In Motion Academy dobývá přední příčky mezi sportovními kroužky

Mladí kluci, kteří skáčou salta přes zídky a zábradlí. Tohle si asi představíte pod pojmem parkour. Často je spojován se snahou o zviditelnění se na internetu, někdy hraničící až s hazardem. Skutečný parkour je však o něčem úplně jiném. V historii byl vnímán jako způsob přípravy na krizové situace s heslem „Buď silný, abys byl užitečný.“. Postupem času ho celosvětová komunita vzájemně se podporujících parkouristů přetvořila v plnohodnotný sport s vlastní tréninkovou metodikou.

Hodnoty tradičního parkouru nicméně uznává i parta dnes už dospělých parkouristů, kteří spolu vyrůstali skákáním. Z přesvědčení o důležitosti předávání těchto hodnot dál založili In Motion Academy. „Parkour je osobní cestou k fyzickému i mentálnímu sebezdokonalení.“, říká Tomáš Dohnal, jeden ze zakladatelů historicky první parkourové haly v Česku. „V člověku probouzí touhu poznávat sám sebe, pracovat na sobě a rozvíjet se. Parkourista skrze trénink posiluje sebedůvěru, učí se odhadovat své schopnosti a zlepšuje soustředěnost.“

Expanze parkourových hal do dalších měst

Ohlasy na kroužky parkouru byly už brzy po otevření pražské haly tak velké, že museli kluci z kapacitních důvodů zájemce odmítat. S pomocí jejich přátel parkouristů v Brně a Plzni vybudovali další haly v těchto městech. Čtvrtým městem s In Motion Academy halou se v minulém roce stalo Kladno a i zde se tréninky ihned naplnily.

„Upřímně jsme takový úspěch nečekali. Pražskou halu jsme vybudovali hlavně pro sebe a naše přátele, abychom měli kde trénovat. Kvůli vyššímu nájmu prostor jsme otevřeli pár kroužků.“, popisuje Tomáš začátky jejich podnikání. Důvodů, proč je o kroužky takový zájem, je podle kluků několik.

Ideální všestranný sport pro děti

Velkou roli v úspěchu In Motion Academy hraje parkour samotný. Jako nesoutěžní sport zaměřený na osobní rozvoj je skvělou alternativou specializovaným soutěžním sportům, jako je například hokej, tenis, nebo atletika. To ocení především rodiče, kteří si uvědomují nebezpečí příliš brzké pohybové specializace u dětí, což může mít negativní dopad na správný fyzický rozvoj a tvořit svalové disbalance.

Běhání, skákání, lezení, šplhání, rovnováha… v parkouru se přirozeně zapojuje celé tělo. Momentka z dětského kroužku v brněnské In Motion Academy, kdy měli děti za úkol oblézt molitanovou jámu, aniž by do ní spadli.

„Parkour v našem pojetí je tu pro ty, co se chtějí hýbat a nestresovat se u toho tím, jestli jsou dobří nebo ne. Nejde o výkony, ale o to si to užít a plnit si své vlastní cíle. Těmi bývá většinou zlepšení kondice nebo zvládnutí triku, ale můžou to být i vnitřní cíle, jako třeba naučit se pracovat s vlastním strachem nebo zlepšit důvěru ve své schopnosti.“, říká Pavel Cibulka z In Motion Academy. „Právě vnitřní hodnoty jsou to nejdůležitější, co mi parkour dal do života.“, pokračuje Pavel, podle kterého je to zároveň i to hlavní, co si děti i dospělí z tréninků odnáší.

Aktivita, která dokáže dostat děti od obrazovek

V dnešní době tabletů a počítačů je u dětí parkour silnou protiváhou sedavému způsobu života. Díky tomu, že působí „cool“, je pro děti atraktivní. Kdo by nechtěl umět skočit jen tak salto na místě? Popularita parkouru u dětí se rapidně vyšplhala v roce 2018, kdy počet vyhledávání slova „parkour“ na českém internetu přerostl 200 000. Youtubeři zabývající se tímto sportem na svých videích dodnes sbírají statisíce zhlédnutí. Parkour na rozdíl od většiny youtuberských témat láka diváky jít ven se hýbat.

Parkour je pro mladé kluky cool – kdo by nechtěl umět skočit salto? Moment z dětské parkourové soutěže Minimacon 2017.

Děti, které parkour zaujme, často nevědí, jak správně trénovat. Místo postupného budování síly, obratnosti a kontroly jdou rovnou po velkých skocích z videí. To často končí zbytečným úrazem. „Když jsme začínali my, nebyl tu nikdo zkušenější, takže jsme se dopouštěli zbytečných chyb. Dnes se tomu mohou začátečníci pod naším vedením vyvarovat.“, říká Tomáš Zonyga, další ze zakladatelů In Motion Academy.

Kroužky v In Motion Academy jsou bezpečnější, než byste si mysleli

„Člověk nemusí přímo padat, aby si u parkouru ublížil. Riziko představují i úrazy z dlouhodobého přetěžování kloubů nebo šlach. Pokud například několik let parkourista skáče z výšek se špatnou technikou dopadů, mohou se objevit chronické potíže s koleny.“, tvrdí Tomáš Zonyga. Podle něj je proto důležitý trenérský dohled, a to zejména u dětí. Tomáš je v In Motion Academy hlavním trenérem, takže kvalita a bezpečnost tréninků je jeho odpovědností. To, že trenéři v IMA dělají svou práci dobře, dokládá i výzkum z roku 2020, který odhalil, že tréninky v In Motion Academy vykazují méně zranění v přepočtu na účastníka, než je například uváděno u fotbalu. Parkour má podle studie v průměru 1,6 zranění na 1 000 tréninkových hodin, kdežto fotbal jich má 4,3. Fotbal je tedy téměř 3x více rizikový než kroužek parkouru v In Motion Academy.

Kde trénovat parkour? Výhody parkourové haly In Motion Academy

Parkour se zrodil na ulicích, ale trénuje se i na umělých překážkách. V základu mohou posloužit například švédské bedny v tělocvičnách, v lepším případě dobře postavená parkourová hala. O to se v In Motion Academy stará architekt Daniel Samek, který je zasloužilým průkopníkem českého parkouru a stojí v čele společnosti.

Parkourová hala In Motion Academy v Brně je se svými 600 m2 jednou z největších v Evropě.

„Parkour není o jednotlivých přesně definovaných cvicích a ani ‚cvičební náčiní‘ by tedy nemělo být standardizované. Proto jsou důležité i překážky pro různé variace technik a jiné nedefinované pohyby. Dobrý návrh zkrátka umožňuje parkouristům nacházet stále nové výzvy a možnosti, jak se postupně zlepšovat.“, vysvětluje Daniel. Podle něj není cílem parkourové haly pouze imitace rozličných pouličních překážek. Měly by parkouristům nabízet i bezpečné prostředí k vyzkoušení si těžších triků, nebo nové unikátní výzvy, které venku najít nelze.

Parkour je pro všechny věkové kategorie. Z tréninku rodičů s dětmi, kde se parkour pod vedením trenérů učí společně děti i dospělí.

Jak s Parkourem začít

A kdo všechno může dorazit do In Motion Academy si parkour vyzkoušet? „Pro děti jsou ideální kroužky. Nejlepší je se přihlásit na začátku školního pololetí, ale není problém nastoupit ani v průběhu, pokud je místo. Zkušenější si mohou troufnout na volné tréninky bez trenéra. Ani dospělí se nemusí parkouru bát a mohou dorazit na lekce pro dospělé. Pro rodiče menších dětí máme dokonce trénink, na kterém trénují parkour společně s dítětem a u toho se od trenérů dozvídají různé tipy, například jak dítě u skoků správně jistit.“, říká Daniel Samek a pochvaluje si, že od doby otevření In Motion Academy začalo s tímto převážně klučičím sportem i mnoho holek. „Na parkour není potřeba žádné speciální vybavení. Důležité jsou jen dobré sportovní boty a chuť se hýbat.“, dodává Dan s úsměvem.