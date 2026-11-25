Právě tato myšlenka stála za Orange Vánoční večeří, kterou Jägermeister uspořádal v pražské restauraci Biskup. Spojil při ní vánoční atmosféru, dobré jídlo, drinky a společné setkání. Speciální menu pro tuto příležitost sestavil food creator Patrik Plates.
„Jägermeister mě oslovil s nápadem zapojit Jägermeister Orange do vánočního menu, což pro mě byla zajímavá výzva. Zjistil jsem, že jeho citrusový charakter se nemusí uplatnit jen v drincích, ale také v kuchyni. Nabízí zajímavé možnosti, jak ozvláštnit tradiční vánoční recepty a dodat jim nový chuťový rozměr,“ říká Patrik Plates.
Jedním z hlavních jídel menu byl tradiční smažený kapr, který doplnila jemná máslová omáčka z Jägermeister Orange. Její příprava není složitá – základem je pomerančová šťáva, vývar a Jägermeister Orange, které se společně nechají zredukovat a následně zjemní studené máslo.
„U kapra jsem chtěl, aby omáčka nebyla příliš sladká a dobře doplnila chuť smažené ryby. Kombinace Jägermeister Orange, čerstvé pomerančové šťávy a vývaru vytvoří základ, který následně zjemní máslo a propojí jednotlivé chutě,“ přibližuje svůj přístup Patrik Plates.
Vánoční menu nemusí zůstat jen u tradičních receptů. Stačí drobná obměna oblíbených jídel, dobré drinky a společný stůl s rodinou nebo přáteli.
Vyzkoušejte smaženého kapra s máslovou omáčkou z Jägermeister Orange
Ingredience pro omáčku (4 porce)
· 50 ml Jägermeister Orange
· 100 ml čerstvé pomerančové šťávy
· 150 ml kuřecího vývaru
· 80 g studeného másla
Postup
Jägermeister Orange, pomerančovou šťávu a kuřecí vývar nalijte do rendlíku a pomalu redukujte přibližně na třetinu objemu. Poté rendlík stáhněte z ohně a postupně zašlehejte studené máslo, dokud nevznikne jemná, hladká omáčka. Podle chuti osolte. Smaženého kapra podávejte s omáčkou a bramborovým salátem.
Celý recept na smaženého kapra s máslovou omáčkou z Jägermeister Orange i kompletní menu štědrovečerní Jägermeister Orange večeře najdete ZDE.