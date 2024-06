Individuální online výuka angličtiny je nejrychlejší i nejpohodlnější

Intenzivní individuální online lekce

To nejlepší, co Toplingva nabízí, je možnost online individuálních lekcí. To znamená, že si zavoláte s lektorem přes Skype, MS Teams nebo WhatsApp, a máte intenzivní lekci jeden na jednoho. Lektor se tedy přizpůsobí přesně vašemu tempu i potřebám. Dokonce se vám přizpůsobí i časově, takže se vám lekce vejdou do rozvrhu, i když máte pořádně napilno.

Individuální online výuka dokáže ušetřit pořádnou porci času. Jednak tím, že je maximálně šitá na míru právě vám - žádná hluchá místa, kde byste čekali na pomalejšího spolužáka, tady prostě nebudou. Dále nikam nemusíte jezdit. To může být třeba hodina času snadno ušetřená, nemluvě o tom, že zůstáváte v pohodlí domova. Výuka angličtiny v trenýrkách? Co webkamera nevidí…

TOPLINGVA samozřejmě nabízí i online skupinové lekce nebo standardní prezenční výuku. Dokonce jsou případně i ochotní za vámi přijet mimo jejich domácí Ostravu. Možností výuky je tedy dost.

Callanova metoda - budete hlavně mluvit

Individuální výuka je rychlá a intenzivní, a když se ještě podpoří kvalitní výukovou metodologií, můžete vidět obrovský pokrok během pár měsíců. Callanova metoda má za cíl vás naučit mluvit. Ono totiž domluvit se je základ, že? Budete tedy hodně mluvit a také rekapitulovat, o čem jste se bavili minule, aby se vám tematická slovní zásoba pěkně zakořenila.

Tato metoda je ideální, pokud chcete získat sebevědomí a domluvit se. Navíc je to přirozený postup – i děti se nejdřív učí mluvit, zatímco gramatické nuance nastupují později. A když se domluvíte, naučit se gramatiku je daleko snazší. Vlastně ji už budete v podstatě umět, ani si to neuvědomíte. Ne nadarmo se Callanově metodě říká také anglicky 4× rychleji.

Pokud si nejste jisti, jestli je tenhle přístup to pravé pro vás, není nic jednoduššího, než si to nejdřív vyzkoušet. TOPLINGVA vám totiž dá první ukázkovou lekci zdarma. Když zjistíte, že to není ono, můžete zkusit třeba klasické lekce zaměřené na zdolání mezinárodních jazykových certifikátů. Nebo výuku ve skupině, pokud vám nesedne tempo jeden na jednoho.

Angličtinu, španělštinu, ukrajinštinu, korejštinu nebo čínštinu?

A mnoho dalších. Kromě angličtiny se tady totiž vyučují také v podstatě všechny důležité světové jazyky. A to včetně češtiny pro cizince. K většině jsou také k dispozici rodilí mluvčí, takže si budete osvojovat jazyk v jeho nejpřirozenější formě.

Kurzy angličtiny Jazykové školy TOPLINGVA jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Ať už jste školák, student, profesionál nebo senior, výuka se přizpůsobí vašim potřebám, schopnostem. Díky individuálnímu přístupu je velmi snadné upravit tempo přesně na míru - zkrátka, budete se učit maximální rychlostí.