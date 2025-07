Interiérové studio Carelli: Unikátní designový nábytek na 900 m²

Domov pro všechny vaše ambice

Ať už hledáte ikonický solitér, který změní atmosféru místnosti, nebo plánujete celý interiér vysněného domova, jste na správné adrese. V Carelli najdete výběr, který začíná u chytrých investic do designu s dlouhou životností a sahá až k individuálním řešením a exkluzivním možnostem pro skutečně náročné zákazníky.

O prostoru se tu přemýšlí kreativně a v souvislostech. Carelli je místo, kde umí navrhnout třeba nábytkovou stěnu, která vypadá jako galerie, ale skrývá minibar, knihovnu nebo integrovanou domácí kancelář. Všechny ambiciózní představy a velké vize ohledně bydlení tu mohou dostat svou promyšlenou podobu. Podívejte se, jak náš nábytek vypadá v konkrétních interiérech. Více najdete v sekci Inspirace.

Jen to nejlepší. A něco navíc

V portfoliu studia Carelli najdete zavedená jména, která formují současný přístup k navrhování interiérů, ale i menší značky s mimořádným řemeslem a charakterem, které stojí za pozornost. K výrazným ikonám patří Cattelan Italia, která je synonymem italské elegance. Jídelní stoly s výraznými designovými podnožemi proměnila tato značka v designový status, který vyniká prémiovými materiály: Deska z masivu s neopakovatelnou přírodní kresbou, kov, sklo nebo originální keramický povrch, jehož perfektní vlastnosti vás nejspíš překvapí. Bonaldo a Ditre Italia sází na nápaditou, ale nadčasovou estetiku. Zaujmou vás, pokud se vám líbí moderní organické tvary a estetická lehkost.

Bontempi Casa a Calia Italia bodují funkčními řešeními a výrazným vizuálním charakterem. Menší, rodinné značky, jako Gamma, Gorini, Cierre nebo Italia Lounge jsou světovými mistry v práci s kůží. Vyrábějí pohovky, křesla a postele, které se díky použití prvotřídní hovězí kůže stávají součástí životního stylu v top kvalitě.

„Naší prací není jen prodávat. Je to především kurátorské umění vybírat to, co má skutečnou hodnotu a vydrží roky,“ říká Jan Žemlička, který firmu Carelli spoluvytváří už řadu let. „Značkám, se kterými spolupracujeme, věříme. A našim zákazníkům nabízíme přesně to, co bychom si vybrali sami.“

Prémiové služby bez starostí

Když jde o realizaci interiéru, záleží na každém kroku, včetně těch, které na první pohled nejsou vidět. Součástí péče o zákazníky je interiérový specialista, který přímo v místě realizace váš prostor zaměří a posoudí technickou kompatibilitu. Carelli nevyužívá služeb externích dopravců, vše k vám s maximální opatrností doručí jejich tým. Montáž zajišťují profesionální technici, kteří nábytek znají do posledního šroubku a pokud se vám rekonstrukce protáhne, žádný problém. Nábytek může v zůstat zdarma uskladněn ve skladu tak dlouho, jak bude potřeba. A pozáruční servis? Ten v Carelli není gesto, ale standard, na který se můžete spolehnout. To všechno proto, aby se návrat domů stal tím nejpříjemnějším momentem dne.

Navštivte showroom v Praze nebo si prohlédněte naši aktuální nabídku online.