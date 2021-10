I v případě akutní bronchitidy může pomoci příroda

Jak prokázaly moderní laboratorní testy, přírodní lék Kaloba® Vás v boji proti virům může podpořit. Při napadení organizmu zvyšuje aktivitu imunitního systému, chrání buňky sliznic dýchacích cest a působí tak proti rozvoji příznaků nemoci, jako jsou pocit nachlazení, bolest či škrábání v krku, zvýšené zahlenění a kašel. Kapky Kaloba® jsou určeny dospělým a dětem od jednoho roku jako lék při onemocnění dýchacích cest – akutní bronchitidě (zánětu průdušek).

Většina onemocnění dýchacích cest je způsobena viry, a v tomto případě se obvykle antibiotika nedoporučují. Při včasném užívání pomáhají přírodní kapky Kaloba® posilovat přirozenou obranyschopnost na sliznici, která pak lépe vzdoruje virům. Při napadení organismu akutní virovou infekcí Kaloba® uvolňuje a odstraňuje hlen z dýchacích cest a urychluje tak proces léčby.

Kapky Kaloba® jsou vyrobeny z kořene jihoafrické pelargónie Pelargonium sidoides.

Ale pozor, není pelargonie jako pelargonie. Nejedná se o rostlinu, kterou mnohdy pěstujeme doma v truhlíku. Léčivý druh pelargonie, který se vyskytuje pouze v jižní Africe, byl objeven již před staletími tamními domorodci a elixír z kořene této květiny se využíval k léčbě dýchacího ústrojí. Spojením přírodní síly a vědeckého přístupu vznikl moderní lék s názvem Kaloba®.*

Využijte sílu přírody v kombinaci s moderní lékařskou vědou a v boji proti virové bronchitidě. Nezapomeňte si pečlivě přečíst příbalový leták. Kaloba® je lék k vnitřnímu užití. Více informací naleznete také na http://www.kaloba.cz

* Zdroj: Bladt S., Wagner H., 2007. From the Zulu medicine to the European phytomedicine Umckaloabo®. Phytomedicine 14 SVI 2-4