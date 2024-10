I obyvatelé paneláků mohou ušetřit na vytápění

Povědomí o možnosti odpojit bytový dům od teplárny a přejít na vytápění tepelnými čerpadly je mezi majiteli bytů stále relativně nízké. Důvodem bývá nedostatečná informovanost, obavy z technické složitosti nebo nejasnosti ohledně ekonomické výhodnosti tohoto řešení. Přitom se jedná o osvědčený a efektivní způsob, vhodný i pro velké bytové domy na sídlištích, který nabízí výrazné úspory nákladů na vytápění a ohřev vody, aniž by se tím vytratil tepelný komfort.

V poslední době se stále více bytových domů na velkých sídlištích v České republice rozhoduje pro odpojení od centrálního zásobování teplem a přechod na vlastní vytápění. Nejčastěji přitom volí tepelná čerpadla. „Pořízení vlastní kotelny s tepelnými čerpadly je moderní a efektivní způsob, jak snížit náklady na vytápění a ohřev vody. Dokládají to naše zkušenosti z více než 150 bytových domů, které jsme od roku 2011 úspěšně odpojili od centrální teplárenské sítě,“ uvádí Lubomír Kuchynka, jednatel přední tuzemské společnosti AC Heating, která se specializuje na výrobu a dodávku tepelných čerpadel a fotovoltaiky. Dodává, že „pokud tepelná čerpadla doplníte navíc o fotovoltaickou elektrárnu, na kterou lze získat dotaci, vytvoříte synergický systém, který zajišťuje maximální energetickou soběstačnost a významné úspory.“

Proč přejít na vlastní zdroj tepla?

Tepelná čerpadla představují efektivní, ekologické a dlouhodobě stabilní řešení pro vytápění. Na rozdíl od tepláren, kde se ceny tepla mění v závislosti na cenách plynu a elektřiny, zůstává cena tepla z tepelných čerpadel stabilnější. Při zdražení elektřiny se totiž toto zvýšení promítne do ceny tepla pouze z jedné třetiny, zbytek energie, kterou čerpadlo využívá, pochází zdarma ze vzduchu.

„Vlastníci bytů mohou díky tepelným čerpadlům ušetřit více než 70 % nákladů na vytápění ve srovnání s tradičními metodami, které odebírají teplo z dálkových zdrojů. Například majitel jednoho z dvaceti bytů v osmipodlažním panelovém domě v Praze-Stodůlkách může po instalaci našeho tepelného čerpadla dosáhnout průměrné roční úspory ve výši 30 tisíc Kč, což představuje snížení nákladů až o 76 %,“ uvádí Jiří Polívka, specialista na tepelná čerpadla a fotovoltaiku pro bytové domy ve společnosti AC Heating.

Konkrétně se jedná o panelový dům v Lýskově ulici, kde došlo k výměně zdroje tepla již v roce 2021. Původně majitelé jednoho bytu platili ročně více než 40 tisíc Kč, což odpovídalo přes 3 tisíce Kč měsíčně. Po instalaci tepelného čerpadla se roční zálohy snížily na pouhých 9 860 Kč, tedy na neuvěřitelných 822 Kč měsíčně.

Jde to! Úspory na pražském sídlišti – U Jezera

Výrazné rozdíly v nákladech na vytápění lze vidět také na příkladu bytového domu U Jezera na pražských Lužinách. V roce 2017 se obyvatelé tohoto domu rozhodli pro radikální krok – chtěli se odpojit od centrální teplárny a nahradit ji tepelnými čerpadly. V té době platili za dálkové teplo 650 Kč/GJ a za ohřev vody 705 Kč/GJ, což v součtu znamenalo roční náklady na vytápění a ohřev vody téměř 900 000 Kč pro 71 bytů.

„Od července 2020, kdy byl dům kompletně odpojen od teplárny, do konce roku 2023 činily celkové náklady na výrobu tepla 1 582 245 Kč. Tepelná čerpadla vyprodukovala během této doby 3 913,30 GJ tepla, což znamená průměrné náklady na 1 GJ tepla ve výši 405 Kč,“ popisuje výhody této změny Kuchynka, jehož firma byla vybrána jako hlavní dodavatel pro vytápění a ohřev vody.

Pro srovnání: pokud by teplárna nezvyšovala své ceny a zůstala na úrovni roku 2017, bytový dům by za stejné období zaplatil přibližně 3,3 milionu korun. V realitě však cena tepla v této oblasti vzrostla za posledních 7 let až na průměrných 1 500 Kč/GJ. Jen za rok 2024 by tak dům musel zaplatit zhruba 1,9 milionu korun, což je více, než kolik činily náklady na provoz tepelných čerpadel za dosavadní 3,5 roku.

Na konci roku 2023 bytový dům přistoupil k doplnění systému o fotovoltaickou elektrárnu, což zajistí zvýšení energetické soběstačnosti a přinese další úspory díky efektivnímu využití vyrobené elektřiny.

Stabilní komfort bez zásahů do bytů

Odpojení od teplárny a instalace vlastní kotelny s tepelnými čerpadly nevyžaduje žádné zásahy do bytových jednotek. Všechny technické práce probíhají mimo bytové prostory, takže obyvatelé se nemusí obávat omezení nebo stavebních prací ve svých domácnostech. Po realizaci mají navíc plnou kontrolu nad vytápěním, aniž by byli závislí na externím dodavateli.

Další výhodou vlastního systému je nepřetržitý přístup k teplé vodě bez pravidelných odstávek, které jsou časté při centrálním zásobování teplem. S vlastní kotelnou na tepelná čerpadla mohou majitelé bytů zahájit topnou sezonu podle vlastních potřeb – už žádné čekání na oficiální zahájení od teplárny. Obyvatelé tak mohou reagovat na změny počasí okamžitě.

