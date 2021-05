Internet na chatu a chalupu? Připojte se i na samotě u lesa

Operátor O 2 právě pro tyto účely nabízí zákazníkům speciální předplacený tarif určený pro datující zákazníky. Pořídit si jej můžete online na e-shopu Datamanie.cz. SIM kartu zákazníkům doručí zdarma kurýr společnosti PPL.

Tarif zahrnuje 7 GB dat za 299 Kč. Data můžete čerpat po dobu 30 dní a následně je nutné dokoupit kredit, aby se data obnovila na další období. Kredit přitom stačí dobíjet pouze tehdy, když budete internet potřebovat. Předplacená karta umožňuje i volání (4,90 Kč/min. do všech sítí) a posílání SMS (1,90 Kč).

Tarif můžete mít pod kontrolou v aplikaci Moje O2, kde lze také jednoduše nastavit automatické dobití přes platební kartu - třeba pravidelně každý měsíc nebo když vám kredit klesne pod určitou hodnotu. S touto výhodou se už nemusíte o nic starat.

Pokud si pořídíte novou předplacenou kartu, dostanete k ní navíc bonusový kredit 50 Kč. Všichni zákazníci předplacených karet se také mohou zapojit do programu Odměna za dobití, a získat tak zajímavé dárky v podobě extra kreditu, slevu na e-knihu nebo audioknihu do O2 knihovny a dalších odměn.

Dostat rychlá data do mobilu, tabletu nebo notebooku je pak otázkou chviličky. SIM kartu můžete vložit přímo do zařízení, nebo si pořídit vhodný USB modem. Online pak budete vždy, kdy to budete potřebovat. A to bez ohledu na to, jestli se potřebujete připojit pouze nárazově, nebo chcete dovolenou na chalupě trávit brouzdáním po síti.