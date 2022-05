Internet zrychluje, a dost možná i u vás. Jen si to překontrolujte!

JAK PANDEMIE PROMĚNILA ČESKÝ INTERNET K LEPŠÍMU

Také se vám během prvního lockdownu sekaly videokonference nebo domácí výuka? Covidová pandemie byla pro poskytovatele internetu obrovská výzva – provoz totiž ze dne na den skokově vzrostl o 20 %. Naštěstí na to byla česká síť dobře připravená, protože její největší provozovatel CETIN už od roku 2015 intenzivně investuje do modernizace a posílení kapacit. A kvůli pandemii své snahy ještě znásobil. Co to znamená pro vás?

NEJRYCHLEJŠÍ INTERNET OPTICKÝM KABELEM MŮŽETE MÍT NA DOSAH

Jenom do konce loňského roku CETIN vystavěl přes 135 000 nových optických přípojek. To znamená ten nejrychlejší a nejstabilnější internet až přímo k vám do bytu nebo domu. A v pokrytí chce pokračovat, míří až na 1,2 milionu domácností na optice. Zároveň všemi možnými způsoby zrychluje i připojení po metalických kabelech. Takže je možné, že můžete mít mnohem rychlejší internet, než teď. Jen o tom nevíte.

POSKYTOVATEL VÁM PŘIPOJENÍ SÁM OD SEBE NEZRYCHLÍ

To, že CETIN zrychlí síť, totiž ještě neznamená, že se vám automaticky zrychlí připojení. CETIN připojení neprodává přímo vám, jenom svoji síť pronajímá operátorům. To mohou být největší hráči, mobilní operátoři, ale i menší poskytovatelé – celkem můžete vybírat z dvou desítek našich partnerů. Právě operátoři pak nabízejí tarify připojení s různou rychlostí a cenami vám. A když si jednou nějakou rychlost objednáte, většinou vám ji sami od sebe nezvýší. I kdyby CETIN mezitím zrychlil síť třeba dvojnásobně.

OVĚŘTE SI, JESTLI VÁM INTERNET MŮŽE FUNGOVAT LÉPE

Právě proto vznikl portál zrychlujemecesko.cz, kde si zdarma na pár kliknutí zjistíte, jakou rychlost připojení u vás síť umožňuje. K ničemu se tím nezavazujete, protože jak jsme psali, CETIN připojení jako takové nenabízí, ale každým dnem modernizuje svou pevnou páteřní síť pro vyšší rychlosti připojení i stahování. Můžete se sami rozhodnout, od kterého operátora si internet necháte zrychlit. A nabídky od všech poskytovatelů tu dostanete hezky na jednom místě. Se zrychlujemecesko.cz prostě nemáte co ztratit. Kromě problémů s pomalým a nestabilním připojením, samozřejmě.