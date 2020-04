Interaktivní výuku on-line jako první zahájila Sunny Canadian School

Jen pod vyjádřením „výuka on-line“ každá škola rozuměla a prezentovala něco trošku jiného. Pro většinu to bylo, a stále je převážně zadávání úkolů a občasné spojení učitele a žáků. Jiné tuto výzvu uchopily pevně a jinak. Oslovili jsme proto česko-kanadskou školu, o které se vědělo, že byla plně připravena na interaktivní on-line vyučování podle rozvrhu již v den uzavření škol. Její žáci tak plynule navázali na výuku ve škole, neztráceli čas tápáním, co bude dál a rodiče měli a mají od samého začátku karantény zaměstnané a spokojené děti. Zřizovatelkou a majitelkou školy je Ing. Alice Štunda, která nám odpověděla na pár otázek.

Ing. Alice Štunda

Jak jste tedy zvládli přechod na interaktivní on-line a jak dopředu jste vše řešili?

Vzhledem k včasné přípravě, kvalitnímu plánování, odbornému proškolení učitelů a hlavně díky předvídání situace šlo všechno vlastně velmi dobře. Na uzavření škol jsme se důkladně připravili již o jarních prázdninách, bylo samozřejmě jen otázkou času, kdy budou školy uzavřeny. Nechtěli jsme se pak divit a teprve začít přemýšlet co dělat. To by zbytečně stresovalo učitele, rodiče i děti. Takto to mělo zcela hladký průběh. Navíc technologie děti i učitelé normálně používají. Není potřeba se jim zoufale bránit, jde o to spíš pochopit, že správně je bude používat jen ten student, který umí žít a fungovat v reálném světě. Děti a studenti jsou s technologiemi seznámeni, pracují s nimi a rozhodně je nepovažují jen za hračku či jedinou možnost trávení času.



Jak to tedy probíhá? A jaké byly reakce?

Hned první den po uzavření škol k nám přišla natáčet televize, jelikož se vědělo, že u nás běží on-line výuka. Děti i učitelé měli radost, že se vidí jinak přes obrazovky. Rodiče nám pak báječně u prvňáčků a druháčků pomohli při rozjezdu prvních dní. Reakce byly velmi pozitivní a děti byly dokonce pyšné, že jejich škola dál běží a mají tedy i v době karantény zajímavý program pod vedením svých učitelů. Na základě dobré zkušenosti jsme interaktivní on-line program následně nabídli i v naší školce, takže i naši nejmenší si denně užívají nejen naše vlastní Sunny předtočená videa, ale i dvakrát denně interaktivní on-line výuku. Samozřejmě je ale výuka časově přizpůsobenou věku dětí. Také se nám ozvala řada jiných škol s žádostí o rady, což nás potěšilo a zároveň vedlo k vytvoření velmi nápomocného a spolupracujícího prostředí.

A co přijímání nových dětí? On-line zápisy?

V této situaci ano. Interaktivní on-line zápis do prvních tříd již proběhl a byl naprosto fantastický! Otevřeli jsme celkem 12 současně běžících interaktivních místností, ve kterých se děti střídaly po celý den. Čeští i angličtí učitelé pečlivě bodovali jejich znalosti a nálada byla skvělá. Všechny třídy byly navíc monitorovány a průběh kontrolován. Děti byly moc šikovné, učitelé i tým psychologů velmi profesionální. Nebylo co dodat, jen jsem jim samozřejmě děkovala za skvěle odvedenou práci. Nakonec jsme se dokonce rozhodli otevřít o třídu více, abychom mohli nabídnout v naší škole více míst šikovným dětem.



Co jste přesně za školu a kde sídlíte?

Sunny Canadian International School je plně dvojjazyčná školka, škola a gymnázium, ve kterých se vzdělává 550 dětí a studentů. Je to škola bilingvní, konkrétně česko-kanadská, která propojuje studium podle českých a mezinárodních cambridgeských standardů. Nejde zde tedy jen o více než perfektní znalost angličtiny, mám na mysli to, že studenti dostávají skutečně plnohodnotné vzdělání v obou jazycích. Absolventi našeho klasického gymnázia odcházejí na české nebo zahraniční univerzity podle svého výběru. Studuje se jim stejně dobře v češtině jako v angličtině a mají k tomu na velice dobré úrovni němčinu nebo francouzštinu. Sídlíme těsně pod jižním okrajem Prahy, autobus od metra Opatov k nám jede 10 minut.



Co vás čeká nyní dalšího?

Neustále vylepšujeme metody on-line vyučování. Děti to musí bavit a stále nabízet nové možnosti, které v nich vzbuzují zvědavost a aktivitu. Pečlivě sledujeme rozvolňování a kroky s ním spojené a těšíme se na maturitu. Maturanté se připravují nejen na ni, ale také na přijímací zkoušky na české a zahraniční univerzity. Budeme jim moc držet palce. Loni si vybojovali přijetí na opravdu špičkové školy, tak věřím, že letos to nebude jiné. Brzy se budou konat přijímací zkoušky na naše gymnázium, které učí podle hesla „Dvojjazyčnost je naším posláním.“ Navíc pořádáme on-line Dny otevřených dveří, aby se k nám alespoň přes obrazovku mohli podívat všichni noví žáci či zájemci o školu. Klidně zavolejte a přijďte si „on-line“ prohlédnout školu a popovídat o osnovách nebo výsledcích či spokojenosti našich žáků.



Rok 2020 bude jistě tím, na který nezapomeneme.

Tak to máte pravdu, skutečně nezapomeneme. Asi nikdo. Hodně z nás si uvědomilo, že není víc než zdraví a život. S tím naprosto souhlasím, pak také s radostí sleduji, jak se náš tým dokázal s novou situací vyrovnat s lehkostí, úsměvem a profesionalitou a velmi si tohoto přístupu vážím. A samozřejmě vidím, že škola bez dětí je překrásnou, ale smutnou budovou, takže už se těšíme na štěbetání dětí a jejich neuvěřitelnou energii. Bude krásné je zase přivítat v lavicích a prostoupit školu jejich zvonivým smíchem. Vždy jsme rádi, když na svou školu vzpomínají jako na nejkrásnější léta života.