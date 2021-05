Jak docílit krásného trávníku bez námahy?

Firma Stiga zná recept. Stroje na sekání trávy vyrábí již více než šedesát let. Nejpopulárnější jsou letos zahradní traktory. Mnoho majitelů větších zahrad s rozlohou nad 1000 m2 již nechce běhat za sekačkou a kupují si traktory. To, co dříve sekali několik hodin, posekají traktorem řádově v desítkách minut. Nejenom, že se při sekání pohodlně sedí, ale ještě se často v rodině najde najednou více zájemců o tuto dříve neoblíbenou činnost! V ceně kolem 50 tisíc již koupíte traktor s dvounožovým sečením se záběrem 84 cm, výkonným motorem a hydrostatickým automatickým pohonem. Obsluha je tak jednoduchá, že ji zvládne opravdu každý.

Benzínové sekačky si stále drží svoji oblíbenost. Díky výkonu motoru a spolehlivosti jsou ideálními stroji pro středně velké zahrady. Určitě doporučujeme sekačky s vlastním pojezdem a hodí se mít možnost výhozu trávy do boku nebo též mulčování. S takto univerzální sekačkou posekáte i malinko přerostlou trávu, pokud se vrátíte na zahradu po dovolené. Pokud pak mulčujete, odpadne vám starost s posekanou trávou. Tu sekačka rozseká na drobné kousky, které zetlejí a trávník pohnojí. Vzhledem k dlouholetým životnostem benzínových sekaček se vyplatí si pár tisícovek připlatit.



Stiga ale nejsou jen zahradní traktory a sekačky. Pomocníků na údržbu zahrady je daleko více a patří sem strunové sekačky, křovinořezy, nůžky na živý plot, pily, drtiče, vysavače listí apod. Poslední dobou získávají na oblibě bateriové stroje. Jedna jediná baterie vám dokáže pohánět sekačku i celou řadu dalších ručních strojů. Největší výhodou bateriových strojů je malá hlučnost, žádné zplodiny a jen minimální údržba. V probíhající sezóně máme pro naše zákazníky připravenou prodejní akci. Kdo si koupí bateriovou sekačku, může získat zdarma strunovou sekačku (vyžínač).



