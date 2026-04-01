Inovujte chytře s finanční podporou pro pražské i mimopražské firmy

Právě taková partnerství podporuje program UCEEB inovační vouchery, který umožňuje malým a středním podnikům ve stavebnictví získat odborné zázemí výzkumného pracoviště a finanční podporu na vývoj nových řešení.
Zelené střechy efektivně a bezpečně: jak spolupráce s vědci pomohla nastavit pravidla pro celý obor
Zelené střechy jsou symbolem moderní a udržitelné výstavby. Zlepšují mikroklima ve městech, zadržují dešťovou vodu a přispívají ke snižování energetické náročnosti budov. Přesto kolem nich v českém prostředí dlouho panovala nejistota, zejména pokud jde o požární bezpečnost. Jak mají být správně navrženy? Představují skutečně zvýšené riziko šíření požáru? A podle jakých pravidel je posuzovat?
Právě tyto otázky vedly ke spolupráci odborníků z Asociace zelených střech a fasád (AZSF) a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výsledkem je nová metodika požární bezpečnosti zelených střech, která přináší jednotný odborný rámec pro projektanty, developery i realizační firmy.
Když chybí jasná pravidla, brzdí to celý trh
Zatímco v zahraničí již existují doporučení a normativní přístupy, v českém prostředí jednotný výklad dlouho chyběl. Vegetační souvrství má navíc specifické vlastnosti a jeho chování se mění v čase v závislosti na vlhkosti, údržbě nebo druhovém složení vegetace. To významně komplikovalo jak samotné navrhování zelených střech, tak jejich schvalování z hlediska požární bezpečnosti.
„Vegetační souvrství je nutné chápat jako plnohodnotnou součást střešního pláště. Jeho vlastnosti ale nejsou konstantní, což bylo jedním z důvodů, proč bylo legislativní posuzování z hlediska požární bezpečnosti problematické,“ vysvětluje Petr Hejtmánek, vedoucí týmu Požární bezpečnost z UCEEB ČVUT.
Impuls ke spolupráci přišel přes inovační voucher
Impulzem ke vzniku metodiky byla pozvánka na úvodní seminář k možnostem využití inovačních voucherů, kterou UCEEB ČVUT adresoval odborné veřejnosti. Pro Asociaci zelených střech a fasád, která se dlouhodobě snaží systematicky posouvat celý obor vpřed, šlo o logický krok.
AZSF se věnuje zvyšování povědomí o zelených střechách, vydává české odborné publikace vycházející z aktuálních zahraničních poznatků, organizuje soutěž Zelená střecha roku a dlouhodobě dbá na vysokou kvalitu realizací tak, aby obstály z hlediska udržitelnosti. Spolupráce s výzkumem proto přirozeně zapadla do její strategie.
„Jednou z cest, jak obor dlouhodobě rozvíjet, jsou inovace a úzká spolupráce s výzkumnými pracovišti. V rámci inovačního voucheru jsme spolu s UCEEB, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a společností PAVUS stavěli na aktuálních zahraničních poznatcích v oblasti požární bezpečnosti zelených střech a zasadili je do kontextu českého prostředí,“ uvádí Pavel Dostal, předseda Rady Asociace zelených střech a fasád
Metodika jako pevný základ pro bezpečné ozeleňování budov
Výsledkem zhruba půlroční intenzivní spolupráce je metodika požární bezpečnosti zelených střech, která shrnuje aktuální poznatky z Česka i zahraničí a nabízí jasná, prakticky použitelná doporučení pro návrh, realizaci i údržbu vegetačních střech.
Na jejím vzniku se podílelo také Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a společnost PAVUS, a.s. Odborná shoda napříč institucemi, názorná schémata a návaznost na české technické standardy dávají trhu jistotu, která dosud chyběla.
„Jsme moc rádi, že se nám povedlo dosáhnout výsledku, který je odbornou veřejností napjatě očekáván a vítán. Metodika požární bezpečnosti zelených střech je pevný základ pro bezpečné ozeleňování budov, které budou zlepšovat životní prostředí ve městech pro přírodu i obyvatele,“ doplňuje Pavel Dostal.
Příležitost pro další firmy
Metodika požární bezpečnosti zelených střech je konkrétním příkladem toho, jak může spolupráce s výzkumným pracovištěm pomoci vyřešit dlouhodobý problém, zvýšit důvěru trhu a vytvořit konkurenční výhodu. UCEEB ČVUT ale podporuje firmy i v dalších oblastech – od materiálových a konstrukčních inovací přes snižování uhlíkové stopy a posuzování environmentálních dopadů staveb až po digitalizaci nebo ověřování technických vlastností výrobků.
Program UCEEB inovační vouchery je otevřen malým a středním podnikům ve stavebnictví a umožňuje získat podporu pokrývající až 75 % nákladů na vývoj a výzkum. Pokud tedy řešíte technický problém, vyvíjíte nový produkt, hledáte cestu ke snížení uhlíkové stopy nebo potřebujete ověřit vlastnosti svého řešení před uvedením na trh, může být inovační voucher příležitostí právě pro vás.
Projekt Služby výzkumné infrastruktury pro přechod malých a středních podniků na šetrné stavebnictví (CZ.01.01.01/04/23_030/0003524), podpořený z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), nabízí malým a středním podnikům ve stavebnictví získat na produktové inovace zvýhodnění 75 % z nabídkové ceny smluvního výzkumu.