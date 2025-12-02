INTERSPORT rozšiřuje síť a potvrzuje důvěru v český trh

Společnost INTERSPORT, přední evropský prodejce sportovního vybavení s rakouskými majiteli, pokračuje v rozvoji své sítě v České republice. I přes výzvy posledních let zůstává český trh pro značku klíčový. Nová strategie propojuje moderní retailové formáty, digitální technologie a osobní přístup, který je pro zákazníky stále důležitější.
„Česko vnímáme jako perspektivní a silný trh. Chceme růst udržitelně a rozvíjet se v lokalitách, které dávají smysl i do budoucna,“ říká Harald Tscherne, spolumajitel INTERSPORT Austria. Podle něj právě retail parky představují efektivní model, který přináší výhody zákazníkům i partnerům – od snadného parkování až po rychlejší výdej objednávek z e-shopu.
Nový koncept prodejen vychází z rakouského modelu. Vyznačuje se čistým designem, důrazem na přehlednost a kvalitní poradenství. Každá prodejna má školený tým odborníků, kteří pomáhají s výběrem vybavení pro různé sportovní disciplíny. „Naším cílem je, aby zákazník dostal stejnou úroveň služeb, jakou očekává v Rakousku – odbornou, přátelskou a spolehlivou,“ dodává Tscherne.
„Přesuny a změny některých prodejen nejsou ústupem, ale součástí modernizace a optimalizace sítě. Naším cílem je být blíž zákazníkům a zároveň nabídnout partnerům stabilní a efektivní model spolupráce,“ vysvětluje Tscherne.
INTERSPORT sází na kvalitní sortiment světových značek a rozvíjí služby, které z nákupu dělají zážitek – od analýzy došlapu přes bootfitting lyžařské obuvi až po servis kol a lyží. Klíčovým prvkem je i propojení online a kamenných prodejen. Díky jednotnému systému skladů mohou zákazníci získat zboží rychleji a pohodlněji, ať nakupují kdekoliv.
Značka plánuje pokračovat v rozšiřování své sítě zejména ve městech nad 20 tisíc obyvatel. „Chceme být dostupní, přinášet inspiraci a podporovat sportovního ducha napříč Českem,“ uzavírá Harald Tscherne.