Jägermeister ovládl Prahu. Propojil tři bary s barmany z celého světa

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Praha v září zažila večer věnovaný současné barové kultuře. Jägermeister na jeden večer propojil tři pražské bary – Bitter Priest, AnonymouS Bar a Casablanca – s dvanácti barmany z různých koutů světa, kteří za barem představili vlastní přístup ke koktejlovému řemeslu.

Praha byla také místem mezinárodního setkání Global Stammtisch, na kterém se potkali členové Hubertus Circle, globální sítě barmanů, kterou Jägermeister dlouhodobě rozvíjí. Do Prahy tak dorazili barmani z různých částí světa, aby společně sdíleli zkušenosti, inspiraci a připravili dvacet čtyři originálních drinků, které mohli návštěvníci ochutnat v pražských barech. Součástí koktejlových menu byly Jägermeister, Jägermeister Orange, Jägermeister Manifest, Gin Sul a Teremana.

„Do Prahy jsme přenesli energii mezinárodní barmanské scény, propojili kolegy z různých částí světa a dali jim prostor sdílet zkušenosti, inspiraci a společně si užít večer. A užili si to i návštěvníci, kteří mohli ochutnat drinky, se kterými se běžně nesetkají. Tři bary, speciální menu a barmani z celého světa – přesně o tom Jägermeister Bar Takeover byl,“ říká Nina Eggeling, Senior Manager Global Culture & Experiential Marketing, Mast-Jägermeister SE.

Bitter Priest, AnonymouS Bar a Casablanca se na jeden večer proměnily v dějiště mezinárodní barmanské spolupráce. Za barem se potkali například Jakub Baštinec z brněnských 4 Pokoje, jeden ze zástupců české barmanské scény, Aimee May D’Onofrio z Johannesburgu, Laurie Howells z Londýna nebo Mustafa Burucu z Istanbulu. Dorazili také barmani z Jihoafrické republiky, Velké Británie, Turecka, Finska, Irska, Švýcarska, Německa a dalších zemí.

Večer ale nebyl jen o koktejlech a barmanském řemesle. V Bitter Priestu atmosféru rozproudila i živá show kapely Jägermeister Brass Cartel, která brzy roztančila celý bar.

„Každý bar má svůj vlastní styl a každý barman přináší jinou zkušenost. Právě proto bylo skvělé potkat se s kolegy z různých částí světa a společně vytvořit menu, které ukázalo, jak rozdílně může vypadat práce s koktejly a ingrediencemi. Byla to jedinečná příležitost ochutnat něco opravdu výjimečného a užít si jednu z těch nocí, na kterou se nezapomíná,“ říká Jakub Baštinec, barman z brněnského baru 4Pokoje.

Jägermeister buduje Hubertus Circle už od roku 2011 a právě propojení mezinárodní barmanské komunity s místní scénou patří k aktivitám, prostřednictvím kterých tuto síť rozvíjí, od vzdělávání a workshopů přes guest shifts až po společné projekty a barové takeover akce.

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