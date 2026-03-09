Interierový design - Váš domov snů na míru

Vystudovala jste podnikovou ekonomiku na Technické univerzitě v Liberci. Jak jste se vlastně dostala k interiérovému designu?
Ano, vystudovala jsem podnikovou ekonomiku a po škole jsem v oboru i pracovala. Brzy jsem ale pochopila, že klasická kancelářská pracovní doba není cesta, kterou bych chtěla jít celý život, dlouhodobě růst a být šťastná. Potřebuji být v pohybu, kreativní, komunikovat s lidmi a mít možnost tvořit něco, co má skutečný dopad na jejich život. V té době jsem žila v zahraničí a s partnerem jsme se často stěhovali. Každý byt jsem si automaticky začala upravovat, vylepšovat a přetvářet tak, aby působil útulněji a funkčněji.
Postupně jsem si uvědomila, že právě tohle je činnost, která mě naplňuje nejvíc. V Holandsku jsem proto — i s malými dětmi, začala studovat interiérový design a zkoumat možnosti, jak se v tomto oboru prosadit. Když jsme se později přestěhovali do Anglie, design mě pohltil natolik, že jsem pokračovala až k magisterskému titulu. Během studia jsem už navrhovala interiéry pro klienty a zároveň pracovala na návrhu vlastního domu v Liberci. Podařilo se mi skloubit zajímavou práci s rodinou, což pro mě bylo nesmírně důležité.
Co Vás na práci designérky nejvíce baví?
Největší radost mám z toho, když vidím konkrétní výsledek své práce – a hlavně spokojené klienty. Především ten okamžik, kdy klient poprvé vstoupí do hotového interiéru a vidím, že se tam cítí opravdu dobře. To je pro mě největší odměnou a těším se na další projekt a výzvu.
Máte při tvorbě interiérů nějakou osobitou filozofii nebo přístup, který vás odlišuje od ostatních designérů a architektů v oblasti bydlení?
Můj přístup je založený na empatii. Nenavrhuji svůj styl, ale styl klienta. Vždy se snažím pochopit, jak žije, co potřebuje a v jakém prostředí se bude cítit nejlépe. Každý člověk je originál – a interiér by měl být stejně jedinečný. Proto ke každému projektu přistupuji individuálně, ať už jde o jeden pokojíček nebo kompletní stavbu domu.
Kde čerpáte inspiraci pro svou práci? Zaměřujete se, co se týče návrhů, na nějaký konkrétní styl?
Inspiraci čerpám hlavně ze života – z přírody, cestování a zkušeností ze zahraničí. Miluji přírodní materiály a barvy, protože dokážou interiér zútulnit a dodat mu nadčasovost. Když cestuji, vždy mě zajímá, jak lidé v dané zemi bydlí, jaké materiály používají a jak přistupují k prostoru. Tyto poznatky pak ráda přenáším do své práce. Stylově se neomezuji – přizpůsobuji se klientovi. Přirozeně ale tíhnu k modernímu, čistému a funkčnímu designu s prvky přírody. Ostatně se o tom můžete přesvědčit na mém webu www.lenkadesign.cz.
Design přizpůsobujete klientovu životnímu stylu? Navrhujete i takové drobnosti jako jsou například dekorace na stůl, na okna a podobně?
Ano, detaily jsou pro mě zásadní. Právě ony vytvářejí atmosféru, dávají interiéru duši a dotvářejí celek. Proto klientům doporučuji i dekorace do nik, na nábytek či na okna. Ráda pracuji s textilem, kovem, dřevem a dalšími materiály, které interiér zjemní a dodají mu osobitost. Mým cílem je, aby se klient doma cítil opravdu dobře – a to bez detailů nejde.
Je obtížné skloubit finanční požadavky a rozpočet klienta s představou o ideálním návrhu?
Abych tomu předešla, už na začátku velmi citlivě zjišťuji rozpočet. Díky tomu mohu navrhnout řešení, která dávají smysl – ať už jde o nábytek na míru, luxusnější materiály, nebo naopak dostupnější produkty z řetězců. V každém případě se snažím, aby výsledek působil harmonicky, útulně a kvalitně – i s omezeným rozpočtem lze vytvořit krásný interiér, když se ví jak.
Odmítnete někdy klienta, pokud mezi Vámi „nepřeskočí jiskra“?
Zatím se mi to nestalo. Ale je pravda, že s některými klienty si sednu natolik, že bych pro ně pracovala pořád. A u jiných se zase těším, až projekt dokončíme. To je ale přirozené – jsme jen lidé.
Pokud si čtenář bude chtít zařídit svůj interiér bez odborníka, co byste mu poradila?
Ať nepodléhá trendům, ale svým pocitům. Domov má být praktický, funkční a příjemný – nejen „instagramově krásný“. Ať myslí na rozpočet jako na celek – nejen na rekonstrukci, ale i na vybavení a doplňky. Často se stává, že lidé investují do luxusních materiálů, ale pak interiér doplní levným nábytkem a dekoracemi, které k sobě neladí. Výsledek pak ztrácí kvalitu i atmosféru.
Lenka Design | design interiéru v Liberci
Vila Albatros - Lenka Design
Chalupa Podještdka
Bohumil Brejžek