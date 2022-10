Jak chránit klima, ušetřit a být šťastnější?

Vysoká míra stresu související s nejistou budoucností v důsledku změny klimatu, aktuálního dění ve světě a nárůstu cen jsou obavy, se kterými se musí popasovat prakticky každý včetně mladé generace. Právě mladí lidé si často připadají ztracení v tom, jak se na současné výzvy adaptovat, případně jak efektivně pomoci k jejich řešení. Organizace Člověk v tísni proto vytvořila mezinárodní kampaň s názvem Act for Planet, která přinesla praktické rady, jak v každodenním životě přispět k ochraně klimatu, být šťastnější, a přitom šetřit své peněženky. Kampaň proběhla na sociálních sítích, zapojili se do ní influenceři a zasáhla bezmála 100 milionů lidí.

Mladí lidé se obecně o změnu klimatu i o témata kolem ochrany přírody zajímají ve velké míře, nejčastějším problémem ale je, že nevědí, co přesně by mohli a měli dělat, aby jejich snaha měla smysl. Navíc mohou podléhat dojmu, že v tom jsou sami. „Máme radost, že se kampani podařilo propojit zástupce mladé generace napříč zeměmi a nabídnout jim praktické možnosti a jednoduché každodenní změny, o kterých víme, že efektivně přispívají k ochraně klimatu a zároveň šetří naše peněženky,“ vysvětluje Kateřina Gabrielová, vedoucí komunikace z organizace Člověka v tísni.

Kampaň probíhala od dubna do června v České republice, Estonsku, Španělsku a Portugalsku. Hlavním cílem bylo nabídnout jednoduché změny, které může zařadit do svého životního stylu každý, například snížit topení o pár stupňů, místo letadla odjet na dovolenou občas vlakem, snížit spotřebu masa, změnit dodavatele elektřiny anebo se více zabývat tím, koho volím. Jak moc je změna náročná nebo co přinese každému z nás i planetě, bylo vysvětleno na webové stránce www.actforplanet.eu. Součástí kampaně byl i mezinárodní live stream, na kterém sdíleli své zkušenosti a tipy influenceři ze zúčastněných zemí. Influenceři včetně Jitky Nováčkové reprezentující Česko dokázali oslovit a zapojit do výzev celkem desítky tisíc svých fanoušků. Kreativu, provedení a řízení celé kampaně napříč zapojenými zeměmi měla na starosti agentura CZECH PROMOTION.

„Účast na kampani pro nás byla cennou výzvou, včetně její koordinace napříč několika zeměmi a spolupráce s inspirativními lidmi s různými pohledy, názory a zkušenostmi. Významnou součástí bylo i využití výzkumů, které nám ještě před startem kampaně poskytly důležité informace o mladé generaci. Kvůli možnostem cílení, řízení frekvence a také dosahu jsme jako stěžejní médium využili sociální sítě Facebook a Instagram,“ uvádí ředitel online divize CZECH PROMOTION Adam Hazucha.

Pod hashtagem #act4planet zhlédlo kampaň v jejím průběhu celkem 98,9 milionu lidí, výzvu osmnácti influencerů si zobrazilo 8,8 milionu a instagramový filtr využilo 833 tisíc uživatelů sociální sítě. K tomu přes 130 tisíc lidí navštívilo webové stránky actforplanet.eu.

O projektu 1Planet4All

1Planet4All je mezinárodní projekt probíhající ve 12 evropských zemích (Česká republika, Slovensko, Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Belgie, Estonsko, Polsko a Rakousko), který sdružuje 14 nevládních organizací. Cílem projektu je zvýšit povědomí mladých lidí o změně klimatu – co ji způsobuje a jak dopadá na nás i na lidi žijící v rozvojových zemích. Zaměřuje se také na možná řešení a snaží se poskytnout podporu zapojení mladých lidi v občanské společnosti při jejich snaze o utváření udržitelné budoucnosti pro všechny. Projekt je podpořený z prostředků Evropské unie a jejího programu DEAR (Development Education and Awareness Rising).

O CZECH PROMOTION

Agentura CZECH PROMOTION vznikla v roce 2006. Klientům poskytuje full servis v oboru marketingu počínaje nastavením funkční strategie až po realizace kampaní a efektivní řešení prodejních míst. Celkový roční obrat skupiny CZECH PROMOTION přesahuje částku půl miliardy korun, a řadí tak skupinu mezi nejvýznamnější hráče na českém trhu.