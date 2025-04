Internet do chytrých hodinek nebo kamery? Jde to bez placení dat navíc

Dnes už totiž stačí mít jeden mobilní tarif s jedním objemem dat, který můžete zdarma využívat v dalším chytrém zařízení. Třeba v tabletu, chytrých hodinkách, dětských hodinkách, kameře nebo chytrém obojku pro psa. A to díky nové funkci O2 Connect. Připojit si můžete přesně takové zařízení, které potřebujete.

S tabletem online i na cestách

Jste na dovolené pod stanem a chcete nahrát na sociální sítě upravené fotky nebo videa z tabletu? Nebo na cestách a potřebujete rychle odeslat důležitý e-mail z notebooku? Jenže nemáte internet. Veřejná Wi-Fi není úplně bezpečná a hlavně, ne všude je v dosahu. Vy to ale díky funkci O 2 Connect naštěstí nemusíte řešit – ve svém zařízení máte vloženou SIM, díky které v něm můžete bezplatně využívat data z vašeho tarifu.

Využijte data z tarifu kromě mobilu třeba v tabletu dětí

Chytré hodinky připojíte zdarma

Je to jednoduché – stačí si chytré hodinky bezplatně připojit na data z tarifu a pak si jen užívat volání, posílání zpráv, poslech hudby nebo placení přímo ze zápěstí. Chytré hodinky tak jsou ideální řešení na sport, výlety nebo jen chvíle, kdy chcete mít volné kapsy bez mobilu, ale zároveň zůstat ve spojení se světem.

Tarif využijete i v dětských chytrých hodinkách

Dětské hodinky jsou vítanou alternativou pro rodiče, kteří dětem ještě nechtějí pořizovat první mobil, ale zároveň s nimi potřebují být v kontaktu. Zavolat nebo poslat zprávu – to vše dnes chytré hodinky pro děti hravě zvládnou a vám tak ušetří spoustu starostí. Navíc díky zabudované GPS budete mít vždy přehled, že vaše děti dorazily ze školy v pořádku domů.

Majetek pod dohledem díky chytré kameře

Před zimou odjedete a na jaře se vrátíte s nadějí, že chatu najdete v původním stavu. S online kamerou připojenou bezplatně na data z tarifu to teď můžete vědět s jistotou. Kdykoli se totiž v její aplikaci můžete podívat, co se kolem ní zrovna děje. Dnešní bezpečnostní kamery navíc umožňují i posílání snímků podezřelých aktivit přímo do mobilu.

Chytrý obojek pohlídá vašeho čtyřnohého parťáka

Pokud máte psa, nejspíš to znáte – když ho pustíte z vodítka, může se stát, že se vám v návalu radosti zaběhne někde v parku. Díky chytrému obojku se zabudovaným GPS lokátorem připojeným na data z tarifu vás to už nebude muset trápit. Jednoduše se podíváte do aplikace v mobilu a hned uvidíte, kde se váš čtyřnohý mazlíček toulá.

Jak to funguje?

Stačí mít mobilní tarif NEO s funkcí O2 Connect, který umožňuje plnohodnotně využívat ať data, volání nebo SMS ve více chytrých zařízeních. Připojení prvního zařízení je zdarma. Tarif objednáte na www.o2.cz. V aplikaci Moje O2 pak v detailu tarifu jednoduše zvolíte, jaké zařízení chcete připojit a objednáte SIM kartu nebo e-SIM. S aktivní SIM se zařízení automaticky připojí k síti a vy ho můžete začít používat online.