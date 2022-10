Investujte. Reality nesou výnosy od 8,5 % a stabilitu v nejisté době

V čem spočívá investování skrze Investown?

Uživatelům nabízíme možnost skupinového investování spočívající v tom, že se na jeden projekt složí stovky nebo i tisíce lidí. Jde o stále oblíbenější formu investování, které umožňuje realizovat výnosy i z projektu, který člověk nezvládne financovat sám. Ideální řešení pro lidi, kteří chtějí investovat vyšší částky, ale nemají dostatek peněz, aby zafinancovali celý projekt. Jeden investor u nás investuje průměrně téměř deset tisíc korun, ale v poslední době přibývá investorů, kteří investují i výrazně vyšší částky. Pro ty je naše služba velmi atraktivní.

Spoluzakladatelé Investownu. Zleva Dominik Vávra, Peter Maslík, Alan Pock, Filip Suk, Michal Leština, Vít Strnad

Jak investování probíhá?

Zakládáme si na jednoduchém procesu, takže uživatelé mohou investovat přes mobilní i webovou aplikaci. Stačí se zaregistrovat, ověřit identitu a převést peníze do peněženky v aplikaci Investown. Poté můžete vybírat projekt, do kterého chcete investovat. Vše je zdarma a jediné symbolické poplatky účtujeme ve chvíli předčasného odprodeje investice, a to ve výši 0,9 % z dané částky. Devět korun uživatel zaplatí, když chce vybrat své prostředky vícekrát během 24 hodin.

Co děláte pro bezpečnost nabízených investičních příležitostí?

Investice do realit patří k těm nejméně rizikovým a náš tým řízení rizik dělá maximum pro jejich minimalizaci. Důkladně analyzujeme každou investiční příležitost. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že z projektů v celkové hodnotě blížící se 3 miliardám korun, které jsme od letošního července hodnotili, prošla pouze necelá 3 procenta. Investoři mají o projektech vždy k dispozici podrobné informace a jsme maximálně transparentní. Každá investice je navíc zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby náhodou nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, ta se prodá, a investoři budou vyplaceni.

Myslíte, že je teď vhodný čas na investice? A proč zrovna do nemovitostí?

Řekl bych, že pokud to člověku umožňují finanční možnosti, dlouho nebyl vhodnější čas. Inflace se pohybuje kolem 18 % a pokud lidé chtějí, aby jim z náročně vydělaných peněz něco zbylo, investice jsou prakticky jediná ochrana. Myslím si, že to lidé začínají chápat. Za rok a půl od spuštění služby registrujeme přes 50 tisíc uživatelů. Ukazuje se, že nemovitosti jsou jedním z aktiv, do kterého se vyplatí investovat prakticky neustále. Jsou bezpečné a se stabilním výnosem, v našem případě od 8,5 %, proto se u Čechů těší velké oblibě. Samozřejmě je velmi důležitá diverzifikace. Nemovitosti by ale v portfoliu žádného investora neměly chybět a není k tomu přitom potřeba mít miliony a držet nějakou fyzicky.

