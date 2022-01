Internet 5G konečně doma. Sami si ho zapojíte a můžete hned surfovat

Chování lidí na internetu se v uplynulých letech dramaticky změnilo. Pracují a učí se z domova, sledují videa na streamovacích službách a hrají online hry. S novými trendy přicházejí i zvyšující se nároky na stabilní a rychlé připojení, a Wi-Fi od lokálních poskytovatelů už tedy zákazníkům často nestačí.

„V mnoha oblastech bohužel není dostupný kvalitní přístup k internetu. Třeba malí lokální poskytovatelé bezdrátového internetu často využívají zastaralé technologie, jejich připojení nezvládá nápor ve špičkách a k jeho zhoršení dochází také při nepříznivém počasí,“ vysvětluje Martin Čejka, ředitel fixních služeb v O 2 . Podle aktuálního měření DSL.cz přitom průměrné rychlosti u drobných poskytovatelů bezdrátového internetu nepřesahují 27 Mb/s.

Na zvyšující se potřeby domácností reaguje O 2 posilováním své fixní i mobilní sítě. Od ledna tak na český trh uvádí první 5G modem – O2 5G Box. Nabízet ho plánuje v lokalitách s dostupnými sítěmi 5G nebo 4G, kde doposud chybělo pokrytí dostatečně rychlým internetem. 5G internet může být pro mnohé domácnosti spolehlivým a pohodlným řešením problému s rychlostí a stabilitou jejich současného internetového připojení. Jeho dostupnost si lze ověřit na www.zrychlujeme.cz.

Objem přenesených dat v síti

O2 5G Box – připojen hned

Svým majitelům nabídne O2 5G Box nejen atraktivní design, ale především výkonnou Wi-Fi 6, díky které se k novému modemu může připojit až 30 zařízení. „Zprovoznění O2 5G Boxu je přitom velice snadné a zvládne ho opravdu každý. Stačí vyndat modem z krabice, zapojit ho do zásuvky a můžete hned začít surfovat,“ říká Markéta Popelková, produktová manažerka z O 2 . Návštěva technika a vrtání nejsou vůbec zapotřebí.

Nové zařízení přináší do českých domácností stabilní a rychlý internet vzduchem s rychlostí 50 Mb/s. To je rychlost, která odpovídá nejoblíbenějšímu tarifu mezi zákazníky O 2 a bez problémů uspokojí potřeby běžné domácnosti. „S pokračujícím pokrýváním Česka sítěmi 5G, modernizací a zvyšováním kapacity naší mobilní sítě plánujeme do budoucna rychlosti navýšit,“ dodává Čejka.

Nový O2 5G Box

Připojení s rychlostí 50 Mb/s vyjde na 399 korun měsíčně a pořídit si jej může 500 tisíc domácností, na jejichž adresách není momentálně dostupný rychlejší internet. Do konce roku pak O 2 plánuje dostupnost díky pokračující výstavbě 5G navýšit na 900 tisíc domácností. Nové možnosti však nepřicházejí jen v lokalitách s dostupným 5G internetem na doma.

Zájemci o rychlejší internet si mohou rychlost na své adrese snadno ověřit na webu www.zrychlujeme.cz.