Individuální přístup ke každému klientovi

Co vás vedlo k tomu stát se realitní makléřkou?
Hlavně touha po změně. Cítila jsem, že potřebuji vystoupit ze své komfortní zóny, učit se nové věci a posouvat se dál. Zároveň mi chyběl větší kontakt s lidmi. Jsem komunikativní člověk a práce, kde sedíte celý den u počítače bez skutečných lidských příběhů, pro mě prostě nebyla. Naproti tomu reality mi dávaly smysl – je to obor, kde se potkává obchod, psychologie, organizace i lidskost. Každý den je jiný, každý klient jiný. A právě ta rozmanitost a práce s lidmi mě na tom lákala nejvíc.
Jaké byly vaše začátky a jaké bariéry jste musela překonat?
Úplně první překážkou bylo samotné rozhodnutí. Zvednout telefon, domluvit si schůzku, jít na vstupní pohovor. Věděla jsem, že to nebude jednoduché.
Čekaly mě tři měsíce intenzivního školení, spousta informací, systémů, aplikací, průběžné testování, státní zkouška před komisí v Praze, porady, vzdělávání… a do toho už začít fungovat v praxi, hledat klienty a zviditelňovat se. Krok za krokem jsem získávala zkušenosti i sebedůvěru. Samozřejmě přišly i chyby – dnes je ale neberu jako chyby, spíš jako lekce. Hodně mě naučili právě ti nejnáročnější klienti. Od nich jsem si odnesla nejvíc.
Důležité pro mě bylo i zázemí kanceláře a kolegové. Sdílené zkušenosti, podpora a zpětná vazba mi hodně pomohly. A samozřejmě důvěra klientů – toho si vážím nejvíc.
Na co by se měl klient zaměřit při výběru realitního makléře?
Za mě je úplně nejvíc doporučení od někoho, kdo má osobní zkušenost. To je k nezaplacení. Samozřejmě pomohou i recenze, hodnocení, počet realizovaných zakázek nebo kvalita inzerce. Ale ani to všechno nezaručí, že si lidsky sednete. A právě lidská rovina je pro úspěšný obchod zásadní. Důležitá je upřímnost, důvěra a spolehlivost. Klient by měl mít pocit, že se na makléře může opravdu spolehnout a že za něj jedná s maximální péčí.
Je lepší vybrat si makléře z regionu?
Záleží na typu obchodu. U pronájmu nebo komerčních prostor je určitě výhoda lokální makléř. Zná terén, ceny, lidi a je operativní při prohlídkách. U prodeje nemovitosti už vzdálenost tak zásadní není. Prohlídky se dají dobře naplánovat. Já třeba ráda organizuji prohlídkové dny – připravím příjemnou atmosféru, v zimě klidně čaj, kávu nebo zapálený krb. Zájemcům se pak mohu věnovat individuálně a v klidu vše vysvětlit. To často přinese lepší výsledek než nahodilé prohlídky.
V čem spočívají hlavní odlišnosti vaší práce oproti jiným kancelářím?
Velkou roli hraje značka, pod kterou pracuji – RE/MAX. Je to mezinárodní, stabilní a dlouhodobě uznávaná společnost s vysokými nároky na makléře. Důraz se klade nejen na profesionalitu, ale i na etiku a férové chování mezi makléři. To je pro mě hodně důležité. Jsem na tuto značku hrdá a snažím se ji dobře reprezentovat.
Osobně ale vnímám jako největší rozdíl hlavně svůj přístup ke klientům. Ke každému obchodu přistupuji individuálně. Mám spoustu nápadů, jsem aktivní, ráda se učím nové věci a hledám cesty, jak klientům ušetřit čas, starosti i peníze. Mým cílem je, aby všechny strany byly během obchodu v klidu a v souladu.
Zároveň si velmi dobře uvědomuji, jak zásadní životní krok pro lidi prodej nebo koupě nemovitosti je. Často je to rozhodnutí jednou za život. Svěřují nám své celoživotní úspory, svůj majetek, někdy i vzpomínky a kus svého života. Je přirozené, že s tím přichází nervozita a obavy. Právě proto tu jsem.
Šetříme klientům čas, energii, často i finance a hlavně nervy. Řešíme právní věci, komunikaci, vyjednávání, administrativu, organizaci – to všechno, co by klient sám musel složitě zvládat.
Bojíte se, že vás nahradí umělá inteligence?
Nebojím. Na jednom školení zazněla krásná myšlenka – kdo se AI nebude bránit a naučí se ji používat jako pomocníka, nemá se čeho bát. Strach většinou pramení z neznámého. Stejně jako jsme si zvykli na sociální sítě a technologie, zvykáme si i na AI. Může nám ušetřit čas, zjednodušit administrativu nebo přípravu podkladů.
Ale lidskost, empatii, důvěru a osobní vztah s klientem nenahradí nikdy. A právě na tom je naše práce postavená.
