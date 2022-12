I takhle mohou vypadat chytré hodinky: Poznejte technologii Connected

Představte si klasické analogové hodinky, které vám přinášejí výhody smart zařízení, aniž by to bylo na první pohled jakkoli zřejmé. To je hybridní technologie Connected hodinek Lotus, které si i na českém trhu nacházejí stále více zákazníků.