Investiční fond Grouport uvedl první konferenci pro startup investory

Akci, která ukázala ambici vytvořit největší platformu pro investorské setkávání, navštívilo přes 100 zájemců o angažované investování. Součástí konference byla prezentace významných osobností z investiční oblasti.

První konferenci angažovaného investování na českém trhu uspořádala společnost Grouport (www.grouport.cz) pro investory, kteří chtějí investovat v rámci rostoucí oblasti startupů. Mezi hlavními diskutovanými tématy se tak objevovaly otázky sestavení investičního portfolia, rizikovosti tohoto způsobu investování nebo možnosti zapojení se do procesu vývoje jednotlivých projektů tak, aby si obě strany předaly své know-how a návratnost investic byla co nejvyšší.

V rámci konference představilo své investiční aktivity a zkušenosti 10 vybraných řečníků, jejichž prezentace byly uspořádány do jednotlivých bloků.

V prvním bloku dostali slovo CEO společnosti Miton David Špinar a angel investor Tomáš Kozubek. Ve svých prezentacích se zaměřili na témata týkající se účinného zapojení investorů do procesu budování startupů a hlavních příčinách jejich selhání.

Ve druhém bloku si účastníci mohli vybrat mezi čtyřmi samostatnými workshopy, které vedli mentor Christopher Seabolt, zakladatel CZC Josef Matějka, zakladatel Futurelytics Daniel Hastík a ředitelka odboru startupů CzechInvest Markéta Havlová.

Konferenci pak uzavřela panelová diskuze a rozhovor. Panelu se účastnili CEO společnosti Twisto - Michal Šmíd, Managing Partner Nation 1 VC - Jaroslav Trojan, ex-víceguvernér ČNB Mojmír Hampl a CEO společnosti Fundlift Radek Musil. Závěrečný rozhovor byl veden s Rogerem Kingem, zakladatelem společnosti Bay Angels ze Silicon Valley, který nastínil fungování a trendy „angel“ investic v USA. Následoval otevřený networking, díky kterému se mohli jednotliví účastníci propojit a sdílet své zkušenosti.

O společnosti Grouport

Společnost Grouport je dynamický investiční fond, který dává „angel“ investorům možnost nejen zajímavě zhodnotit své finanční prostředky, ale zejména se aktivně zapojit do činnosti investovaných projektů. Jedná se o takzvaný inkubátor pro „angel“ investory – zkušení manažeři, kteří chtějí vyzkoušet investice do startupů, aniž by se museli vzdávat své současné kariéry. Přidanými hodnotami Grouportu je síť investorských příležitostí a široké spektrum zapojených investorů s bohatým know-how, které mezi sebou propojuje a umožňuje jim společně růst.