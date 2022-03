Ipsos: Většina Čechů si cení členství v EU. Brusel jim připomíná lva

Znalost iniciativy Konference o budoucnosti Evropy, která se snaží formou veřejné diskuse s výrazným zapojením mládeže sjednotit představy politiků a občanů EU ohledně dalšího směřování Společenství, je v tuzemsku nízká. Povědomí o konferenci má 16 procent populace, přičemž zájem o zapojení do projektu dalo najevo 28 procent oslovených. Větší ochotu se zapojit projevili lidé s vysokoškolským vzděláním (33 %).

To jsou hlavní záměry exkluzivního průzkumu, k nimž dospěla agentura Ipsos, tuzemská pobočka světového lídra pro výzkum trhu. Zadavatelem šetření je ČTK, jmenovitě její PR divize Protext, která je držitelem zakázky Evropského parlamentu na podporu Konference o budoucnosti Evropy. On-line dotazování, jehož výsledky slouží pro zmapováním aktuální situace v Česku a jejichž publikování je zároveň jedním z příspěvků ČTK do plnění grantu, se uskutečnilo letos v lednu prostřednictvím Ipsos panelu Populace.cz. Tedy ještě před eskalací situace na Ukrajině a v v tomto kontextu je nutné chápat i získané výsledky. Ty byly sestaveny v únoru.

Cílovou skupinou byl reprezentativní vzorek jednoho tisíce osob populace České republiky ve věku 18-79 let. Nad rámec tohoto reprezentativního vzorku bylo doptáno ještě přes 200 dalších respondentů do 25 let věku (celkem tedy 300 osob v tomto věku) tak, aby nejmladší věková skupina dostala ve výzkumu větší prostor a mohla být analyzována odděleně. Právě lidé v tomto věkovém rozmezí tvoří třetinu účastníků každého panelu ze čtyř občanských panelů, které jsou součástí konference a diskutují o předepsaných tématických okruzích od demokratických hodnot, práva přes ekonomiku a digitalizaci, změny klimatu a zdraví po pozici EU ve světě a migraci.

Z dalších závěrů výzkumu vyplývá, že členství v EU je podle více než poloviny dotázaných obyvatel pro Česko výhodné ekonomicky a lépe ho chrání před vlivem cizích nedemokratických mocností. Těm, kteří členství v EU vnímají negativně, se zejména nelíbí evropská nařízení a legislativa. Někteří mají pocit diktátu z Bruselu a ztráty suverenity země.

Hlavní prioritou, kterou by Unie měla řešit, je podle českých občanů boj proti nelegální migraci a terorismu. V druhé řadě by se měla zaměřit na řešení ekonomických a sociálních dopadů krizí včetně té současné nebo společný postup proti pandemii covid-19. Mladí lidé častěji apelují na podporu vzdělávání a ochranu klimatu.

K základní představě o pravomocech jednotlivých institucí se hlásí 68 procent dotázaných. O tom, že bude republika ve druhé polovině roku předsedat Radě EU, ví 63 procent občanů.

A pokud by Češi měli přirovnat Evropskou unii ke zvířeti, 24 procenta si vybaví lva. Z dalších zvířat pak zmiňují například tygra nebo slona. Odpověď na lví představu je přitom kladná („král zvířat, drsný, ale spravedlivý a vůdčí“), stejně jako záporná („ovládne nás a když ne, vezme si nás násilím“). Ti, kdo vnímají Unii negativně, si pro její ztělesnění častěji vybaví hyenu.

Závěrečnou zprávu z výzkumu Češi a EU ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE

„Našim cílem bylo provést výzkum na reprezentativním vzorku české populace, ale také se speciálně podívat na nejmladší cílovou skupinu ve věku 15-25 let. Ta má podle našich dlouhodobých výzkumů obecně pozitivnější vztah k Evropské unii, což ukázalo i toto šetření. U této generace je rovněž patrné rozdílné vnímání priorit, které by měla EU prosazovat jako celek. Zatímco celá populace dbá hlavně na boj s nelegální migrací a terorismem, nejmladší část společnosti klade více důraz na podporu vzdělávání, ochranu klimatu či podporu demokratických hodnot a lidských práv na území EU,“ shrnuje Michal Kormaňák, Account Director Ipsos Public Affairs.