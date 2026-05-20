Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard Kč. Během stavební sezóny dokončí 580 klíčových stavebních akcí a zmodernizuje 250 km plynovodů po celé České republice.

„Každý den na naši distribuční síť spoléhá přes 2,3 milionu domácností a firem na 85 % území České republiky. Bezpečná a spolehlivá distribuce plynu je naší absolutní prioritou a ta vyžaduje systematické investice do obnovy sítě i její digitalizace. Důsledně se také připravujeme na změny spojené s dekarbonizací české energetiky, jako je přechod tepláren a velkých zdrojů na plyn,“ vysvětluje Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.

GasNet letos navazuje na investice z minulého roku, které dosáhly téměř 6 miliard korun. V podobném tempu pokračuje i v letošním roce, přičemž dalších více než 500 milionů korun přidá dceřiná společnost Gas Distribution. Ta je provozovatelem distribuční soustavy v Jihočeském kraji a části Kraje Vysočina.

Stavební sezóna tak přinese 580 klíčových projektů GasNetu, zaměřených především na rozsáhlejší a efektivnější řešení. Dceřiná společnost Gas Distribution pak plánuje celkově 105 vlastních projektů. Součástí plánů je obnova významných úseků potrubí a realizace projektů napříč Českem, které mají zajistit, aby dodávky plynu byly i nadále stabilní, bezpečné a připravené na budoucí nároky tuzemské energetiky.

„Mezi klíčové stavební projekty roku 2026 patří modernizace vysokotlakých plynovodů v lokalitách Řež u Prahy, Starý Láz–Hojsova Stráž, Tanvald–Desná, Kosmonosy–Bělá, Jihlava–Bedřichov, Blučina–Židlochovice, Trutnov–Kalná Voda nebo Strakonice. Cílem je posílit dlouhodobou bezpečnost a spolehlivost distribuce plynu v jednotlivých regionech,“ vyjmenovává některé projekty Pavel Komsa, ředitel výstavby skupiny GasNet.

Sondy, které kontrolují potrubí zevnitř

Klíčovou novinkou letošního roku je rekordní rozsah vnitřních inspekcí. GasNet používá tzv. inteligentní nástroje, tedy specializované sondy, které technici pouštějí přímo do vysokotlakých plynovodů, aby přesně zmapovaly jejich technický stav zevnitř. Zatímco v roce 2024 takto plynaři zkontrolovali 46 kilometrů potrubí a loni přes 70, letos to bude 121 kilometrů. Čím detailnější data firma má, tím přesněji může plánovat opravy a tím méně zbytečných zásahů do sítě je potřeba. „Zlepšujeme tak plánování našich rekonstrukčních prací i jejich efektivitu,“ upřesňuje Ivo Jirovský, ředitel správy strategického majetku GasNetu.

Modernizace zasáhne celou republiku

Vedle plynovodů projde modernizací čtyřicet regulačních stanic. To jsou zařízení, která zajišťují, aby plyn proudil ke spotřebitelům pod správným tlakem. Mezi rekonstruované lokality patří například stanice Bartoušov na Havlíčkobrodsku, Komárov u Brna nebo Štramberk na Novojičínsku.

Moderní technologie šetří čas i nervy

Aby stavby proběhly s co nejmenším dopadem na zákazníky, využívá GasNet při výstavbě širokou škálu moderních technologií. Patří mezi ně náhradní zásobování odběratelů plynem pomocí mobilních LNG zásobníků, 3D modelování projektů i bezvýkopové technologie. Současně společnost rozšiřuje portfolio dodavatelů a dál posiluje digitalizaci, aby výstavbu zvládala ještě efektivněji a s minimálními omezeními pro koncové odběratele.

