Inflace útočí na hranici 5,8 %, vše je dražší a zdražování nekončí

Ani vyhlídky do budoucna nevypadají zrovna nadějně – podle prognózy České národní banky se míra inflace vyhoupne až k 7 %. Reálně pro běžného spotřebitele je inflace ale daleko vyšší.

Zdražování cen je na denním pořádku

Český statistický úřad prozradil, že růst cen se dotkl například pohonných hmot (benzínu i nafty), potravin (např. olej, mléko), stavebních materiálů (dřevo, železo), nemovitostí a neminul ani energie včetně elektřiny a zemního plynu.

Jak ochránit úspory?

Situace je natolik kritická, že přiměla mnoho spotřebitelů přehodnotit svou strategii šetření. Mnoho z nich došlo k závěru, že schovávat své úspory pod polštářem se už dál nevyplatí, neboť inflace kupní sílu peněz trvale snižuje. Mnoho finančních expertů nabízí jasné řešení: investujte své peníze. Na výběr je řada možností – akcie, podílové fondy, kryptoměny, dluhopisy, nemovitosti. Konzervativní investoři sází na komodity, u kterých mají alespoň časem ověřenou jistotu zhodnocení. Zajímavou komoditou k nákupu je zlato.

Proč zrovna zlato?

Zlato je historicky prověřené a spolehlivé. Statistiky udávají, že hodnota zlata se od roku 1971 zvyšuje o 10 % ročně, což je zhodnocení, jaké drtivá většina jiných komodit nabídnout nemůže. Investoři, kteří si před pár lety nakoupili zlato v podobě investičních mincí či slitků, se dnes těší z příjemného zhodnocení. Zlato totiž představuje vynikající ochranu před rostoucí inflací. I nedávné minulosti si můžeme potvrdit trend rostoucí ceny zlata. V lednu 2016 stála unce okolo 1000 USD. Koncem listopadu 2021 se cena pohybovala na hranici 1800 USD za unci. Lze předpokládat stejný trend i do budoucna.

Jak investovat do zlata?

Pokud se rozhodnete pro investování do zlata, jediné co musíte, je si dopředu ujasnit, o jaký druh investice máte zájem. Vsadíte na fyzické zlato, nebo se pustíte do online obchodování na burze? Velké ohlasy v současné době zažívá právě nákup fyzických slitků, mincí či cihliček.

Kde koupit zlaté mince, slitky a cihly?

Investiční zlato můžete nakoupit v mincovnách, v autorizovaných obchodech nebo v ověřených e-shopech. Zlaťáky.cz patří k největším v České Republice a na Slovensku. Ověřený partner ČNB a autorizovaný dealer mnoha světových mincoven nabízí stovky zlatých mincí a slitků pro investiční i sběratelské účely.

Správný výběr vás v budoucnu odmění příjemným zhodnocením, se kterým vyzrajete i nad rostoucí inflací. Pokud si stále nevíte rady, navštivte prodejny v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Bratislavě a Košicích. Tým odborníků je Vám připravený pomoct.