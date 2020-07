I v koupacím jezírku můžete mít čistou vodu

Okolí zahradního jezírka láká svým příjemným chládkem. Je však také důležitým zdrojem vody pro živou zahradu. Slouží jako útočiště obojživelníků a zdroj vody pro ptáky, motýly, včely a jiný užitečný hmyz.

My se teď zaměříme na ten hlavní účel, a sice koupání. Při zhotovení koupacího jezírka mějte však na paměti, že koupací jezírko není bazén. Díky bazénové chemii či technologiím se snažíme v bazénu docílit mrtvé sterilní vody bez kluzkého povrchu, bez snítka zelené řasy a bez návštěvníků z řad hmyzu a obojživelníků. Proto ten, kdo si představuje koupací jezírko jako sterilní čistou vodu, která bývá v bazénu, navíc ještě obklopená krásně kvetoucími lekníny a kosatci, by měl od téhle myšlenky rychle upustit. Koupací jezírko je jako živý organismus, který se v průběhu ročních období mění, vyvíjí a reaguje na různé podněty jako třeba rozmary počasí. Ale ten, kdo pochopí filozofii koupacího jezírka a akceptuje jeho změny, bude šťasten z rozhodnutí obohatit zahradu o tenhle vodní prvek.

Co je důležité pro koupací jezírko?

Součástí jezírka bývají často elektrické spotřebiče jako čerpadlo nebo i osvětlení. Chraňte je tedy před stykem s vodou. Čerpadlo nesmí být nikdy umístěno ve vodě. Často nám chodí dotazy, zda se nebudou v koupacím jezírku na zahradě líhnout houfy komárů, kteří pak překazí vytoužené chvíle odpočinku a relaxace. Máme pro vás snadné řešení. Stačí, když do jezírka vypustíte asi pět jesenů, kteří se o larvy komárů postarají a není je třeba ani krmit. V živém koupacím jezírku najdou potravy dost.

Tři typy koupacích jezírek

Jak už jsme uvedli, v koupacím jezírku se nedočkáte sterilní vody jako u chemicky ošetřeného bazénu. Na kvalitu vody v koupacím jezírku má důležitý vliv i způsob jeho provedení a použití technologií. Koupací jezírka dělíme do tří kategorií:

Pasivní přírodní jezírko bez filtrační technologie. Jezírko s aktivní filtrací pomocí příbřežního štěrkového lože osázeného rostlinami. Jezírko s kompletní externí filtrační technologií.

První typ přírodního koupacího jezírka bez filtrační technologie

U prvního typu nedokážeme ovlivnit kvalitu vody a jsme odkázáni na okolní vlivy jako intenzita slunečního svitu a teplota. Čisticí schopnost tohoto typu biotopu by měly zajistit rostliny. A jak realizátoři často informují o samočisticí schopnosti těchto jezírek, což si po několika letech s hořkým zklamáním ověří nejeden majitel, který očekává v koupací sezoně čistotu jezírka jako v prvních několika týdnech jeho provozu.

Druhý typ koupacích jezírek a jejich technické provedení už může řízeně ovlivňovat čistotu vody. Pokud tento druh jezírka správně realizujete, pak dokáže udržet vodu čistou a průhlednou. Přitom štěrkové lože osázené rostlinami slouží jako velká aktivní kořenová filtrace, přes kterou je čerpadlem nasávána voda z jezírka. Nevýhoda je, že při chybné realizaci a špatné údržbě se štěrkové lože zanáší organickým materiálem a časem začne sloužit naopak jako hlavní původce znečištění vody. Pak se musí štěrk (kačírek) odbagrovat a buď proprat, anebo nahradit novým, což je značný zásah do jezírka. A nutno podotknout, že už samotný příjezd těžké techniky se dost negativně podepíše na vzhledu vaší opečovávané zahrady.

Poslední typ je koupací jezírko technicky uzpůsobené pro komplexní čištění vody v externí filtraci. Provedení realizace takového jezírka nepostrádá vyspádovanou koupací část ke dnové guli a nechybí ani hladinový skimmer. Tyto dvě nedílné technické součásti jezírka slouží k tomu, aby byly odvedeny nečistoty do filtrace. Součástí externího filtračního systému je i UV lampa, která má za úkol zamezit zelenání vody v jezírku. U tohoto typu můžeme jako uživatelé nejvíce ovlivňovat kvalitu vody.

Třetí typ koupacího jezírka s kompletní externí technologií

Co udělat pro to, abyste si užívali čistou vodu v jezírku a radost z koupání v něm?

Nedočkáte se tedy takové kvality vody v koupacím jezírku jako v případě bazénů, ale můžete se této představě dost přiblížit. A navíc je tu příjemný bonus, protože voda v koupacím jezírku voní. Základem je pravidelná údržba, a to hlavně odstranění usazenin a kalů tvořených prachem, pylem

a veškerými nečistotami, které se do jezírka dostanou.

Kvalitu vody v prvním typu jezírka mají na starost především rostliny. A je nutné počítat se sezónností růstu rostlin, tedy s vegetačním obdobím, kdy rostlina roste a tím spotřebovává živiny. Častý problém u těchto typů jezírek je značné zelenání vody v jarním období, než se rostliny rozrostou a začnou konkurovat jednobuněčné řase, která má na svědomí zelený zákal. Proto je vhodné aplikovat v jarním období do jezírka bakterie, které pomohou s odbouráváním živin. Bohužel vegetační období většiny rostlin v jezírku končí někdy na přelomu června a července a to je období, kdy může voda opět začít zelenat. Tomu předejdete tím, že zastřihnete rostliny. To vede k jejich opětovnému růstu (tohle nejvíce platí na rákosovité rostliny, traviny atd.). S rychlým odstraněním živin, a to hlavně následkem spadů pylů, které jsou bohaté na fosfor, vám pomůže použití mletého minerálu Fosfoff ond, který fosfor znepřístupní pro využití řasou. Pokud se vám ale bude zdát voda opravdu zelená a bude vám esteticky vadit, můžete použít přípravek k rychlému odstranění zelené vody.

U koupacích jezírek druhého typu nám už začíná pomáhat čerpání vody přes štěrkové lože osázené rostlinami. Aby byl tenhle typ jezírka funkční, musí se voda nasávat přes štěrkové lože celou jeho plochou, nikoliv pouze na lokální části. Pro jistotu znovu připomínáme, že je třeba věnovat čas údržbě a odstraňovat listí, řasu a jiné mechanické nečistoty právě z příbřežní zóny, kde se nachází rostlinami osázené filtrační štěrkové lože. Pokud už jste majitelem jakékoliv koupacího jezírka, pořiďte si také jezírkový vysavač, který vám výborně pomůže odstranit nečistoty a kal ze dna. Při správně zvolené velikosti frakce kačírku se dají štěrková lože čistit právě i jezírkovým vysavačem. Skvělým pomocníkem pro úplné dočištění rostlinné zóny ve štěrkovém loži je náš přípravek Attack Pond, který odstraní veškeré pevné nečistoty a usazeniny, jako jsou dlouhé vláknité řasy, zetlelé listí a zbytky odumřelých části rostlin. Pro dobré fungování štěrkového lože počítejte při jeho realizaci i s možností vzduchování, které pomáhá zamezit zahnívání a podporuje bakterie při rozkladu jemných organických nečistot až na anorganické sloučeniny, které pak rostliny dokážou lépe využít.

Druhý typ koupacího jezírka s aktivní filtrací

Poslední typ koupacího jezírka je nejvíce technický a obsahuje veškeré technologie, které by měly udržet vodu čistou a průhlednou a přiblížit ji nejvíce vodě v bazénu, ale přitom zachovat vodou živou. Takové jezírko je vyspádované do dnové vpusti a má hladinový skimmer, který sbírá veškeré plovoucí nečistoty i pyl. Dnová vpusť a hladinový skimmer je sveden do dimenzované externí filtrace, kde nesmí chybět UV lampy. Ty se starají o to, aby v jezírku nebyla zelená voda a aby byl na jeho dně vidět každý detail. UV lampu je dobré umístit buď před filtrací, nebo za filtrací a doporučuje se výkon 4 až 5 W na 1000 l vody s ohledem na výkon čerpadla. Externí filtrace jezírka je tvořena mechanickým předfiltrem a biologickou filtrací. Mechanický předfiltr dokáže z vody separovat jemné nečistoty vznášející se ve vodním sloupci. Jako mechanický předfiltr se používá štěrbinový nebo automatický bubnový filtr. Za ním následuje biologický filtr, kde jsou vířena média pro bakteriální osídlení. Bakterie ve filtru odbourávají živiny z vody a tím snižují její úživnost, což zhoršuje podmínky pro výskyt řasy. Bohužel žádná filtrace nedokáže z vody vyeliminovat řasy na 100 %. V čisté vodě se často potýkáme s dlouhou vláknitou řasou. Pokud by nám přece jen její přítomnost kazila estetický požitek z jezírka nebo znepříjemňovala koupání, tak lze použít funkční přípravek, který si s dlouhou vláknitou řasou poradí.

Přejeme vám příjemné chvíle u vašeho jezírka.

Autor článku: Miroslav Hanák