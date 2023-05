Investice do plynové kotelny se vrátila za tři roky

V rámci plánované rekonstrukce kotelny staré školní budovy byly instalovány kondenzační kotle, zapojené do takzvané kaskádové kotelny. Nehospodárný provoz a celková energetická náročnost byly pro zřizovatele již neúnosné, a tak přišla na řadu instalace nových zdrojů tepla. Investor se rozhodl zůstat u vytápění plynem, stacionární průmyslové kotle ale nahradily úsporné kondenzační jednotky, zapojené do kaskády. Konkrétně se jednalo o soustavu čtyř kotlů THERM 90 KD.A od českého výrobce Thermona. Celkový instalovaný výkon byl projektantem stanoven celkem na 380 kW a do soustavy přibyl zásobník teplé užitkové vody, odkud je TUV distribuována dále do objektu.

Investice se škole vrátila během tří let, při současných cenách by se vrátila už za dva

Díky pečlivému vedení tabulky spotřeby plynu, který tvoří přes 80 % nákladů na provoz topného systému, můžeme zpětně zhodnotit přínos investice. Pokud zprůměrujeme naměřené hodnoty, abychom minimalizovali rozdíly mezi jednotlivými zimami v konkrétních letech, dostáváme se při porovnání období 2011-2017 a 2019-2021 ke snížení spotřeby plynu o 36 %. To představuje roční úsporu téměř 350 tisíc korun (při ceně 13 Kč/m3 v roce 2021).

Vývoj spotřeby zemního plynu před a po rekonstrukci plynové kotelny

Při započítání výše počátečních nákladů, která se vyšplhala na částku lehce přes jeden milion korun, se investice do kaskádové kotelny městu vrátila během tří let. Zároveň mělo vedení města jistotu, že po tuto dobu se nemusí obávat případné poruchy. Thermona totiž nabízí možnost zaregistrovat všechny své kotle do Programu prodloužené záruky a prodloužit tak záruční dobu o 12 měsíců na celkem tři roky. Při současných průměrných cenách plynu kolem 25 Kč/m3 se návratnost investice výrazně zrychluje. Jelikož samotná technologie nezdražila takovým tempem, jako samotná komodita, dostáváme se při výpočtu návratnosti již na dva roky! Nikdy tak nebyla vhodnější doba na plánování rekonstrukce tepelných zdrojů, jako nyní. K nemalé úspoře došlo i u spotřeby elektrické energie, protože moderní kotle pracují s výrazně hospodárnějšími komponenty, zejména energeticky úspornými oběhovými čerpadly.

Rychlá instalace a bezzásahový provoz

Samotná demontáž starých kotlů a instalace nové kotelny probíhaly v období letních prázdnin. Včetně závěrečného zapravení a výmalby po stavebních úpravách trvala rekonstrukce zhruba jeden měsíc. Od té doby kotelna funguje bez neplánovaných výpadků v bezproblémovém a zejména bezúdržbovém provozu. Jediným servisním zákrokem je pravidelná roční prohlídka, kdy servisní technik vyčistí hořáky, výměníky a elektrody, provede detekci úniku plynu a seřídí kotle na správné parametry spalování. Díky tomu vše funguje bezpečně a maximálně efektivně.