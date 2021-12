Investování v době covidu: Můžou peníze porazit inflaci?

Covidové nůžky rostoucí inflace a stále relativně nízkých úrokových sazeb přispívají k tomu, že stoupá počet lidí, kteří nenechávají ležet peníze ladem v bankách, ale zajímají se o jiné investiční možnosti. „Zatímco totiž vklady na běžných účtech kvůli rostoucí inflaci ztrácejí na hodnotě, například některé specializované nemovitostní fondy letos překonají výnos 10 %,“ říká Vladimír Rauch, dřívější dlouholetý manažer Komerční banky a dnes nezávislý privátní poradce a ředitel regionu v K a Partneři.

Říkáte, že díky covidu peníze Čechům zase začnou vydělávat. Co tím myslíte?

Nechávat peníze na běžných účtech s ohledem na aktuální inflaci a výši úrokových sazeb nedává smysl a jediná cesta k ochraně před znehodnocením úspor je investování. I starší a velice konzervativní klienti, kteří preferovali zhodnocování peněz v bankách, se pod tlakem kombinace nízkých úrokových sazeb a rostoucí inflace postupně přesouvají k investicím. Například ve specializovaných nemovitostních fondech se výnosy dlouhodobě pohybují ve výši 5-9 % a letos některé překonají i 10% hranici.

Takže Češi mají větší zájem o investování?

Vyšší zájem lidí o investice mohu jednoznačně potvrdit. I v naší společnosti jsme zaznamenali výrazný nárůst. V loňském i letošním pandemickém období se nám dařilo velice dobře, aktiva výrazně rostla a nadále rostou, takže hodnota majetku pod naší správou vzrostla meziročně o 52 % na 9 mld. Kč. Také podle jiných společností se do investic pouští stále větší část populace včetně těch, kteří ani netušili, že existuje něco jiného než bankovní účet. V pandemickém roce 2020 také o desítky procent vzrostl počet mladých investorů do 30 let.

Covid přinesl ale i rekordní úroveň úspor domácností. A lidé mají na účtech v bankách přes tři biliony korun.

Ano, Češi stále drží významnou část svých úspor na bankovních účtech. Přitom úročení je minimální. Důvodem vysoké opatrnosti jsou určitě i negativní zkušenosti s tunelováním bank a privatizačních fondů 90. let nebo propady burz v souvislosti se světovou finanční krizí. V západní Evropě má investování mnohem delší tradici a klienti tuto formu zhodnocování finančních prostředků využívají v daleko větší míře než u nás.

Je potřeba se investování bát i v dnešní době?

Každý investor je jiný. Někdo má rád riziko, které přináší vyšší výnosy, jiný je zase konzervativní, neriskuje a smíří se s menším výnosem ze své investice. Podle toho se odvíjí investiční strategie, která se plní vhodnými produkty. Důležité je vždy dodržovat pravidlo diverzifikace a stanovený investiční horizont a nezapomínat, že za všech okolností platí magický investiční trojúhelník, který popisuje vztah mezi třemi základními parametry investice: výnosnost, riziko a likvidita.

Na co si dát při investování pozor?

Investovat může každý, ale naprosto klíčový je výběr důvěryhodného partnera. Aby měl zkušenosti, přehled o všech možnostech trhu, nebyl omezen nabídkou jedné instituce.

O jaké druhy investic mají lidé největší zájem?

Dlouhodobě v K a Partneři registrujeme vysoký zájem o specializované nemovitostní fondy zaměřené na průmyslové, komerční nemovitosti a byty. Možností je celá řada. Pro mě je ale nejdůležitější, aby klient rozumněl tomu, do čeho investuje, a jeho majetek byl dobře ochráněn. Nejen před inflací.