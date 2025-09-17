Infarkt v padesáti? To nechcete! Souhrn slovem a obrazem

Komerční sdělení   0:01
Kardiovaskulární onemocnění jsou v Česku nejčastější příčinou úmrtí. Přitom až 80 procentům z nich by se dalo předejít. Jak? Nepodceňovat prevenci a začít se včas starat o své srdce, shodli se odborníci ve veřejné diskusi.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Na téma Infarkt v 50? To nechcete! … aneb jak na vysoký krevní tlak a cholesterol diskutovali 4. září 2025 v Presscentru ČTK vedoucí lékař JIP interního oddělení Nemocnice Na Homolce MUDr. Pavel Rutar (první zleva), kardioložka a vedoucí centra pro hypertenzi a sekundární prevenci FN Olomouc MUDr. Eva Kociánová, Ph.D. (vpravo) a předsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění (ČAKO) Mgr. Kristýna Čillíková (uprostřed). Moderovala Štěpánka Duchková. | foto: ČTK Protext/

„Mnoho lidí má pocit, že se jich to netýká, protože jsou mladí a cítí se zdraví. Jenže právě prvním příznakem může být až život ohrožující událost,“ zaznělo v diskusi v PressCentru ČTK. V debatě s názvem Infarkt v 50? To nechcete! … aneb jak na vysoký krevní tlak a cholesterol. Právě na toto téma diskutovali vedoucí lékař JIP interního oddělení Nemocnice Na Homolce MUDr. Pavel Rutar, kardioložka a vedoucí centra pro hypertenzi a sekundární prevenci FN Olomouc MUDr. Eva Kociánová, Ph.D. a předsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění (ČAKO) Mgr. Kristýna Čillíková. Zvýšený cholesterol a vysoký krevní tlak stojí ročně za řadou předčasných úmrtí, přitom pouhých 10 procent pacientů má tlak skutečně pod kontrolou, a to i přesto, že dnes už existují účinné možnosti léčby těchto onemocnění.

Video sestřih debaty je k dipozici ZDE.

Prevence začíná u praktického lékaře

Rizikové faktory je možné včas odhalit na pravidelných prohlídkách u praktického lékaře, na které má pacient nárok jednou za dva roky. Jen pouhá polovina Čechů ale chodí na tyto preventivní prohlídky pravidelně. A to je problém. Preventivní prohlídka totiž zahrnuje mimo jiné i měření tlaku, EKG, ale také odběry krve, které ukážou i aktuální hladinu cholesterolu. Kromě preventivní lékařské péče je důležité i domácí měření krevního tlaku a zdravý životní styl. Lidskému organismu prospěje zařadit do svého života více pohybu a zdravou stravu. Zároveň bychom se měli vyvarovat kouření a omezit stres.

Kdybych věděl, že…

Čas je to nejcennější, co máme. Pacienti, kteří mají zkušenost s infarktem nebo mrtvicí, často zpětně litují, že podcenili prevenci. Všichni chceme co nejdelší část svého života strávit ve zdraví, abychom zde mohli být co nejdéle pro naše blízké. Přitom právě vysoký krevní tlak a cholesterol jsou rizikové faktory, které je možné si pohlídat a včas se začít léčit. Nelze ale spoléhat pouze na léky, jde o celkovou změnu životního stylu a dodržování tzv. režimových opatření. Stejně tak je potřeba držet se léčby předepsané lékařem. „Jsou pacienti, kteří dostanou léky, zpočátku je užívají, ale pak je prvotní požár uhašen – hodnoty krevního tlaku i cholesterolu klesnou a oni začnou mít pocit, že jim nic není,“ upozorňuje lékařka Eva Kociánová. Takový pacient, jak ukazuje praxe, může opět skončit v nemocnici.

Na téma Infarkt v 50? To nechcete! … aneb jak na vysoký krevní tlak a...
Infarkt v padesáti? To nechcete! Souhrn slovem a obrazem
Infarkt v padesáti? To nechcete! Souhrn slovem a obrazem
Infarkt v padesáti? To nechcete! Souhrn slovem a obrazem

Mýty, které škodí

Odborníci upozornili i na zavádějící informace, které kolují mezi lidmi i na internetu. Patří mezi ně například představa, že vysoký krevní tlak a cholesterol se týkají pouze obézních lidí, nebo to, že pokud se cítím dobře, nemohu mít vážný problém. „Těch nepravdivých mýtů je celá řada, lidé si řeknou: mně je třicet nebo pětačtyřicet, vysoký cholesterol se mne netýká, to je přece problém mých rodičů nebo prarodičů,“ popisuje předsedkyně ČAKO Kristýna Čillíková. To už ale dávno neplatí – řada lidí má dnes nadváhu a nedbá příliš na zdravý životní styl, není tedy výjimkou, že se s vysokým cholesterolem nebo tlakem potýkají stále mladší ročníky. Navíc zde existují formy tzv. familiární hypercholesterolémie a hypertenze, kdy je vysoký cholesterol a krevní tlak způsoben genetickou predispozicí – tedy dědí se v rodinách a objevuje se nezávisle na životním stylu nebo váze pacienta.

Celou diskusi můžete shlédnout ZDE.

Tři kroky k delšímu životu

Všichni hosté debaty se shodli, že cesta ke zdravému srdci vede přes tři jednoduché zásady: chodit na preventivní prohlídky a pečovat o své zdraví, naslouchat lékaři a dodržovat jeho doporučení včetně léčby a žít zdravěji. „Prevence má smysl, protože všechna onemocnění, která se diagnostikují na svém počátku, jsou mnohem lépe léčitelná. Můžeme včas zamezit rozvoji nevratných změn nebo rozvoji skutečně těžkých postižení,“ doplňuje lékař Pavel Rutar.

Nečekejte na první příznaky – jděte na prevenci už dnes!

  • Objednejte se k vašemu praktickému lékaři na preventivní prohlídku.
  • Nechte si změřit krevní tlak a cholesterol.
  • Zeptejte se na vše, co vás ohledně zdraví srdce zajímá.

Autor: Protext

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Nový ComfortJet: vlak, ve kterém se budete těšit i na cestu domů

Komerční sdělení

Rychlý, pohodlný a zábavný. Nové vlaky ComfortJet Českých drah mění pohled na cestování po kolejích. Nabízí wi-fi zdarma, dětské kino, palubní portál plný filmů i restaurační vůz s teplým jídlem.

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Kyberšmejdi vs. AI babička Alenka: kdo koho nachytá?

Komerční sdělení

„Z vašeho účtu proběhla platba v cizině!“ Na podobná sdělení lákají telefonní podvodníci své oběti. V Česku těchto útoků přibývá. Operátor O2 proto nasadil do boje AI babičku Alenku – virtuální...

Nové Chabry: 75 procent bytů prodáno, kolaudace již po Novém roce

Komerční sdělení

Nové Chabry, oblíbený areál rodinného bydlení vznikající v Praze 8, patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější developerské projekty v hlavním městě. V aktuálně budované etapě vyrůstá celkem 242 bytů, z...

Samsung na veletrhu IFA uvedl nové tablety i nejmodernější telefon

Komerční sdělení

Na tradičním veletrhu IFA 2025 představil Samsung nejnovější tablety řady Galaxy Tab S11 a chytrý telefon Samsung Galaxy S25 FE. Všechny představené modely mají nové uživatelské rozhraní One UI 8 a...

Dreame získalo 9 produktových ocenění na IFA Innovation Awards 2025

Komerční sdělení

Společnost Dreame Technology získala na prestižním veletrhu IFA Innovation Awards 2025 celkem 9 ocenění za své produkty, z nichž 3 byly vyhlášeny jako absolutní vítězové ve svých kategoriích.

17. září 2025

Infarkt v padesáti? To nechcete! Souhrn slovem a obrazem

Komerční sdělení

Kardiovaskulární onemocnění jsou v Česku nejčastější příčinou úmrtí. Přitom až 80 procentům z nich by se dalo předejít. Jak? Nepodceňovat prevenci a začít se včas starat o své srdce, shodli se...

17. září 2025

Jak se rodí nová Kuřim

Komerční sdělení

Mnoho měst v dnešní době řeší, jak napomoci svému rozvoji, přilákat nové obyvatele a současně pro ně vytvořit kvalitní občanskou vybavenost a celkově kvalitní podmínky pro život.

17. září 2025

Sunny Canadian mění talent žáků na profesní směr

Komerční sdělení

V době, kdy se české školství snaží reagovat na proměny světa práce, přišla SCIS s konceptem, který propojuje akademický výkon, specializaci a bilingvní prostředí. Junior High School zde nabízí třídy...

17. září 2025

Chour: Budeme partnery s přesahem. Chceme vrátit mládež ke sportu

Komerční sdělení

Máme rádi sport a co je v něm víc než olympijská myšlenka, olympijské hry a olympijský výbor? Takže slovo dalo slovo a smlouva byla na světě, říká ke generálnímu partnerství Czechoslovak Group s...

17. září 2025

Připravte své dítě na přijímací zkoušky – s jistotou a bez stresu

Komerční sdělení

Přijímací zkoušky na SŠ jsou pro žáky 9. tříd jedním z nejdůležitějších momentů jejich dosavadního studia. Dobrá příprava může rozhodnout nejen o výsledku zkoušek, ale i o budoucí vzdělávací cestě.

17. září 2025

Přelomové zjištění v kauze Mostecké uhelné. Rozhodne Vrchní soud

Komerční sdělení

Dokumenty a svědecké výpovědi, na nichž stála obžaloba v kauze Mostecké uhelné společnosti, vykazují vážné nedostatky. Průlomové zjištění přináší nová analýza. Některé důkazy mají podle ní znaky...

17. září 2025

CNC frézař Martin Češka nejlepším mladým Čechem na EuroSkills

Komerční sdělení

Česká výprava veze z EuroSkills cenné zkušenosti. Nejlepším národním výkonem se prezentoval Martin Češka, který se v soutěži CNC frézařů nabité silnou konkurencí umístil na 11. místě.

17. září 2025

Pohodlné nakupování v Kuřimi pro všechny

Komerční sdělení

Fuertes Development chystá rozšíření Obchodní galerie Zahrádky o fastfood i nábytkářský řetězec.

16. září 2025

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

16. září 2025

Nový ComfortJet: vlak, ve kterém se budete těšit i na cestu domů

Komerční sdělení

Rychlý, pohodlný a zábavný. Nové vlaky ComfortJet Českých drah mění pohled na cestování po kolejích. Nabízí wi-fi zdarma, dětské kino, palubní portál plný filmů i restaurační vůz s teplým jídlem.

16. září 2025

Peloton European Peace Ride projel Ústím

Komerční sdělení

Na 250 cyklistů z celé Evropy projelo trasu dlouhou 510 kilometrů, aby připomněli hodnoty, jako jsou demokracie a tolerance. V Městských sadech v Ústí nad Labem účastníky Evropské jízdy míru přivítal...

16. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.