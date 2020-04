IT popelka a její tři oříšky aneb jak TCP obohatilo IT scénu

Dalo by se říct, že ve světě IT se očekává, že podmínky velkoměsta či znalostních hubů jsou základem pro úspěch, ale jako Popelce, i Technologickému centru Písek (TCP) se podařilo navzdory podmínkám maloměsta propracovat k velkým úspěchům během posledního roku. A i Technologické centrum Písek k tomu pomohly tři oříšky.

1. Oříšek, který obohatil startupovou scénu

Technologické centrum Písek (TCP) se už několik let věnuje oblasti IT a pozoruje trendy, které vývoj tohoto trhu doprovází. Své datové centrum dokonce hned při projektování přizpůsobilo cloudovým technologiím. A tak když jej do nosu cvrnkly pokroky v oblasti cloudů a IoT, pomohlo rovnou dvěma týmům využít růstu těchto oblastí. Do virtualizační a automatizované platformy pro správu virtuálních výpočetních zdrojů se pustil tým pod hlavičkou Itera Technologies. O infrastrukturní vrstvy výše se pak uchytil startup Hexio, který pracuje na platformě a hardwarovém vývoji pro kompletní správu dat v oblasti internetu věcí.



Itera Technologies - tým se zaměřuje na vývoj nástrojů, které umožňují firmám lepší správu výpočetních zdrojů nacházejících se v cloudu; v současné době má v přípravě nástroj pro správu různorodých cloudových prostředí (public i private cloud). Jedná se o cloudové prostředí, které neposkytuje úložiště, ale o virtualizované výpočetní zdroje.

Hexio- tým v současné době pracuje na rozvoji nástroje, který pomáhá firmám i městům sbírat data, vyhodnocovat je a měnit způsob rozhodování a fungování na základě informací získaných z nejrůznějších čidel veličin životního prostředí.

2. Oříšek, který louská velká data

Velké objemy nejsou pro Popelku nic nového. Směs popele a hrachu není na rozdělení žádná legrace, třídění takové hromádky je prostě v krátkém čase nadlidský úkol. A stejný pocit mohou mít často malé a střední podniky, na které se stále valí další a další kvanta dat, a to ani nemají zlou macechu. Ještě, že jsou tu ti holoubci.

Aby se do takové patálie firmy nedostávaly, zapojilo se i Technologické centrum písek do vytváření prostředí, které pomáhá velké objemy dat zkrotit. Big Data Centrum vzniklo jako společný projekt s Technische Hochschule Deggendorf a Jihočeskou hospodářskou komorou za podpory dotačního programu Interreg V. Celou výpočetní platformu si partneři vyzkoušeli na čtyřech pilotních projektech. A fungovalo to.

Big Data Centrum se tedy stalo komerčním produktem a nabízí služby výpočetních clusterů s tou nejlepší výbavou - kartami Intel ARRIA 10 GX 660 a NVidia T4. To znamená, že výpočty jsou rychlejší a chytřejší.

Ale jako jinde v IT, i u Big Data Centra se TCP budou hodit partneři. Pokud rozjíždíte tým nebo start-up a zaměřujete se na AI, ozvěte se nám, rádi najdeme způsob spolupráce.

3. Oříšek, který pomáhá nabrat na chytrosti

Popelka se cvičila střílením z kuše, ježděním na koni a střílením po šiškách. K chytrosti organizací ale dnes přispívají spíše IT nástroje. Díky projektům pro města Písek a Strakonice se Technologické centrum Písek zamyslelo nad tím, co skutečně může pomoci nejen městům nabrat potřebnou chytrost.

Výsledkem je neustálá aktivita pracující na vylepšení fyzické IT infrastruktury. Ale výsledkem je i IVA. Asi bude lepší nechat ji, aby se vám představila sama.

IVA není pouze pomocnice, ale i celý produkt pro provoz chytrých aplikací bez starostí o infrastrukturu. Je zaměřený hlavně na města a na jejich snahu co nejlépe implementovat nástroje eGovernmentu do svého běžného fungování.



A když oříšky dojdou,...

… tak nezbývá, než je nadále hledat. ICT rozvoj se nezastavuje a Technologické centrum Písek také ne. A Písek je nádherný, tak se někdy stavte.