Investice do kvalitních rozvodů stlačeného vzduchu se vyplatí

Úniky stlačeného vzduchu patří k nejhorším kvantitativním problémům instalovaných pneumatických systémů. 15–25 % draze vyrobeného stlačeného vzduchu unikne zcela mimo systém rozvodů.
Kolik stojí úniky stlačeného vzduchu?
K únikům stlačeného vzduchu dochází v celé technologii: v kompresorové stanici, ve vedení i v místě spotřeby.
Také pokles tlaku v pneumatickém systému bývá častým jevem v řadě provozů. Špatně dimenzované potrubí způsobuje ztrátu tlaku, resp. ztrátu draze vyrobené energie.
Kolik stojí ztráta tlaku v potrubí o stejném vnějším průměru, ale z různého materiálu a tedy o jiném vnitřním průměru?
Příklad pro vedení 100 m, tlak 7 bar na začátku vedení, nepřetržitý provoz – 8 760 hod./rok, cena kWh – 4,22 Kč/kWh.
Výše uvedené výpočty vycházejí z reálných měření v reálných podmínkách klientů společnosti AIR Consult CZ s.r.o.
Systém INFINITY – to je především kvalita
- Kalibrované trubky – absolutní těsnost
- Tenkostěnné provedení trubek o vysoké pevnosti – ideální pro proudění stlačeného vzduchu, maximální možný průměr proudění a tedy nejnižší ztráty
- Povrchová úprava trubek – žádné další nutné nátěry
- Speciální nástrčný a svěrný systém – velmi rychlá montáž
- Vysoká tlaková a teplotní odolnost systému – 16 bar,
min. teplota – 20 °C/max. +80 °C
- Vysoká pevnost - všechny prvky a tvarovky jsou kovové
- Nízká hmotnost - bezproblémové kotvení a snížení nákladů na instalaci
- Žádné přechody uvnitř tvarovek – po montáži je spojení potrubí absolutně „hladké“ s minimální turbulencí proudění, tedy minimální ztrátou tlaku
- Několik patentovaných řešení – díky tomu například minimum kondenzátu u spotřebičů
- Jednoduchá možnost rozšíření – jedinečné prvky, které umožňují bezproblémové rozšíření systému i v budoucnu, dokonce bez nutnosti jeho rozebírání
- Jedinečný „zástrčný systém“ – a to až do průměru potrubí 168 mm
- Minimum nářadí – pro vlastní montáž
- Systém je speciálně vyvinutý pro stlačený vzduch a další plyny – kompletní systém pro váš provoz, také pro vakuum
SYSTÉM INFINITY JE UNIKÁTNÍ A BEZKONKURENČNÍ ŘEŠENÍ
Přemýšlíte, jaký je nevhodnější material pro rozvody stlačeného vzduchu ve vašem provozu? Vyzkoušejte systém Infinity. Na základě dlouholetých zkušeností vám odborníci z firmy AIR Consult CZ s.r.o. pomohou navrhnout a zkontrolovat rozvody stlačeného vzduchu, pomocí moderních měřicích přístrojů detekovat a změřit úniky v něm, provést tlakové zkoušky, revize nebo vyškolit obsluhu.
