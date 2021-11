Investice do mincí je stále žádanější alternativní investicí - 2. díl

Historické mince

Na rozdíl od investičních mincí je třeba říci, že s historickými mincemi je to už o něco složitější. V jejich hodnotě se kromě ceny kovu výrazněji odráží také vzácnost (výskyt), zachovalost, stáří i poptávka mezi sběrateli. Hodnota mince tedy může značně přesahovat cenu samotného kovu. Krásně to ilustruje Svatováclavský dukát. Jeden jeho exemplář byl v roce 2020 vydražený za 850 000 euro (cca 23 milionů korun) bez aukční přirážky. Jednalo se o Svatováclavský pětidukát z roku 1937. Přitom samotná cena kovu této mince byla pouhých 22 000 Kč.

Svatováclavský 5 dukát

Co tedy dělá z historické mince zajímavý investiční předmět? A jaké další věci bychom o nich měli vědět, pokud bychom do nich chtěli investovat?

Zachovalost

Historické mince mohou mít různou kvalitu. Nejlepší zachovalost (kvalita 0/0) označuje minci v ražebním lesku, která nebyla nikdy v oběhu a je dokonale zachovaná bez jakýchkoliv vad. Další úrovně pak udávají celkovou otřelost mince. Mince v horších stavech zachovalosti většinou nesou některé vady, jako jsou škrábance, rez apod.

V posledních letech se do České republiky dostávají také certifikované mince, které jsou zataveny ve speciálních plastových krabičkách. Jedná se o mince, jejichž stav ohodnotila nějaká certifikační autorita. Mezi neznámější patří americké PCGS nebo NGC.

Certifikované mince

Tyto certifikované mince se těší stále větší popularitě a často končí v rukách investorů. Certifikace dává kupujícím jistotu v tom, že se jedná skutečně o originální minci v jasně stanovené kvalitě. Krabičky jsou uznávané mezi sběrateli, investory i aukčními síněmi po celém světě.

Vady na mincích

Někdy zdánlivé poškození mince nemusí být nutně vada. Např. patina, která přirozeně na mincích vzniká, ji dělá pro některé sběratele atraktivnější a může její hodnotu naopak zvýšit.

Mezi nežádoucí patří na první pohled zřejmé vady jako výrazné rýhy a poškozené hrany. Některé mince mohou také nést známky různých zásahů a úprav. Mince může mít očko nebo sponu, protože historicky sloužila jako módní doplněk. V žádném případě nedoporučujeme mince neodborně čistit. Takový pokus může naopak minci ještě více a nenávratně poškodit.

Vady na mincích

Vzácnost

To, co výrazně ovlivňuje cenu mince, je její vzácnost. Tu udává nejen náklad (počet vyražených kusů), ale také její reálný výskyt neboli jak často na takovou minci mezi sběrateli narazíte. Pokud je mince vzácná, a navíc je po ní velká poptávka, její cenu to zvyšuje.

Naopak stáří mince až tak zásadní není. Běžně lze narazit třeba na antické mince staré tisíce let, kterých je ale velké množství a jejich cena je v řádu stokorun. Zvláštní kategorií jsou pak mince, které nesou různé ražební vady, pochází z testovacích sérií apod. Zde může jejich cena kvůli jejich vzácnosti vyšplhat do závratné výše.

Numismatika jako koníček králů

Ačkoliv se může zdát numismatika pouze jako jedna z dalších možností investování, je to pro mnoho lidí také koníček. Věnovali se jí například i naši významní panovníci. Vzácné mince jsou nejen cenné, ale mají také své nesporné umělecké i historické kouzlo. Těšit vás tak může jak uložení financí a potenciál k jejich zhodnocení, tak sběratelská stránka věci a možnost postupně tvořit hodnotnou sbírku, kterou lze v rodině budovat po generace.

Historické mince

Jak se rozhodnout při investování do numismatiky?

Pokud jste začátečník, nemáte odborné znalosti a chcete s numismatikou začít, je vhodným startem nákup investičních mincí. Jednotlivé kusy mincí se dají pořídit již od několika stokorun. Horní hranice je prakticky neomezená a pokud chcete investovat větší částku, jednoduše koupíte odpovídající množství investičních mincí.



Pokud numismatice rozumíte nebo toužíte po zajímavější investici, ideální jsou pro vás mince historické. U nich je sběratelská hodnota a investiční potenciál o něco zajímavější. Při nákupu je zde však celá řada dalších faktorů, které je třeba brát v úvahu. Jestliže numismatice sami nerozumíte, nemusí to být překážka v investování do historických mincí. Před nákupem byste se však měli poradit se zkušeným odborníkem.

Zvažujete nákup či prodej historických nebo investičních mincí? Ozvěte se nám a rádi vám poradíme. Nebo si třeba jen prohlédněte naši pečlivě vybranou nabídku zlatých a stříbrných mincí.

Poznámka: Obsah tohoto článku nelze brát v žádném případě jako investiční doporučení. Uveřejněné informace a analýzy je třeba vnímat jako subjektivní názory společnosti Numismatika Pešek s.r.o.