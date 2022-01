Implementace Konference o budoucnosti Evropy připadne na Česko

Debata byla tentokrát daleko živější než dříve, byla interaktivní, shodli se aktéři předešlých plén. „Zástupci občanů přinášeli záměry a doporučení, na něž reagovali europoslanci, zástupci vlád, samospráv, bylo zajímavé,“ hodnotí plénum jeho členka v pracovní skupině pro digitální transformaci, europoslankyně za ANO a místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.

Zbylé dva panely, jež mají na starosti ekonomickou agendu, postavení EU ve světě a migraci, se do třetice teprve sejdou – jejich podněty bude řešit zatím neupřesněné další plenární zasedání této konference.

Z obsahového hlediska zaujaly na lednové akci Ditu Charanzovou názory, že by se mělo dělat více v té klimatické agendě. „Občané souhlasili s většinovým názorem EP, že je to Evropa, která má jít v tomto směru vzorem,“ uvedla. „Padaly i návrhy typu, jak mají být označovány výrobky, třeba QR kódem, v němž by byla jak informace, nakolik je daný produkt zdravý, tak sdělení, jakou zanechává klimatickou stopu,“ dodala.

Za přínos považuje Dita Charanzová skutečnost, že před plénem a na něm zazněly velké cíle, stejně jako menší konkrétní opatření. „Zaujalo mě, že lidé zmiňovali v souvislosti s pandemií to, že by se EU měla více věnovat otázkám duševního zdraví svých obyvatel. Že je to téma, které je důležité ve všech zemích a EU by měla v této věci dělat víc,“ zmínila Charanzová.

Nyní bude důležité, nakolik EU, jmenovitě Evropská komise, všechny tyto nápady a doporučení zpracuje do srozumitelných výstupů. „Slyšeli jsme od prezidenta Emmanuela Macrona, jehož země přebrala předsednictví v Radě EU, že by konferenci rád uzavřel do konce června. Tím ale ten proces nekončí. Důležitá bude implementace, čili to, co se bude s těmi doporučeními dít. A tato fáze přistane na stůl českému předsednictví,“ připomněla místopředsedkyně europarlamentu.