ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

Komerční sdělení
Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Společnost ista: inovace v oblasti měření energií | foto: ČTK

V soutěži Top výrobek vystavovatelů Infothermy 2026 získala 1. místo s inovativním přístrojem Pulsonic, který zaujal odbornou i laickou veřejnost širokým využitím v oblasti měření spotřeby tepla i elektřiny.

Veřejnost stále více vyžaduje přesné informace o své spotřebě, což potvrzují i výsledky soutěže Top výrobek Infothermy, kterou organizuje portál TZB-info společně s agenturou INFORPRES, pořadatelem výstavy Infotherma.

TOP výrobek Infotherma

Pulsonic: univerzální přístroj pro moderní měření spotřeb

Pulsonic představuje nejnovější generaci zařízení pro přesné a efektivní měření spotřeby energií. Mezi jeho hlavní výhody patří:

  • splnění požadavků směrnice EED
  • vysoká přesnost měření a snadná instalace
  • možnost napojení výrobků třetích stran s pulzním výstupem (domovní vodoměry, elektroměry)
  • dlouhá životnost a nenáročná údržba
  • integrace do systému dálkového odečtu ista

Díky těmto vlastnostem se Pulsonic zařadil mezi nejvýraznější exponáty Infothermy 2026 a potvrdil dlouhodobou orientaci společnosti ista na inovace a digitalizaci energetických služeb.

pulsonic

Vyjádření společnosti

„Rostoucí zájem veřejnosti o přesné měření a sledování vlastní spotřeby potvrzuje, že energetická transparentnost se stává běžným očekáváním moderních domácností. Vítězství Pulsonicu je pokračováním naší dlouhodobé strategie zaměřené na kvalitu, inovace a podporu energetických úspor v českých domácnostech i komerčních objektech,“ říká Mgr. Jana Machková, ředitelka a jednatelka ista Česká republika.

„Instalace měřicích přístrojů s dálkovým odečtem je již několik let prioritou správců domů a předsedů SVJ. Naplňují tím nejen legislativní požadavky směrnice EED, ale získávají moderní a přesnou technologii, která je základem správného vyúčtování spotřeby,“ doplňuje Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení.

O společnosti ista

Společnost ista patří mezi přední poskytovatele služeb v oblasti měření, rozúčtování a správy spotřeby energií pro bytové domy i komerční objekty. Díky dlouholetým zkušenostem a moderním technologiím nabízí transparentní přehled o spotřebě a podporuje efektivní hospodaření s energiemi.

Mezi hlavní služby společnosti patří:

  • transparentní rozúčtování nákladů na energie
  • měřicí přístroje s dálkovým odečtem (vodoměry, rozdělovače topných nákladů, měřiče tepla)
  • technologie dálkového odečtu
  • portálové služby
  • detekce úniku vody v bytových jednotkách

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Komerční sdělení
Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Zdravé zuby nejsou jen otázkou hezkého vzhledu, ale hlavně celkového zdraví. Správná péče o chrup pomáhá předcházet zubnímu kazu, zánětům dásní i dalším zdravotním komplikacím, které mohou ovlivnit...

Art deco sály na Příkopě táhnou. Plesy a gala jsou zpět

Komerční sdělení

Plesy, galavečery i firemní večírky se vracejí do centra Prahy. Organizátoři znovu hledají reprezentativní prostory s atmosférou. Art deco sály v ulici Na Příkopě dnes patří k nejžádanějším místům...

Společnost dm nabízí široký výběr bio produktů za výhodné ceny

Komerční sdělení

Cenová strategie společnosti dm drogerie markt dlouhodobě stojí na transparentních a stabilních cenách, které nejsou závislé na krátkodobých slevových akcích. Zákazníci tak mohou nakupovat přehledně...

Bestseller Spalující rivalita digitálně, ekniha jen na ZonerPress.cz

Komerční sdělení
Bestseller Spalující rivalita digitálně, ekniha jen na ZonerPress.cz

Celosvětově úspěšná queer hokejová romance Spalující rivalita (Heated Rivalry) míří k českým čtenářům v digitální podobě. E-kniha globálního bestselleru, který trhá rekordy v zahraničí, je v Česku...

Ústecký kraj otevřel transparentní účet. Pomozme společně Chřibské

Komerční sdělení
Ústecký kraj otevřel transparentní účet. Pomozme společně Chřibské

Po střelbě na městském úřadě v Chřibské, která si vyžádala jeden lidský život a šest zraněných, přišel Ústecký kraj s rychlou a konkrétní pomocí. Rada kraje rozhodla o otevření transparentního účtu,...

ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

Komerční sdělení
Společnost ista: inovace v oblasti měření energií

Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.

31. ledna 2026

Nejlepšími bytovými projekty roku 2025 jsou Semerínka a Anilinka z Prahy, trojici doplnil projekt z Liberce

Jeden z vítězů soutěže Realitní Projekt Roku, Crestyl a jeho projekt Semerínka

Absolutními vítězi 17. ročníku celostátní developerské soutěže Realitní projekt roku se staly rezidenční projekty Anilinka od společnosti IP Polná, Semerínka od developera Crestyl real estate a...

30. ledna 2026  15:10

Proč si vybrat hliníkové lešení: hlavní výhody a benefity

Komerční sdělení
Dělník na stavbě

Hliníkové lešení je nejpopulárnější volbou pro stavební práce, rekonstrukce či údržbu budov. Ve srovnání s tradičními ocelovými nebo dřevěnými konstrukcemi nabízí mnoho výhod, které šetří čas, peníze...

30. ledna 2026  10:19

Nová budova Hila v Praze 4 nabízí kanceláře, obchody i byty k pronájmu

Komerční sdělení
Velkorysé atrum nově vznikající budovy Hila

V srdci pražské Brumlovky vzniká výjimečná budova Hila, která díky spojení kanceláří, obchodů a bydlení představuje unikát v Praze 4. Multifunkční charakter a moderní řešení s ohledem na udržitelnost...

30. ledna 2026

Dřevo použité na výstavě Expo 2025 bude mít další využití

Komerční sdělení

Dřevo použité v Grand Ring na výstavě Expo 2025 v Ósace poputuje do městečka Namie v prefektuře Fukušima, které bylo značně poškozeno velkým zemětřesením ve východním Japonsku v roce 2011. Část...

30. ledna 2026

Ústecký kraj zavádí hlasového asistenta Voicebot ÚK

Komerční sdělení
Ústecký kraj zavádí hlasového asistenta Voicebot ÚK

Ústecký krajský úřad začíná ve své telefonní komunikaci využívat moderní nástroj založený na umělé inteligenci – hlasového asistenta Voicebot ÚK.

29. ledna 2026  11:07

Společnost dm nabízí široký výběr bio produktů za výhodné ceny

Komerční sdělení

Cenová strategie společnosti dm drogerie markt dlouhodobě stojí na transparentních a stabilních cenách, které nejsou závislé na krátkodobých slevových akcích. Zákazníci tak mohou nakupovat přehledně...

29. ledna 2026

Deset medailí z vrcholných akcí zimní sezony pro plavce ESAHK

Komerční sdělení
Deset medailí z vrcholných akcí zimní sezóny pro plavce ESAHK

Úspěšnou zimní část sezony absolvovali plavci z oddílu E.S.A. Hradec Králové, který spadá pod Plavecké Středisko Zéva, z.s. V období od září do prosince tradičně sbírali úspěchy na tuzemských i...

29. ledna 2026

Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům u dobrovolných hasičů

Komerční sdělení
Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům v u dobrovolných hasičů

Zhruba šest tisíc výjezdů za rok. Tolikrát zasahují dobrovolní hasiči v Plzeňském kraji, a už z toho je vidět, že bez nich by to nešlo. Nebo jen opravdu hodně těžko. Hejtman Kamal Farhan to ví, a i...

29. ledna 2026

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení
Kolorowe jeziorka

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

29. ledna 2026

Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Komerční sdělení
Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Zdravé zuby nejsou jen otázkou hezkého vzhledu, ale hlavně celkového zdraví. Správná péče o chrup pomáhá předcházet zubnímu kazu, zánětům dásní i dalším zdravotním komplikacím, které mohou ovlivnit...

28. ledna 2026

Vaše chata už není v horách. Je u moře v Bulharsku.

Komerční sdělení
Vaše chata je v Bulharsku

Vaše chata už není v horách. Teď je u moře v Bulharsku, kde slunce hladí písek a voda se třpytí jako drahokam.

27. ledna 2026  8:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.