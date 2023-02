Internet rychlostí světla a s garancí vrácení peněz až 60 dnů? Ano

O 2 pokrývá více než než 99 % území Česka, vysokorychlostní internet nabízí pro téměř 70 % českých domácností. „Díky masivním investicím přinášíme rychlost alespoň 100 Mb/s do téměř 3 milionů domácností. Naši sít neustále modernizujeme, rozšiřujeme a díky využití bondingu, investicím do optiky i DSL připojení neustále zrychlujeme,“ vysvětluje ředitel fixních služeb v O 2 Martin Čejka s tím, že doporučuje, aby si jednou za čas lidé ověřili, na jakou rychlost připojení se mají možnost doma dostat. Přibližně polovina domácností by totiž dnes díky zrychlování a modernizaci sítě mohla mít mnohem rychlejší internet.

Každé zrychlení otevírá dveře do nového světa. „Ještě před časem domácnostem bohatě stačilo připojení rychlostí 20 Mb/s, které umožňovalo datovou spotřeba okolo 180 GB měsíčně. Dnes, kdy hojně využíváme streamování, hrajeme on-line hry, koukáme na filmy a seriály a k internetu jsou připojené i mnohé domácí spotřebiče a zařízení, je pro dobrý uživatelský zážitek ideální připojení rychlostí alespoň 50 Mb/s,“ doplňuje Martin Čejka.

Garance vrácení peněz až 60 dnů od pořízení internetu

V posledních letech i díky covidu a častější práci z domova začali lidé klást na svůj pevný internet doma mnohem větší nároky. „V mnoha oblastech je vidět, že lidem už nestačí služby od malých lokálních poskytovatelů bezdrátového internetu, kteří někdy používají zastaralé technologie s malou kapacitou, ale chtějí stabilitu a kvalitu, která zvládne nápor i ve špičce nebo při horším počasí,“ popisuje Martin Čejka.

„Hodně lidí nemění svého poskytovatele ze zvyku a obavy, že to je složité a když jim služba pak nebude vyhovovat, nebudou moci jen tak odejít. I proto nyní O 2 přichází s garancí vrácení peněz až 60 dnů od pořízení služby. Dva měsíce stačí na to, aby se zákazník přesvědčil, že výhodou pevného internetu od O 2 je především stabilita připojení, kapacita a spolehlivost sítě. Pokud v průběhu té doby nebude přece jen spokojený, vrátíme mu všechny poplatky, případně zpět vykoupíme i hardware. Bez ohledu na to, zda se jedná o optiku, DSL, 5G nebo LTE připojení,“ říká Martin Čejka.