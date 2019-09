I pro vás může být elektrické vytápění ideální. Čím topit?

Kdy se vyplatí elektrické vytápění rodinného domu?

Elektrické vytápění je vhodné jako hlavní zdroj tepla především pro domy s nízkými tepelnými ztrátami. Ideální využití představuje i pro starší objekty, u kterých lze tyto ztráty co nejvíce snížit a provést vhodné zateplení domu. V případě těchto domů nehraje při rozhodování o vytápění významnou roli cena samotné energie. Důležitým faktorem jsou pořizovací náklady, tzv. udržovací náklady a životnost topných prvků systému. Spotřeba energie při elektrickém vytápění je v takovém domě velmi malá, i při vyšší sazbě za elektrickou energii tak lze dosáhnout značných provozních úspor. Obecně nízká spotřeba energií v domech s malými tepelnými ztrátami představuje nevýhodu např. i při investici do tepelného čerpadla – návratnost takové investice je pak mnohem delší než životnost čerpadla. Potenciál pro úsporu při vytápění tak mají tepelná čerpadla především pro staré, špatně izolované objekty, kde naopak elektrické vytápění není vhodným řešením.

Trendem jsou sálavé topné panely

Stále větší oblibě při vytápění domu se těší sálavé topné panely. Jejich výhodou je především snadná instalace. Panel představuje komfortní řešení, lze jej umístit do vybrané zóny v místnosti, např. poblíž sedačky, kde trávíme nejvíce času a oceníme zde příjemné sálavé teplo. Při sálavém vytápění je podstatný poměr konvekční a sálavé složky. Umístění panelu na stěně způsobuje větší konvekci na úkor nižšího podílu sálání. To má značný vliv na teplotní komfort v místnosti. Při umístění panelu na stropě je teplota vzduchu v prostoru mezi podlahou a stropem rozptýlena rovnoměrněji.

Trendové skleněné sálavé topné panely s potiskem ECOSUN G.

Jaké jsou výhody stropních sálavých topných panelů?

Sálavé stropní vytápění je až o 20 % úspornější než běžné konvekční radiátory. Nesmyslné je pak při sálavém vytápění tvrzení, že teplo se drží nahoře u stropu. V případě konvektorů dochází k tomu, že se vlivem vysoké teploty samotného topidla ohřívá okolní vzduch. Zvětšuje se tak objem vzduchu a tím zároveň klesá jeho objemová hmotnost. Chladnější vzduch s vyšší hmotností pak vytlačuje ten teplejší směrem nahoru ke stropu, tedy do místa, kde teplo není vůbec třeba.

Na rozdíl od konvektorů a radiátorů umístěných na stěně je teplo ze stropního sálavého topného panelu směrováno k podlaze, kde jej nejvíce doceníme. Panel vyzařuje infračervené paprsky, které se mění v teplo až při dopadu na tělesa v místnosti. Stejným principem funguje i slunce, jeho paprsek prochází vesmírem i atmosférou, ale v teplo se mění až při dopadu na pevné nebo kapalné látky, od kterých se teprve ohřívá okolní vzduch. Provozní úspory při stropním vytápění jsou oproti jiným topným systémům o to vyšší, čím výše je strop v uvažované místnosti.

Nerovnoměrné rozložení teploty při vytápění radiátory navíc způsobuje, že v některých prostorech je chladnější vzduch, my jsme poté nuceni vytápět na vyšší teplotu. Sálavé topné panely nás ohřívají bez přenosu tepla prostřednictvím vzduchu, proto lze teplotní pohody dosáhnout i při vytápění nastaveném na teplotu o 2°C nižší.

Komfort pomocí velkoplošného nízkoteplotního vytápění

Jedinečný komfort ale představuje také podlahové a stropní elektrické vytápění. Pro jeho instalaci lze využít topné rohože a kabely i topné fólie. Studie potvrzují vysoký podíl tepla předávaného sáláním, jak u podlahového topení (přibližně 77 %), tak i při stropním elektrickém vytápění pomocí topné fólie (až 84 %).

Velkoplošné stropní vytápění pomocí topné fólie ECOFILM C

Nespornými výhodami velkoplošného nízkoteplotního elektrického vytápění jsou malá spotřeba energie, příjemné rozložení teploty v prostoru i zabudování do konstrukce – stropní i podlahové topení představuje estetické řešení vytápění domu, které nijak nenarušuje interiér.

Životnost při správném navržení topného systému a regulace je 30 – 50 let. Obecně tedy lze říci, že je stejná jako životnost samotné rekonstruované části domu. V případě špatně provedené instalace nebo návrhu elektrického vytápění se doba životnosti zkracuje. Proto je vhodné obrátit se při rekonstrukci topné soustavy na odborníky s několikaletými zkušenostmi. Nejen že vám poradí, jaká forma elektrického vytápění pro vás bude tou nejlepší, ale zároveň máte jistotu, že dodrží záruční dobu. Pokud je firma na trhu již několik desítek let, lze předpokládat, že nějakou dobu tu také ještě bude.

Topná rohož, topný kabel nebo topná fólie?

Pokud si kladete otázku, jakou formu elektrického vytápění zvolit pro váš dům, v první řadě se zaměřte na následující faktory.

podlahová krytina a skladba podlahy

tvar plochy určené k instalaci elektrického topného systému

rozmístění nábytku ve vytápěné místnosti

Při podlahovém vytápění se výběr vhodných topných komponentů odvíjí od skladby podlahy a zamýšlené podlahové krytiny. Pro dlažbu či vinyl využijete topné rohože, pro lamino a dřevěné podlahy je ideálním řešením topná fólie. Záleží ale také na tom, jaký je tvar vytápěné plochy - topný kabel či rohož lze lépe přizpůsobit. U rohože je daná rozteč mezi smyčkami a tím i její délka a šířka. Lze s ní pokrýt jen vybranou plochu, například v části koupelny nebo kuchyně. Je tak vhodným řešením i pro doplňkové vyhřívání dlažby. Pokud plánujete instalaci podlahového topení do netypicky tvarované plochy, pak budete potřebovat topný kabel. Pomocí něj lze kopírovat tvar objektu, například obloukového sprchového koutu, kolem kterého je žádoucí komfortní prohřátá podlaha.

Instalace topné rohože v koupelně.

Topná fólie zase přijde vhod, pokud potřebujete topnými prvky pokrýt velkou plochu. Montáž je v tomto případě snadnější. Hodí se do obytných prostor, kde trávíme hodně času a lze ji využít nejen pro podlahové topení, ale také pro stropní vytápění. Tento způsob představuje velkou výhodu v tom, že nemusíte řešit rozložení nábytku v místnosti. Fólie může být umístěna prakticky po celé ploše stropu, díky čemuž získáte i větší účinnou plochu. Při stropním vytápění navíc nevadí ani vyšší teplota povrchu (třeba 45 stupňů), která by u podlahy byla nepřijatelná.

Podlahové topení představuje využití pro všechny krytiny

Že se podlahovým topením dá vytápět celý dům, není žádnou novinkou. Co navíc však při rekonstrukci domu oceníte, je, že pro instalaci podlahového topení není potřeba měnit výšku podlahové konstrukce. Nová podlaha s topnou rohoží nebo kabelem, izolační deskou, tmelem i finální dlažbou je vysoká do 2,5 cm. Využít navíc můžete i ultratenké topné kabely a rohože, které vyrábí firma FENIX.

Jak již bylo zmíněno, každá krytina vyžaduje jiný typ topného prvku. Podstatné ale je, že ať již chcete chodit po plovoučce, koberci, parketách či dlažbě, ve všech případech vždy najdete formu, pomocí které lze podlahové topení vybudovat. Topná folie se nehodí na dlažbu, tmel by se totiž nespojil přes fólii s podkladem. Nejen pro dlažbu, ale stejně tak i pro korek a vinyl je ideální topná rohož. Neznamená to však, že topné fólie využijete pouze pro laminátové podlahy. Např. topné fólie se zpevňujícími deskami HEAT-PAK jsou vhodným a chytrým řešením pod koberec. Tato deska má tloušťku 7 mm a je tvrdá a pevná. Poskytuje tak ochranu pro topnou fólii, přičemž koberec můžete pokládat přímo na ni. Zpevňující desky jsou tedy umístěny mezi topnou fólii a kobercem, aniž by však docházelo k omezení předávání tepla do místnosti.

