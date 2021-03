Investování do nemovitostí ochrání a zhodnotí úspory

Investice do nemovitostí je tradiční formou ochrany peněz, která obstála zkoušku časem. Fungovala v časech ekonomického rozkvětu a funguje i nyní v časech pandemie. Nemovitost vynáší hned dvěma způsoby – aktivně pronájmem a pasivně zvyšováním tržní hodnoty.

Ceny nemovitostí stále stoupají a následující rok se počítá s jejich dalším růstem. Podle Deloitte Develop Indexu vzrostly ceny nových bytů v Praze od roku 2014 do roku 2020 o 184 %. Hlavními důvody jsou dlouhé schvalovací procesy, které brzdí novou výstavbu, rostoucí ceny stavebních pozemků a nedostatek pracovních sil ze zahraničí, kvůli kterému rostou ceny stavebních prací. Nemovitosti zdražují i kvůli nízkým sazbám hypotečních úvěrů a uvolnění limitů pro poskytování hypoték. Výše hypotéky může tedy být až 90 % kupní hodnoty nemovitosti (LTV), což dřív nebylo možné. Průměrné úrokové sazby posledních 10 měsíců stabilně klesaly, dle Hypoindexu je aktuální průměrná výše úrokové sazby 1,94 %. Sazby ale budou mít v následujících měsících tendenci stoupat, hlavně kvůli očekávané inflaci.

Pokud jste do nemovitostí neinvestovali dříve, je ideální čas. Podmínky pro pořízení hypotéky na koupi nemovitosti se můžou zhoršovat a ceny nemovitostí dále růst. Na výhodné financování nezbývá už tolik času.



Nemovitosti vynáší 2 až 5 % ročně

Vedle ochrany peněz před inflací nabízí nemovitosti investorovi aktivní výnos z pronájmu. Výnosy z pronájmu se u běžných rezidenčních nemovitostí pohybují mezi 2 % u větších bytů a 5 % u menších. Fyzickou péči o nemovitost, jakožto správu pronájmů, lze svěřit do rukou profesionálních firem, takže se o běžnou agendu investor nemusí starat. Některé firmy nabízejí i vlastní garantované nájemné. Krátkodobé pronajímání přes Airbnb není výdělečné jako v minulosti, peníze se však dají zhodnotit i stálými nájemci. Ideální na investici jsou malé byty (1+kk, 2+kk), které snadno pronajmete jak turistům, tak dlouhodobým nájemcům. V budoucnu poslouží také jako startovací byty pro vaše děti. Důležitým faktorem je dobrá dopravní dostupnost do centra a občanská vybavenost v dané lokalitě (obchody, restaurace, školy).

Pro nákup investičního bytu za 3 miliony korun na hypotéku s LTV 90 % vám stačí 300 tisíc Kč úspor. Byt měsíčně vynáší 10 000 korun, což



V Praze cena nemovitostí pořád roste, za poslední rok o 4,9 %

Průměrná cena bytu v Praze je 8 350 000 korun. V hlavním městě se ale dají byty na investici sehnat i za přijatelnější cenu. Levnější byty nabízí např. developerský projekt v ulici Hejtmánkova v Praze 8 (www.bytyhejtmankova.cz). Průměrná cena jednoho bytu se pohybuje okolo 3 350 000 Kč, nejnižší cena startuje dokonce na 1 990 000 Kč. Byty jsou vhodné na pronájem i jako startovací bydlení. Po návratu turistů jsou praktické ke krátkodobému pronájmu. Byty jsou po kompletní rekonstrukci a nepotřebují tak další investice. Vzdálené jsou jen dvě zastávky tramvaje od metra Palmovka. Dle serveru Valuo letos průměrná cena za byt v okruhu jednoho kilometru od stanice Palmovka vzrostla oproti loňským cenám o 8,06 %.

Ivestice a rekreace v jednom

Investice do apartmánů v rekreačních oblastech přináší výnosy primárně z krátkodobého pronájmu. Výhodou je možnost si apartmán nebo chalupu užít podle svého uvážení a pronajímat je pouze v čase, kdy by nemovitost byla nevyužitá. Ceny rekreačních nemovitostí rychle rostou. Ve Středočeském kraji jsou atraktivní lokality v okolí Vltavy, Berounky, Slapů nebo Sázavy, a to díky blízké dostupnosti do Prahy.

Investici a rekreaci v jednom blízko Prahy nabízejí Apartmány Hrdlička u Slapské přehrady. Jen 40 minut autem z Prahy a jezdí sem i pravidelná autobusová linka ze Smíchova. Majitel apartmánu si zvolí, zda si bude zajišťovat pronájem sám, nebo tím pověří zkušenou správcovskou firmu. V tomto případě to má majitel bez starostí. Výnosy jsou pak pro něj – při celoročním pronájmu a po odečtení všech nákladů s apartmánem i pronájmem – v rozmezí od 3 do 5 % ročně. U rekreačních objektů souvisí výnosnost s počtem lůžek. Tři procenta dpovídají menším apartmánům, kdy tento výnos je navíc správcovskou firmou garantován, 5 % pak variantě větších apartmánů, kdy výnos je odvislý od aktuálních tržních podmínek. Majitel má také možnost si dopředu zvolit kdy a na jak dlouho si chce apartmán zarezervovat pro svou rekreaci. Podrobné informace na www.apartmanyhrdlicka.cz.