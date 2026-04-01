Spolupráce mezi výzkumem a firmami může výrazně urychlit cestu od nápadu k praktickému řešení.

Inovujte chytře s finanční podporou pro pražské i mimopražské firmy | foto: České vysoké učení technické v Praze

Právě taková partnerství podporuje program UCEEB inovační vouchery, který umožňuje malým a středním podnikům ve stavebnictví získat odborné zázemí výzkumného pracoviště a finanční podporu na vývoj nových řešení.

Zelené střechy efektivně a bezpečně: jak spolupráce s vědci pomohla nastavit pravidla pro celý obor

Zelené střechy jsou symbolem moderní a udržitelné výstavby. Zlepšují mikroklima ve městech, zadržují dešťovou vodu a přispívají ke snižování energetické náročnosti budov. Přesto kolem nich v českém prostředí dlouho panovala nejistota, zejména pokud jde o požární bezpečnost. Jak mají být správně navrženy? Představují skutečně zvýšené riziko šíření požáru? A podle jakých pravidel je posuzovat?

Právě tyto otázky vedly ke spolupráci odborníků z Asociace zelených střech a fasád (AZSF) a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výsledkem je nová metodika požární bezpečnosti zelených střech, která přináší jednotný odborný rámec pro projektanty, developery i realizační firmy.

Když chybí jasná pravidla, brzdí to celý trh

Zatímco v zahraničí již existují doporučení a normativní přístupy, v českém prostředí jednotný výklad dlouho chyběl. Vegetační souvrství má navíc specifické vlastnosti a jeho chování se mění v čase v závislosti na vlhkosti, údržbě nebo druhovém složení vegetace. To významně komplikovalo jak samotné navrhování zelených střech, tak jejich schvalování z hlediska požární bezpečnosti.

„Vegetační souvrství je nutné chápat jako plnohodnotnou součást střešního pláště. Jeho vlastnosti ale nejsou konstantní, což bylo jedním z důvodů, proč bylo legislativní posuzování z hlediska požární bezpečnosti problematické,“ vysvětluje Petr Hejtmánek, vedoucí týmu Požární bezpečnost z UCEEB ČVUT.

Impuls ke spolupráci přišel přes inovační voucher

Impulzem ke vzniku metodiky byla pozvánka na úvodní seminář k možnostem využití inovačních voucherů, kterou UCEEB ČVUT adresoval odborné veřejnosti. Pro Asociaci zelených střech a fasád, která se dlouhodobě snaží systematicky posouvat celý obor vpřed, šlo o logický krok.

AZSF se věnuje zvyšování povědomí o zelených střechách, vydává české odborné publikace vycházející z aktuálních zahraničních poznatků, organizuje soutěž Zelená střecha roku a dlouhodobě dbá na vysokou kvalitu realizací tak, aby obstály z hlediska udržitelnosti. Spolupráce s výzkumem proto přirozeně zapadla do její strategie.

„Jednou z cest, jak obor dlouhodobě rozvíjet, jsou inovace a úzká spolupráce s výzkumnými pracovišti. V rámci inovačního voucheru jsme spolu s UCEEB, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a společností PAVUS stavěli na aktuálních zahraničních poznatcích v oblasti požární bezpečnosti zelených střech a zasadili je do kontextu českého prostředí,“ uvádí Pavel Dostal, předseda Rady Asociace zelených střech a fasád

Metodika jako pevný základ pro bezpečné ozeleňování budov

Výsledkem zhruba půlroční intenzivní spolupráce je metodika požární bezpečnosti zelených střech, která shrnuje aktuální poznatky z Česka i zahraničí a nabízí jasná, prakticky použitelná doporučení pro návrh, realizaci i údržbu vegetačních střech.

Na jejím vzniku se podílelo také Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a společnost PAVUS, a.s. Odborná shoda napříč institucemi, názorná schémata a návaznost na české technické standardy dávají trhu jistotu, která dosud chyběla.

„Jsme moc rádi, že se nám povedlo dosáhnout výsledku, který je odbornou veřejností napjatě očekáván a vítán. Metodika požární bezpečnosti zelených střech je pevný základ pro bezpečné ozeleňování budov, které budou zlepšovat životní prostředí ve městech pro přírodu i obyvatele,“ doplňuje Pavel Dostal.

Příležitost pro další firmy

Metodika požární bezpečnosti zelených střech je konkrétním příkladem toho, jak může spolupráce s výzkumným pracovištěm pomoci vyřešit dlouhodobý problém, zvýšit důvěru trhu a vytvořit konkurenční výhodu. UCEEB ČVUT ale podporuje firmy i v dalších oblastech – od materiálových a konstrukčních inovací přes snižování uhlíkové stopy a posuzování environmentálních dopadů staveb až po digitalizaci nebo ověřování technických vlastností výrobků.

Program UCEEB inovační vouchery je otevřen malým a středním podnikům ve stavebnictví a umožňuje získat podporu pokrývající až 75 % nákladů na vývoj a výzkum. Pokud tedy řešíte technický problém, vyvíjíte nový produkt, hledáte cestu ke snížení uhlíkové stopy nebo potřebujete ověřit vlastnosti svého řešení před uvedením na trh, může být inovační voucher příležitostí právě pro vás.

Projekt Služby výzkumné infrastruktury pro přechod malých a středních podniků na šetrné stavebnictví (CZ.01.01.01/04/23_030/0003524), podpořený z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), nabízí malým a středním podnikům ve stavebnictví získat na produktové inovace zvýhodnění 75 % z nabídkové ceny smluvního výzkumu.

Teplice se mění v moderní město s jasnou vizí

Teplice se mění v moderní město s jasnou vizí

Teplice procházejí viditelnou proměnou. Nejde jen o novou vizuální identitu, ale o moderní přístup ke komunikaci, zapojení občanů do rozvoje města i oživení kultury.

Jihočeský kraj mění pečovatelské služby pro lidi

Jihočeský kraj mění pečovatelské služby pro lidi

Jihočeský kraj dlouhodobě staví svou sociální politiku na jednoduchém, ale zásadním principu – společnost je jen tak silná, jako ti nejslabší z nás. Právě proto patří péče o seniory a osoby se...

Robotické sekačky LUBA 3 AWD bez instalace obvodového drátu

Komerční sdělení

Krásně posečený trávník je snem každého majitele zahrady. A v současné době je to snadnější více než kdy dříve. U robotických sekaček Mammotion již není třeba pracně instalovat do země obvodové...

Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

Poslední šance na ikony: Audi RS a R8 z trhu mizí, Jarov má unikáty

Komerční sdělení
Poslední šance na ikony: Audi RS a R8 z trhu mizí, Jarov má unikáty

Éra ikonických spalovacích motorů Audi Sport se pomalu uzavírá a sehnat nové vozy RS5, RS6 či supersport R8 je stále těžší. Pražské AUTO JAROV jako jeden z mála prodejců drží poslední skladové kusy,...

Český pavilon hostil Ostravské dny i baseballovou hvězdu O. Satoriu

Komerční sdělení
Ostrava v Ósace: nahoře primátor Jan Dohnal a generální komisař české účasti...

Dva dny patřil český pavilon na Expo 2025 Ostravě. Program Ostravských dnů (tzv. Ostrava Days) přenesl do Japonska atmosféru města, které dokázalo přetvořit svou industriální tradici v moderní...

Hejtman Moravskoslezského kraje: Účast na Expo 2025 přinesla výsledky

Komerční sdělení
Účast na Expo 2025 byla pro kraj strategickou příležitostí prezentovat svůj...

Světová výstava v japonské Ósace ukázala Moravskoslezský kraj a Ostravu jako sebevědomé hráče v oblasti inovací, technologií a udržitelného průmyslu. Zástupci kraje v čele s hejtmanem Josefem Bělicou...

1. dubna 2026

Nový rezidenční komplex Bakers Court: prémiové bydlení s 5* službami

Komerční sdělení

Metrostav Development představil unikátní rezidenční projekt Bakers Court, který přináší příjemné a bezstarostné bydlení mezi dvěma parky, se skvělou dostupností do centra Prahy a řadou služeb na...

31. března 2026  11:11

Z Čech do Evropy: act Řanda Havel Legal se mění na act legal

Komerční sdělení

Renomovaná česká advokátní kancelář act Řanda Havel Legal s účinností od 1. března 2026 mění svůj oficiální název na act legal s.r.o., advokátní kancelář.

31. března 2026

Společnost Huawei obhájila svou pozici mezi nejlepšími zaměstnavateli

Komerční sdělení

Huawei získala od institutu Top Employers certifikaci Top Employer Česká republika 2026. Ocenění potvrzuje dlouhodobou schopnost firmy vytvářet kvalitní pracovní prostředí založené na systematické...

31. března 2026

Kvalitní a spolehlivé stavební míchadlo pro vaše projekty

Komerční sdělení

Při přípravě stavebních směsí je správné promíchání klíčové. Nedostatečně promíchané lepidlo, malta nebo stěrka mohou negativně ovlivnit kvalitu výsledného povrchu, prodloužit dobu aplikace a...

31. března 2026

Žáci na úřadě prezentovali své ekologické projekty

Komerční sdělení
Na hejtmanství se konala žákovská ekologická konference.

Pilotní ročník žákovské ekologické konference s podtitulem „Náš domov – náš příběh“ konající se na krajském úřadě splnil účel. Setkání, kde dostaly hlavní slovo děti, bylo určené pro žáky základních...

31. března 2026

top’rezidence Jenerálka v Praze 6 získala kolaudaci

Komerční sdělení
top’rezidence Jenerálka v Praze 6 získala kolaudaci

Developerská společnost KKCG Real Estate Group úspěšně dokončila rezidenční projekt top’rezidence Jenerálka v prestižní pražské lokalitě Tichá Šárka v Praze 6. Kolaudace proběhla na konci února 2026....

31. března 2026

Lucie Bílá: Jsem obyčejná holka, která se nikdy nebrala moc vážně

Komerční sdělení
Lucie Bílá_Obyčejná holka

Zpěvačka Lucie Bílá v dubnu oslaví šedesátiny a na scénu uvádí svůj nejosobnější muzikál Obyčejná holka. V otevřeném rozhovoru mluví o své přísnosti, vzpomíná na Tomáše Holého a vysvětluje, proč si...

30. března 2026

