IT kariéra je atraktivní a flexibilní. Třeba hledáme právě vás

Mnohá kariérní odvětví se v dnešní době střetávají s dopady světové krize zdrojů, materiálních i lidských. IT odvětví nicméně zůstává stabilní a vhodnou volbou pro ty, kdo se nebojí celoživotního vzdělávání a samostatného myšlení na různorodých projektech. IT navíc poskytuje ještě jednu v dnešních dnech čím dál častěji skloňovanou výhodu. Slyšeli jste už o stále populárnějším remote nebo hybridním modelu práce? Tu každodenní z kanceláře jistě není nutno představovat. Ale co když opravdu nezáleží na tom, z jakého místa a třeba ani v jakém časovém pásmu pracujete?

Velké plány vyžadují růst a posily

CCA Group je jednou ze společností, která se s tímto novodobým trendem naučila pracovat. Jde o společnost s více než 100 zaměstnanci převážně v Plzni, ale také v Praze a Brně, která poskytuje IT služby již od roku 1991. CCA je zkratkou pro slova Computer, Consultancy and Applications, které do současnosti vystihují hlavní poskytované pilíře služeb. Za 30 let fungování společnost vyvinula a dodala přes 63 různých informačních systémů pro více než 300 klientů z oblasti státní správy i komerčního sektoru. Zároveň je dlouhodobým partnerem takových technologických firem, jako je Oracle a Microsoft.

Spolu se vstupem nového vlastníka, švýcarské společnosti CCA Suisse, přišel v roce 2019 plán expanze na zahraniční trhy a samozřejmě také pokračování stabilních dodávek systémů do České republiky. S rostoucím počtem nových zakázek vzrostla i potřeba dalších ICT specialistů a techniků.

Když se software vyrábí nejen v kanceláři

Jedním z prokazatelně přínosných benefitů, který zaměstnanci často zmiňují, bylo přestěhování společnosti do zcela nových moderních kancelářských prostor v Plzni. Nicméně stále více nových i stávajících zaměstnanců preferuje hybridní model práce – tedy kombinaci práce z domova s prací z kanceláře v dohodnutém poměru. Společnost umí a intenzivně využívá ale i full remote spolupráci, tedy situaci, kdy se zaměstnanec se společností fyzicky vůbec nepotkává a celý pracovní vztah je postaven na elektronické komunikaci.

Nejen za účelem zkvalitnění spolupráce se „vzdálenými zaměstnanci“ vznikla nová sekce interních služeb, která si klade za cíl podporovat procesy uvnitř společnosti a udržovat rodinnou atmosféru v nastavených týmech.

Hledá se IT specialista, a ne jeden

Společnost používá pro vývoj různé metodiky a postupy, jedním z hlavních je mimo jiné i agilní metodika Scrum, se kterou mají týmy velmi dobrou zkušenost. Kromě různých metodik, které jsou aplikovány tak, aby vyhověly charakteru vývoje a dodávky konkrétních projektů, se v CCA používá i široké spektrum vývojových nástrojů, metodik pro řízení projektů, evidenci požadavků apod., takže si každý najde to své a pokud se chce dále učit, rozhodně může.

Máte zkušenosti v IT oblasti, nebo máte jednoduše dost odvahy se pustit do něčeho zcela nového? Být součástí týmu, kde je slovo každého člena bráno s důležitostí? Pak tohle může být to pravé znamení právě pro vás. Rozrůstající se tým hledá mezi sebe mnoho nových členů. Více se dozvíte na kariérním webu společnosti, ale zmiňme alespoň několik aktuálních možností:

Solution Architekt, který pomůže s návrhem systému

Bezpečnostní specialista, který pomůže navrhnout a řídit otázky bezpečnosti systémů a infrastruktury jak interně ve firmě, tak i u našich zákazníků

SW/Business Analytik ideálně se zkušenostmi z oblasti vývoje IT systémů

Aplikační administrátor, který bude spravovat aplikace a infrastrukturu u zákazníka i interně

Java /Angular Vývojář na všech úrovních zkušeností

Vedoucí projektu, který se nebojí dodávek řešení na míru

A co společnost nabízí svým zaměstnancům? Jistou práci v mnoha klientských odvětvích, kde každý najde tým lidí a přístup k projektu, který mu vyhovuje. Neformální prostředí v nových a moderních prostorách, které se pružně mění a přizpůsobují podle potřeb a požadavků zaměstnanců. Již zmíněnou hybridní i full remote spolupráci - nezáleží na tom, odkud jste, ale jak se umíte postavit ke svěřeným úkolům. Zaujala vás tato společnost a její nabídka? Tak se jim neváhejte ozvat.