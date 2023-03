Jak bezpečně přestěhovat firmu?

Firmu je třeba přestěhovat do nového působiště nejenom včas, ale také bez finanční újmy. Toho lze nejlépe dosáhnout s odborníky, kteří mají zkušenosti a potřebné know-how. Stěhovat firmu svépomocí se rozhodně nevyplácí. Jak ale najít ty pravé profesionály?

Profesionalita a zkušenost

Stěhování firmy nemusí znamenat jen přemisťování kancelářského nábytku, často je třeba stěhovat i plně vybavené dílny plné nejen těžkého nábytku, ale také nářadí a těžkých strojů. V takovém případě není na amatérismus žádné místo. Jasnou volbou by měla být prověřená firma s dobrými referencemi.

Rychlost a minimální ovlivnění chodu firmy

Stěhování vždy omezí chod firmy, proto by mělo proběhnout v co možná nejkratší době. Plynulý provoz při stěhování je důležitý pro minimalizaci ztrát. Stěhovací firma by proto měla sama navrhnout vyslání technika, který zhodnotí situaci a navrhne nejlepší postup při stěhování. Není od věci ani to, když má stěhovací firma zkušenost s danou oblastí. Bude se přemisťovat v rámci Prahy? Pak se vyplatí hledat stěhování Praha.

U malých firem probíhá stěhování prakticky v jeden den, u větších firem zabere i několik dní. Vždy je nutné ze strany stěhovací firmy zajistit odpovídající počet stěhovacích a dalšího vybavení. Vždy také naplánuje počet lidí, kteří se na stěhování budou podílet.

Co může udělat stehovaná firma?

Pro zdárný průběh stěhování může hodně udělat i stěhovaná firma. Předně by se měla sama postarat o dokumentaci a důležité spisy, případně se na jejich stěhování specificky dohodnout právě se stěhovací firmou.

Je také třeba zajistit předem dostatečný prostor pro parkování stěhovacích aut, určit pracovníky, kteří budou k dispozici pro spolupráci se stěhovací firmou, jasně označit vše, co se stěhovat bude a co nikoliv apod.

Stěhování je pro kteroukoliv firmu zátěž, vyplatí se proto věnovat mu dostatek pozornosti, aby byla zátěž co nejmenší.