I ve velké firmě je místo pro startupového ducha

Jeho hlavní pracovní náplní je vývoj zařízení pro průmyslovou automatizaci, která jsou založena na platformě OS Linux. Momentálně má rozpracované dva dlouhodobé projekty a práci na nich si užívá. „Je to zajímavá, nemonotónní práce, kdy nestačí naučit se jednu technologii a tu používat stále dokola. Z podstaty projektů, na kterých pracujeme, jsme nuceni se stále učit nové věci a ty aplikovat do praxe,“ popisuje Michal, co jej na práci v Advantě baví.

K atraktivitě práce podle něj přispívá i linuxové prostředí. „Při práci na produktech založených na operačním systému Linux nejde o proprietární technologie, resp. software s uzavřeným kódem, ale o technologie, které jsou tzv. open source, tedy dostupné i širší veřejnosti. My v Advantě této otevřenosti využíváme a snažíme se tyto technologie integrovat do již existujících průmyslových řešení,“ vysvětluje cíl jejich činnosti. Příznivým faktorem je i to, že při práci na projektech mají, jak se říká, volnou ruku.

Překvapení v podobě velmi zajímavé práce

Ve svém oboru má Michal rozsáhlé znalosti a zkušenosti, které sbíral i v zahraničí, například na Novém Zélandu. V Advantě je nyní může plně zúročit. Přitom když do této firmy poprvé přišel, nevěděl, co má očekávat. Hledal tehdy práci softwarového vývojáře, která nebude příliš svázaná firemními procesy a kde si bude moci vybrat, které softwarové nástroje použije a jakým způsobem.

O to více byl následně v Advantě překvapen – nutno dodat, že příjemně. „Až na pohovoru a během prvních dnů v zaměstnání jsem zjistil, jaká se tu dělá zajímavá vývojová práce. Spadáme sice pod velkou společnost Siemens, ale snažíme se držet si startupového ducha. Projekty realizujeme podobně, jako to dělají v malých firmách,“ přibližuje své začátky v Advantě Michal.

Jeho tým je docela malý: aktuálně čítá čtyři vývojáře a dva testery. „Objem práce však neustále narůstá, a proto v současné době hledáme nové kolegy na pozici vývojář/vývojářka, ale i tester/testerka,“ říká Michal.

Zaměstnání, které je i koníčkem

Práci v Advantě věnuje Michal mnoho energie, část si jí ale schovává pro svou rodinu. „Máme doma dvě malé holčičky, které se ode mne dožadují spousty pozornosti. K tomu je třeba přičíst, že jsme se v nedávné době přestěhovali, takže času opravdu není nazbyt,“ prozrazuje Michal něco o svém soukromí.

Pokud mu zbude chvilka volna, vyráží hlavně za sportem. „Dříve jsem hodně lezl po skalách. Rád si také zahraji fotbal, jezdím na kole nebo si jdu zaběhat,“ vypočítává Michal své volnočasové radosti. Jedním dechem však dodává, že k jeho velkým koníčkům patří i jeho práce v Advantě. „Práce pro mě musí být i zábava. Kdyby mě nebavila, dělat bych ji nemohl,“ uzavírá Michal Brouček.

Přidejte se k Siemens Advanta

Siemens Advanta zaměstnává v České republice přes 300 odborníků, v Evropě pak více než tři tisícovky. Dlouhodobě se podílí na procesu vývoje produktů Siemens a identifikuje nové trendy na trhu s cílem naplňovat potřeby zákazníků prostřednictvím inovativních koncepcí a řešení.

V současné době Siemens Advanta hledá nové kolegy na místa vývojářů softwaru, programátory Linux a testery. Nová místa nabízí v Praze, Plzni a Brně. Zkušení vývojáři, absolventi a studenti technických oborů se mohou s nabídkou volných míst seznámit na www.siemensvyvojar.cz.