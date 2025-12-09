Investice do reálné ekonomiky. Fio fond a jeho sázka na logistiku

Proč je sázka na logistiku chytrým krokem?
Možná nejsou tak na očích jako prosklené kancelářské budovy v centru měst, ale moderní průmyslové haly jsou dnes jedním z nejstabilnějších a nejžádanějších typů komerčních nemovitostí.
· Páteř ekonomiky, e-commerce a obchodu: Každý balíček, který si objednáte, každé zboží v supermarketu musí být někde vyrobeno a projít skladem. Bez výroby a logistiky se moderní obchod zastaví.
· Dlouhodobá stabilita: Nájemci si strategicky umístěné haly pronajímají na mnoho let dopředu, což fondu zajišťuje předvídatelný a stabilní příjem.
· Trvalá poptávka: Logistika a výroba jsou základní pilíře reálné ekonomiky. Poptávka po skladování a distribuci zboží je trvalá a méně ovlivněná krátkodobými trendy.
Koupená jistota: Fio Industrial Park Chomutov jako pilíř portfolia
Tento park nebyl vybrán náhodou. Představuje to nejlepší, co může moderní průmyslová nemovitost nabídnout, a je skvělou ukázkou realizace promyšlené investiční strategie Fio realitního fondu.
· Strategická brána do Evropy: Chomutov leží přímo na dálnici D7 a jen pár desítek kilometrů od německých hranic. Pro firmy zaměřené na výrobu a export je to absolutně klíčová lokalita, která šetří čas i peníze.
· Exkluzivní nájemce = maximální stabilita: Celý areál o přibližné rozloze 30 000 m² má jediného nájemce – společnost ze skupiny Fielmann Group AG. Dlouhodobá nájemní smlouva s lídrem svého oboru je pro Fio realitní fond a jeho investory tou nejlepší možnou zárukou stabilních a dlouhodobě zajištěných příjmů.
· Nejvyšší moderní standardy: Park byl postaven v nejvyšší kvalitě (energetická náročnost budovy na úrovni A), což byl jeden z klíčových faktorů pro přilákání tak náročného klienta.
Strategii, která stála za touto významnou akvizicí, výstižně shrnul již v době jejího uzavření v srpnu 2024 Václav Kubáček, investiční ředitel Fio realitního fondu: „Koupí tohoto nedávno dokončeného výrobního a skladového areálu v Chomutově s prvotřídním nájemcem dochází k rozšíření portfolia našeho nemovitostního fondu o další prémiovou nemovitost, čímž potvrzujeme ambice vybudovat unikátní a sektorově atraktivní nemovitostní portfolio s cílem dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního výnosu.“
Tato vize se po více než roce ukázala jako správná. Zařazením Fio Industrial Park Chomutov fond jasně demonstroval svou strategickou vyspělost a schopnost budovat portfolio, které není závislé na jediném segmentu trhu. Pro stávající i budoucí investory je to jasný signál, že jejich prostředky jsou spravovány s ohledem na dlouhodobou stabilitu a odolnost.
