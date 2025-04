Investice do Bitcoinu: Proč je teď ideální chvíle začít?

Proč je teď ideální chvíle začít s investicí do Bitcoinu

Bitcoin je známý svou volatilitou, tedy tím, že jeho cena kolísá. A právě v tom spočívá i jeho síla. Většina lidí kupuje, když je cena vysoko, protože tehdy se o Bitcoinu všude mluví a píše. To bývá často impulzem, proč do toho konečně jít. Zkušenější investoři však vědí, že opravdové příležitosti přicházejí ve chvílích, kdy je trh v klidu nebo cena poklesla. Bitcoin je historicky známý tím, že po výraznějších propadech následuje období růstu. Pokud jste někdy zvažovali, že se pustíte do investice do bitcoinu, právě teď může být ten vhodný čas. A co víc, je to snadnější, než si možná myslíte. Kryptoměnová směnárna může být tak přehledná, že umožní obchodování s kryptoměnami opravdu každému.

Co je Bitcoin a proč si získal takovou popularitu

Bitcoin vznikl jako reakce na globální finanční krizi v roce 2008, tedy v době, kdy miliony lidí přišly o své úspory kvůli kolapsům bank a vysoké inflaci. Jeho cílem bylo vytvořit měnu nezávislou na státech, bankách a jejich rozhodnutích. A přesně to se podařilo.

Bitcoin funguje na decentralizované síti, kterou chrání tisíce počítačů po celém světě. Jeho množství je předem dané, nikdy nebude existovat víc než 21 milionů mincí. Systém je do značné míry anonymní, ale zároveň transparentní, protože všechny transakce jsou veřejně dohledatelné v síti, jen bez toho, aby odhalovaly jména vlastníků.

Díky těmto vlastnostem se Bitcoin stal prvním opravdu důvěryhodným digitálním aktivem a dnes už ho neberou vážně jen technologičtí nadšenci. Postupně se dostává do hledáčku i tradičních investorů, firem, institucí i samotných států. USA už začaly zařazovat Bitcoin do svých strategických rezerv a o jeho potenciálním zařazení do portfolia uvažuje i Česká národní banka.

To, co z Bitcoinu dělá dlouhodobě atraktivní aktivum, je jeho nezávislost, omezené množství, rostoucí důvěra investorů a celosvětové přijetí. Přestože jeho cena může krátkodobě kolísat, historie ukazuje, že trpělivost se vyplácí. Strategie „kup a drž“ v minulosti často předčila i nejvýnosnější akcie. A co víc, dnes je Bitcoin díky jednoduchým platformám, které se ho snaží zpřístupnit jedním z nejdostupnějších investičních aktiv vůbec.

České kryptoměnové směnárny mají co nabídnout

Investice do kryptoměn už dávno nemusí probíhat přes složité a často nepřehledné zahraniční burzy. Zatímco dříve byly prakticky jedinou volbou, dnes mají čeští uživatelé k dispozici domácí platformy, které se od počátku snaží být co nejpřístupnější. Ať už jazykem, prostředím nebo zákaznickou podporou.

Výhodou je i to, že české společnosti podléhají tuzemské legislativě, máte tedy jistotu, že se v případě problémů můžete obrátit na zákaznickou linku i případně hájit svá práva podle českého práva. Nevýhodou může být méně výhodný kurz oproti některým zahraničním platformám, na druhou stranu však nakupujete přímo v korunách (odpadá nutnost směny na jinou měnu) a převod peněz do zahraničí bývá často spojen s poplatky, kterým se u české platformy zcela vyhnete.

I české kryptoměnové směnárny mají profesionální webové i mobilní aplikace pro nákup kryptoměn

Vyberte si platformu, která vám sedne. Co zohlednit?

Existují dva základní způsoby, jak koupit Bitcoin. Buď formou směny, kdy si ho necháte poslat rovnou do vlastní kryptopeněženky, kterou si ale nejprve musíte založit, zabezpečit a správně nastavit.

Druhou možností je nákup v rámci uživatelského účtu, který si jednoduše vytvoříte na důvěryhodné platformě. Stačí na účet vložit peníze a jedním kliknutím provést nákup. Kryptoměna pak zůstane na vašem účtu, dokud ji neprodáte, nebo si ji nepřevedete do své peněženky či k jinému obchodníkovi.

Tento způsob je nejen jednodušší a pohodlnější, ale zároveň umožňuje využívat další funkce například staking, pravidelné nákupy (DCA), možnost zapojení do affiliate programu nebo přehledné sledování vývoje portfolia. Díky obchodování v rámci účtu navíc můžete okamžitě reagovat na vývoj trhu, třeba část Bitcoinu prodat a koupit jinou kryptoměnu podle aktuální situace.

Aby vám kryptoměnový účet opravdu vyhovoval, je důležité vybrat platformu, která nabízí přehledné a rychlé uživatelské rozhraní. Každé zbytečné kliknutí nebo pomalá odezva aplikace může odrazovat od dalšího používání. Právě na uživatelskou přívětivost klade důraz například česká kryptoměnová směnárna Coinero.cz (dříve CoinBank.cz), která prostředí staví tak, aby se v něm bez problémů zorientoval i úplný začátečník.

Dalším klíčovým faktorem je rychlost vkladu peněz na účet a možnost vklad provést i o víkendech. S kryptoměnami se totiž na rozdíl od akcií obchoduje nonstop, je tedy důležité mít možnost reagovat na vývoj kurzu kdykoliv. Není nic horšího, než když cena Bitcoinu klesá, vy byste rádi nakoupili, ale je pátek večer a vaše platba dorazí až v pondělí. Proto je důležité, aby platforma podporovala okamžité platby. CoinBank.cz tuto funkci nabízí, díky převodu peněz bankovním převodem na český bankovní účet a podpoře okamžitých převodů můžete mít peníze na účtu během několika sekund a nakupovat do jedné minuty od registrace.

Co dalšího zohlednit? Například možnost telefonické podpory. Většina platforem nabízí písemný kontakt, ale když potřebujete něco vyřešit rychle nebo se poradit, je přímý hovor často nenahraditelný.

Pokud plánujete Bitcoin používat i k placení, určitě oceníte i podporu Lightning Network. Těžaři by zase měli vybírat platformu, která nabízí trvalé adresy pro vklady kryptoměn, nikoli jen dočasné. A protože dnes většina lidí tráví většinu času na mobilních telefonech, hraje roli i existence mobilní aplikace s funkcí biometrického přihlašování. V mobilní aplikaci CoinBank.cz, kterou si můžete stáhnout v App Store nebo Google Play, najdete všechny tyto funkce pohromadě.​

Přehledný kryptoměnový účet pro obchodování s kryptoměnami ve webové aplikaci Coinero (dříve CoinBank)

Bezpečnost je klíčová, přece jen jde o vaše peníze. Vyplatí se vybírat důvěryhodnou platformu, která nabízí kvalitní zabezpečení účtu. Česká kryptoměnová směnárna Coinero.cz (dříve CoinBank.cz) fungující od roku 2017 umožňuje dvoufaktorové přihlašování, posílá bezpečnostní kódy e-mailem, ale i notifikační SMS, kryptoměny drží v hardwarových peněženkách mimo dosah hackerů.

Zbývá už jen otázka: zkusíte si pořídit Bitcoin? Investovat můžete klidně jen pár stovek a jestli si říkáte, že tomu dostatečně nerozumíte, možná vás překvapí, jak jednoduché to dnes je. Díky českým platformám je to přístupnější než kdy dřív. A začít můžete klidně hned.

Coinero je novým názvem známé české kryptoměnové platformy CoinBank. K přejmenování došlo v dubnu 2025 v souvislosti s přípravou na licencování dle evropské regulace MiCA. Slovo „bank“ v původním názvu by totiž mohlo některé uživatele mást a vyvolávat dojem, že jde o banku. Na službách se však nic nemění, tým i přístup zůstávají stejné. Ať už hledáte CoinBank nebo Coinero, jste na správné adrese.