Individuální přístup ke každému klientovi

„Moje práce je postavená na důvěře, transparentnosti a osobním přístupu ke každému klientovi,“ zdůrazňuje Marie Jíra Černá, realitní makléřka z chomutovské realitní kanceláře Mapa reality.

Marie Jíra Černá | foto: archiv

Jak dlouho se věnujete realitám a jakým způsobem jste se k realitnímu trhu dostala?

V realitním oboru pracuji od roku 2016, letos to bude již deset let. Společně s manželem jsme založili realitní kancelář MAPA reality, která působí především v regionu Chomutova a Mostu. Cesta k realitám byla pro mě přirozeným krokem – vždycky mě bavila práce s lidmi a možnost jim pomáhat v důležitých životních rozhodnutích. Nemovitost není jen obchodní transakce, je to často změna celého života rodiny. Moje práce je postavená na důvěře, transparentnosti a osobním přístupu ke každému klientovi. A právě to mě na této práci naplňuje nejvíc.

Co vám přijde na vašem oboru jako největší výzva?

Největší výzvou je rozhodně byrokracie a neustálé změny v legislativě. Lidé si často neuvědomují, kolik povinností ze zákona je spojeno s prodejem nemovitosti – od energetických štítků přes právní kontroly až po komunikaci se stavebním úřadem. Proto jsem absolvovala řadu odborných školení zaměřených na stavební právo, prodeje nemovitostí, odhady cen i dědické řízení. Musíte být neustále v obrazu, protože každá chyba může klienta stát čas, peníze i nervy. Moje role je být průvodcem a ochráncem zájmů klienta v celém procesu.

Marie Černá

Na co by se měl zaměřit klient, když uvažuje o využití služeb realitní kanceláře či realitního makléře?

Klíčová je důvěra, spolehlivost a komunikace. Klient by měl hledat makléře, který mu naslouchá, rozumí jeho potřebám a dokáže mu srozumitelně vysvětlit všechny kroky procesu. Realitní makléř není jen ten, kdo vyvěsí inzerát – je to partner, který vás provede celou transakcí od A do Z. Pomáhám s právními kroky, vyřizuji dokumentaci a často řeším i komplikované životní situace, jako jsou dědictví nebo provázané obchody při výměně bydlení. U nás v MAPA reality je pro mě největší odměnou spokojený klient. Snažím se nejen splnit očekávání, ale překročit je.

Z hlediska marketingu a prodeje, fungují více realitní servery nebo sociální sítě?

Obojí má své opodstatnění a vzájemně se doplňují. Realitní servery jsou stále nejdůležitější pro oslovení široké škály zájemců, kteří aktivně hledají nemovitost. Sociální sítě ale přinášejí osobnější rozměr – můžete ukázat zákulisí práce, budovat důvěru a autenticitu. Lidé chtějí vidět, s kým jednají, chtějí cítit, že za tím stojí skutečná osoba, které na nich záleží. Moderní realitní marketing je o kombinaci obou přístupů a o tom, jak dokážete vytvořit důvěryhodný vztah ještě před prvním setkáním.

Jakým způsobem nejčastěji nabíráte zakázky? Hrají v tom roli reference?

Reference jsou absolutně klíčové a tvoří základ mé práce. Spokojený klient je ten nejlepší marketing, jaký můžete mít. Velká část našich zakázek přichází právě na doporučení od rodin, kterým jsme už pomohli vyřešit jejich bytovou situaci. Když vidíte, že rodina našla svůj vysněný domov nebo úspěšně prodala nemovitost a pak vás doporučí svým známým – to je ten nejcennější důkaz dobře odvedené práce. Pracuji také hodně s obchody typu „kulový blesk", kdy jsou prodeje a nákupy nemovitostí provázané na sebe. Výměna bytů se dnes už prakticky nedělá, ale lidé potřebují prodat, aby mohli koupit, a já tyto složité transakce koordinuji a hlídám, aby vše proběhlo hladce.

Je lepší si vybrat realitní kancelář v regionu, v němž se daná nemovitost nachází?

Rozhodně ano. Lokální znalost je k nezaplacení. Znáte místní trh, aktuální ceny v okolí, víte přesně, jaké nemovitosti jsou v regionu žádané, a máte přehled o specifických podmínkách dané lokality. Specializujeme se na Chomutov a Most, a právě díky tomu dokážeme klientům nabídnout realističtější odhady, efektivnější prodej a také lepší servis. Znám zde každou čtvrť, vím, co lidi hledají, a můžu jim poradit opravdu kvalifikovaně.

Specializujete se na oblast Chomutova a Mostu. O jaké nemovitosti je mezi klienty v současné době největší zájem?

Jednoznačně o rodinné domy – na ty mám velkou odbornost a specializaci. Dále jsou to byty určené jak k bydlení, tak investiční. Lidé hledají kvalitní a bezpečné bydlení pro své rodiny. Moje práce je o kontaktu s rodinami a o tom, že jim pomáhám vyřešit jejich konkrétní životní situaci ohledně bydlení. Každý příběh je jiný – někdo řeší dědictví a potřebuje ocenění nemovitosti, někdo potřebuje větší prostor pro rodinu, jiný naopak zmenšuje. Hodně je to o životě lidí a já jsem tu od toho, abych jim v těch důležitých momentech pomohla. To je má práce – být pomocníkem, průvodcem a partnerem v důležitých životních rozhodnutích.

Bohumil Brejžek

logo

