovat?

Odborník: Logatherm WLW176i nabízí různé varianty vnitřních jednotek, přičemž některé z nich zabírají pouhých 0,36 m². Modely All-in-One už mají zabudovaný 170l zásobník, čerpadlo i expanzní nádobu, takže šetří prostor a zjednodušují instalaci.

Zákazník: Rád bych tepelné čerpadlo propojil s fotovoltaickou elektrárnou. Je to možné?

Odborník: Ano, Buderus Logatherm WLW176i lze integrovat do chytrých systémů řízení energie. Pokud například využíváte fotovoltaiku, systémy jako Buderus Energy Manager pomáhají efektivně rozdělit energii mezi vytápění, ohřev vody a další spotřebiče.

Zákazník: Co nabízí Buderus navíc oproti ostatním výrobcům?

Odborník: Největší výhodou Buderus je komplexní systémové řešení. Můžete pořídit veškeré komponenty od jedné značky, což zajišťuje hladkou integraci. Mobilní aplikace MyBuderus umožňuje ovládat nejen vaše tepelné čerpadlo, ale také větrací systém s rekuperací (Logavent HRV176) či nabíjecí stanici pro elektromobily (Wallbox Logavolt WLS11i P+).

Co si z toho odnést?

Buderus Logatherm WLW176i lze použít i se starými radiátory, pokud má dostatečnou výstupní teplotu.

Moderní jednotky jsou extrémně tiché, což je důležité zejména v husté zástavbě.

Venkovní jednotky jsou kompaktní a nenápadné, takže nebudou narušovat vzhled vašeho domu.

Pro malé technické místnosti existují prostorově úsporné varianty vnitřních jednotek.

Možnost propojení s fotovoltaikou přináší ještě vyšší úspory a lepší energetickou soběstačnost.

Při výběru tepelného čerpadla je klíčové zvážit vaše specifické potřeby a podmínky. Pokud vás zajímá více informací, doporučujeme obrátit se na odborníky nebo si prohlédnout nabídku na www.buderus.cz.